W dzisiejszej recenzji poznasz szczegóły dotyczące użytkowania drukarki HP Smart Tank 750. Urządzenie wielofunkcyjne do domu i biura łączy w sobie możliwość drukowania w kolorze, skanowania i kopiowania. Sprzęt nie należy do najtańszych drukarek atramentowych, rekompensuje to jednak wieloma zaletami. Mamy między innymi bardzo sprawną łączność bezprzewodową i funkcję druku dwustronnego (dupleks). Ostatecznie oszczędności pojawią się w trakcie użytkowania. To urządzenie wielofunkcyjne HP ma bowiem przemyślany system samodzielnego napełniania pojemników tuszem. Smart Tank znacznie wpływa na ekonomię użytkowania drukarki. Czy warto zatem rozważyć zakup tego modelu?

Zestaw sprzedażowy HP Smart Tank 750 All-In One - zawartość pudełka

Zawartość pudełka z drukarką HP Smart Tank 750 Wi-Fi nikogo nie powinna zdziwić. Mamy samo urządzenie, kabel zasilający i sporo “papierologii”. Zwykle nie wyciągam nawet dokumentów z pudełka, gdy kupię (lub otrzymam do testów) jakiś sprzęt elektroniczny. Tu jednak instrukcja zdecydowanie się przyda. Instalacja sprzętu i jego pierwsze uruchomienie jest dość skomplikowana. Na szczęście zapoznanie się z instrukcją rozwiązuje ten problem. To samo spotkało mnie już zresztą przy okazji recenzowania drukarki ze skanerem HP Smart Tank 580.

W opakowaniu znajdujemy naprawdę pokaźny zestaw tuszy. Mamy od razu opcję napełnienia pojemnika na tusz czarny i trzy pojemniki z kolorem. W większości drukarek otrzymujemy od nowości “jakiś” tusz. Tu zapas jest naprawdę duży, wystarczy na wydrukowanie łącznie ponad 20.000 stron! Na start otrzymujemy więc trzy buteleczki z kolorowymi tuszami, którymi uzupełniamy odpowiednie pojemniki. Z dwóch tuszy czarnych jeden pozwoli napełnić pojemnik w 100%, drugi mamy natomiast na zapas. Poza tuszami w pudełku mamy również dwie, fabrycznie zapakowane, głowice drukujące.

W pudełku sprzedażowym nie dostajemy kabla USB do połączenia z komputerem. Początkowo myślałem, że zaliczę to na poczet wad. Z drugiej jednak strony - czy byłby on potrzeby w przypadku drukarki z Wi-Fi? Zapewne wiele osób ma też w domu (lub w biurze) kabel do podłączenia drukarki - na przykład jako pozostałość po wcześniej używanym sprzęcie. Zakup takowego również nie będzie dużym wydatkiem. Nie będzie to jednak potrzebne, na wstępie mogę zdradzić, że łączność bezprzewodowa działa w HP 750 nad wyraz dobrze i bezproblemowo.

Instalacja i uruchomienie drukarki HP 750 z systemem Smart Tank

Po wyjęciu drukarki z pudełka, całość jest klejona i dodatkowo zabezpieczona. Musimy włożyć w odpowiednie miejsca dwie głowice drukujące, jak również napełnić cztery pojemniki tuszami. Jak się okazuje, nie jest to bardzo proste. Oczywiście, chwila cierpliwości i -przede wszystkim - zerknięcie do instrukcji pozwalają w końcu zainstalować sprzęt i wydrukować pierwszą stronę. W przypadku innych drukarek atramentowych miałem wrażenie, że pierwsza instalacja jest znacznie prostsza.

Gdy wszystkie elementy są już na swoim miejscu, dalsza część procesu instalacji jest bardzo prosta. Łączymy drukarkę z komputerem, zrobimy to także w przypadku smartfona. Pomocne okazuje się pobranie oprogramowania HP Smart - jest darmowe na Androida, iOS, czy Windows. Później korzystanie ze sprzętu jest już naprawdę proste.

Jak napełnić atrament w drukarce HP z systemem stałego zasilania atramentem?

Napełnienie pojemnika z tuszem w drukarce Smart Tank jest bardzo proste. Otwieramy klapę w urządzeniu i podnosimy plastikowo-gumowe zabezpieczenie otworu. Tam znajdziemy miejsce na otwór pojemnika z zapasem atramentu. Wystarczy umieścić buteleczkę w odpowiednim miejscu, a zaraz zobaczymy jak tusz spływa do pojemnika. Nie ma tu opcji rozlania atramentu, zabrudzenia biurka, czy dłoni. Być może takie problemy pojawią się po wielokrotnym napełnianiu pojemnika. Z drugiej jednak strony, skoro jedno napełnienie pozwoli nam wydrukować kilka tysięcy kartek - prędzej drukarka wyzionie ducha “ze starości”, niż połączenie buteleczki z wlotem do podajnika stanie się nieszczelne. Nie używałem drukarki z systemem napełniania tuszu przez tak długi okres, tak to jednak moim zdaniem wygląda.

Musimy jedynie pamiętać, aby napełniać odpowiednie pojemniki właściwymi kolorami. Wszystko jest jednak doskonale opisane (oznaczone właśnie tymi barwami). Trudno byłoby więc się pomylić. Na plus zaliczam także fakt, że przez opisane odpowiednimi kolorami okienka z daleka widzimy stopień napełnienia pojemników tuszami.

HP Smart Tank 750 AIO to nieźle wykonana drukarka, choć jej wymiary są spore

Nie mam zastrzeżeń co do jakości wykonania drukarki z systemem napełniania atramentu. HP Smart Tank 750 wygląda też bardzo dobrze, choć to całkiem duży sprzęt. Jeśli masz duże biurko, nie będzie to problemem. Na szczęście, atramentowa drukarka HP posiada sprawną łączność Wi-Fi. Można więc umieścić urządzenie w dogodnym miejscu, choćby w odpowiednio dużej szafce. Na rynku są jednak urządzenia o zauważalnie bardziej kompaktowej konstrukcji. Jeśli to dla Ciebie ważne, dokładnie zapoznaj się z wymiarami urządzenia. Jedynym zarzutem w kwestii wykonania drukarki może być natomiast jej głośna praca. Ciężko powiedzieć, czy to wada akurat tego egzemplarza (dostałem sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany i oklejony).

Na plus zaliczam natomiast komplet niezbędnych przycisków. Na froncie (w górnej części) znajdziemy przyciski do szybkiego kopiowania, włącznik sprzętu, czy przycisk do połączenia z Wi-Fi. Nie mamy natomiast sporego wyświetlacza. Spotkamy go natomiast w niektórych modelach konkurencji - np. w drukarkach Epson z systemem tankowania atramentu. W HP na małym, czarno-białym ekraniku, zobaczymy tylko ikony poszczególnych funkcji.

Funkcje urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 750: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, duplex i nie tylko!

Urządzenie wielofunkcyjne zapewnia nam możliwość nie tylko drukowania, ale też skanowania dokumentów. Możemy zapisać je w pliku .pdf lub wysłać na podany w aplikacji HP Smart adres e-mail. Przy skanowaniu mamy parę dodatkowych opcji, o których nieco później. Oczywiście, mamy też funkcję kopiowania, a drukarka stworzy maksymalnie nawet 999 kopii.

Dupleks jest funkcją, która z pozoru wydaje się mało użyteczna. Przez lata drukowałem w końcu treści na dwóch stronach kartki, co wymagało tylko ponownego włożenia jej do podajnika. Pierwszy druk dwustronny wiele jednak zmienia - wow, to aż tak proste i szybkie? Z pewnością opcja druku dwustronnego ląduje u mnie na jednym z pierwszych miejsc wśród kryteriów oceny dobrej drukarki do domu lub biura.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem okazuje się także opcja skanowania dokumentów. Możemy na jednej stronie zeskanować (a następnie zapisać lub wydrukować) obie strony naszego dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego dokumentu. Opcja ta sprawdzi się też w przypadku innych treści, które mają dość mały rozmiar. Wymagane jest tu jednak ręczne odwrócenie dokumentu wewnątrz skanera. Po prostu postępujemy zgodnie z instrukcjami - obsługa tej opcji nie jest skomplikowana.

Zapomnij o kablach - jak połączyć się z drukarką HP Smart Tank 750?

Jak najlepiej łączyć się z drukarką HP Smart Tank 750? Odpowiedź jest dość oczywista- przez sieć bezprzewodową! W trakcie testu okazało się, że recenzowana drukarka ma bardzo dobry moduł Wi-Fi. Zasięg jest niezły, a połączenie stabilne. Możemy wysyłać pliki do druku z komputera, smartfona, czy tabletu. Nie ma też problemu, jeśli z drukarki chce korzystać więcej osób. Urządzenie wielofunkcyjne nie “gubi się” wtedy. Wygląda więc na to, że HP Smart Tank 750 All-In One z Wi-Fi jest idealna do mieszkania studenckiego lub niedużego biura. Drukarka z systemem samodzielnego (i bardzo ekonomicznego!) uzupełniania tuszu pod względem kosztu wydruku może stanąć w szranki z drukarkami laserowymi. Ma względem nich pewne wady (jak zapewne nieco mniejszą żywotność, czy głośniejszą pracę). Zwykle jest jednak tańsza w zakupie.

W łatwym drukowaniu pomaga aplikacja HP Smart. Instalujemy ją na swoim smartfonie (aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play i App Store). Uruchomimy ją więc zarówno na sprzęcie z Androidem, jak i systemem Apple. W obu źródłach oprogramowanie HP ma zresztą całkiem niezłe oceny. Nic dziwnego - jest intuicyjne w obsłudze i zawiera wszelkie niezbędne funkcje. W celu łatwej obsługi drukarki możemy także ściągnąć program HP Smart na Windows.

Oszczędne drukowanie dzięki systemowi HP Smart Tank

Wydajność drukowania oceniana jest na 800 stron miesięcznie. Z pewnością to za mało, jeśli użytkownikami są pracownicy dużej firmy, czy osoby drukujące naprawdę dużo. Urządzenie wielofunkcyjne sprawdzi się natomiast w kilkuosobowych zespołach, a także w użytku domowym.

Jak już wspomniałem, system Smart Tank pozwala znacznie obniżyć koszt druku. Ważne jest przy tym, że uzupełnianie tuszu jest bardzo proste. O ile pierwsza instalacja nowego sprzętu wymaga nieco czasu i staranności, późniejsze korzystanie z systemu buteleczek z atramentem jest banalnie proste. Odbezpieczamy plastikowo-gumowy kapturek, “nabijamy” na niego butelkę z tuszem HP i czekamy, aż ten spłynie do pojemnika.

Ogromną zaletą jest zestaw czterech przezroczystych okienek. Widzimy przez nie aktualny poziom atramentu w drukarce. Z pewnością nie zaskoczy nas więc komunikat o zbyt niskim poziomie tuszu. W porę możemy więc dolać odpowiednią ilość atramentu. Czy system Smart Tank ma jakieś wady? Jednym z problemów drukarek atramentowych jest zasychanie atramentu, co zwykle wymaga wtedy wymiany kartridża. Tu jest więcej miejsc, w których potencjalnie może pojawić się ten problem. Ciężko powiedzieć, jak drukarka HP Smart Tank będzie działała po 3-5 latach od zakupu. Przy intensywnej eksploatacji nie powinniśmy mieć zbyt wielu problemów. Co jednak, jeśli natomiast sprzęt przez dłuższy czas stoi nieużywany?

Ile kosztuje wydruk przy pomocy HP Smart Tank 750 AIO Wi-Fi Duplex?

Kupując urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 750 otrzymujemy w zestawie fabryczny zestaw tuszów. W przeciwieństwie do wielu tuszy “startowych” oferowanych przez część konkurencji, są całkiem wydajne. Buteleczki z tuszem otrzymane w zestawie pozwolą na wydrukowanie do 18.000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze. Dokładną wartość ciężko podać - wszystko zależy od tego, co drukujemy. Oryginalny tusz HP GT53 kosztuje około 50 złotych. Buteleczka z czarnym atramentem o pojemności 135 ml wystarczy na wydruk 6000 stron. Koszt wynosi więc mniej, niż 1 grosz za stronę! Kolorowe tusze kosztują po około 45-50 złotych, a komplet stanowią trzy buteleczki. Dzięki nim za niecałe 150 złotych wydrukujemy około 8000 stron. Tu koszt jest zatem nieco wyższy - wynosi niecałe 2 grosze :-)

Zamienniki są jeszcze tańsze - jedna buteleczka to koszt około 40 złotych. Pozwoli na wydrukowanie 6000 stron (druk w czerni) lub do 8000 stron (druk kolorowy, musimy jednak użyć trzech buteleczek - czerwonej, żółtej i niebieskiej).

Wymiana głowic jest możliwa

System napełniania zbiorniczków tuszem bez wątpienia jest wygodny. Zwiększa jednak nieco możliwość uszkodzenia drukarki. Nie dość, że mamy więcej elementów, w które ingeruje sam użytkownik, to pojawiają się też dodatkowe miejsca, gdzie atrament ma szansę zaschnąć.

Wymiana głowicy drukującej nie jest jednak droga. Zarówno dla koloru czarnego, jak i tuszy kolorowych koszt wynosi 70 złotych. Dość niska cena za oryginalną część zamienną powinna pozytywnie świadczyć o możliwości używania tej drukarki wielofunkcyjnej przez wiele lat.

Co możemy drukować?

Wśród dostępnych formatów znajdziemy wiele opcji, między innymi format A4, koperty, czy rozmiar 10x15 centymetrów. W dużej mierze podnosi to uniwersalność tego sprzętu.

Nie zabrakło też możliwości drukowania odbitek zdjęć. Z drukiem kolorowych grafik miałem jednak pewien problem. Zawsze najlepiej wychodziło przy ustawieniach automatycznych.. Próba druku w jakości fotograficznej kończyła się dość nierealnym oddaniem kolorów. Biały stawał się bardziej niebieski, a całość nie wyglądała zbyt dobrze. Być może rozwiązaniem byłoby skorzystanie z innego rodzaju papieru - o wyższej gramaturze lub druk na papierze fotograficznym.

Szybkość drukowania, skanowania, działanie funkcji duplex

Drukowanie monochromatyczne odbywa się tu z prędkością do 15 stron na minutę. Opcja druku w kolorze jest nieco wolniejsza - prędkość druku to do 9 stron na minutę. Na pewno ciężko zaliczyć takie wartości jako zaletę urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 750. Większość drukarek laserowych oferuje prędkość ponad 20, a nawet ponad 30 stron na minutę. Z kolei niedrogie drukarki w przedziale cenowym do około 500 złotych mogą drukować zaledwie kilka kartek na minutę. HP Smart Tank 750 jest więc pomiędzy tymi wartościami

Jakość druku - jest bardzo dobra (jak na atramentową drukarkę)

Aby ocenić jakość druku, należałoby porównać z czymś efekty pracy urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 750. Jakość jest podobna do tej, którą pamiętam z testowanej niedawno drukarki HP Smart Tank 580. Sam sposób działania obu urządzeń jest dość podobny, choć recenzowane dziś urządzenie ma nieco bogatsze wyposażenie. Obie drukarki oferują rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi i 24-bitową głębie koloru. W porównaniu z droższymi (i to o wiele!) drukarkami laserowymi, których zastosowanie jest raczej profesjonalne, HP Smart Tank 750 wypada przeciętnie. Zestawiając ją jednak z większością drukarek atramentowych na rynku, rezultat porównanie jest co najmniej dobry - na korzyść opisywanego dziś urządzenia wielofunkcyjnego.

Wyraźny tekst wydrukowany przez HP Smart Tank 750 Wi-Fi

Jak na drukarkę atramentową, HP Smart Tank 750 drukuje tekst dość szybko. Prędkość 15 stron na minutę nie odbija się jednak negatywnie na jakości wydruku. Jakość czarno-białego wydruku jest bardzo dobra. Nawet małe czcionki są bardzo wyraźne na całym obszarze arkusza. W ustawieniach strony możemy ustalić dość małe marginesy, co przyda się w niektórych zastosowaniach. Bardziej wyszukane czcionki także wyglądają dobrze.

Drukowanie grafik, zdjęć, druk w kolorze

Pierwsze kilka podejść do kolorowego druku wiązało się ze sporym zawodem. Korzystając z intuicyjnego interfejsu ustawiłem jakość druku tak, aby sprawdziła się w przypadku kolorowego obrazka. Niestety - kolory nie były wtedy zbyt wiernie oddane. Fragmenty białe miały niebieski odcień, całość wyglądała też nieco blado. Rozwiązaniem tego problemu okazało się po prostu przejście do trybu automatycznego. Wtedy każdy obraz wyglądał już jak najbardziej dobrze. Jakość druku w kolorze jest więc co najmniej akceptowalna.

Do wydruku bardziej efektownych grafik i zdjęć musielibyśmy natomiast użyć papieru fotograficznego. Odpowiedni tryb sprawia, że co prawda druk trwa wtedy znacznie dłużej, efekt powinien jednak zadowolić każdego amatora domowego drukowania zdjęć.

Głośna praca podczas drukowania, a także wyczuwalne wibracje urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 750

W recenzjach drukarek zwykle autor opisuje instalację sprzętu, jakość i koszt wydruku, czy dodatkowe funkcje. Rzadko kiedy ktokolwiek wspomina natomiast o szeroko rozumianej “kulturze pracy” drukarki. Rozumiem zasadę, na jakiej działa drukarka atramentowa. Miałem też krótszą lub dłuższą styczność z wieloma urządzeniami, także dość leciwymi i wysłużónymi. W przypadku HP Smart Tank 750 nie sposób nie zwrócić jednak uwagę na głośną pracę. Drukarka oczywiście jest o wiele głośniejsza od “laserówek”, to oczywiście jest cechą każdego urządzenia z głowicami drukującymi. Testowany sprzęt jest jednak głośniejszy również od innych drukarek atramentowych.

Drukowaniu towarzyszą też odczuwalne wibracje. Cały blat biurka lub stołu wzbudza się. Być może obie te cechy nie byłyby kłopotem we wnętrzu biura. Tam mamy w końcu sporo innych hałasów. Korzystanie z HP Smart Tank 750 AIO w domowym zaciszu jest jednak z tego powodu dość nieprzyjemne. Zapewne są jakieś sposoby na sprawienie, by kłopot z głośnym i “wibrującym” drukiem zmalał. Wyobrażam sobie podłożenie pod nóżki gumowych elementów, czy położenie sprzętu na jakiegoś rodzaju miękkiej macie. Chyba nie tego spodziewamy się jednak podczas eksploatacji nowej drukarki renomowanej marki.

Dodatkowe funkcje urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 750 - skanowanie, kopiowanie

Funkcje skanowania i kopiowania w drukarce mają dodatkową opcję dla dwustronnego przechwycenia dokumentów tożsamości. To bardzo przydatne, nie musimy kombinować z kilkukrotnym skanowaniem raz wydrukowanej już strony dokumentu, czy obrabiać skanów w programie graficznym. Zostaniemy natomiast po prostu poproszeni o zmianę strony dokumentu tożsamości - resztą zajmie się nasza drukarka.

Poza tym skaner i kserokopiarka w HP 750 mają wyraźnie opisane przyciski, dzięki którym obsługa funkcji jest bardzo prosta. Sam sposób działania skanera nie budzi żadnych wątpliwości. Rozdzielczość skanowania wynosi 1200 x 1200 dpi, oprogramowanie może skalować ją do 4800 x 1200 dpi. Podczas skanowania dokumentów możemy skorzystać z bardzo wygodnego rozwiązania, jakim jest podajnik dokumentów. Sprzęt może zatem automatycznie zeskanować aż 35 stron.To spora oszczędność czasu!Oczywiście, w każdej sytuacji przydatna jest funkcja dupleks, czyli automatyczny druk obustronny.

Duży podajnik na papier, a także dokumenty do skanowania

Prezentowane urządzenie wielofunkcyjne nie należy do małych. Duży rozmiar ma natomiast pewne zalety. Wewnątrz zmieści się spory zapas papieru. Jeśli chcemy natomiast zeskanować większą ilość dokumentów, podajnik na nie ma pojemność aż 35 arkuszy. To spore ułatwienie, które obok funkcji duplex pozwoli zaoszczędzić sporo czasu podczas korzystania z funkcji urządzenia HP. Skanowane dokumenty możemy następnie zapisywać do plików .pdf lub od razu wydrukować je.

Samo skanowanie może się natomiast odbywać z niezłą rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. Powinno to wystarczyć do wiernego oddania treści dokumentów, czy do kopiowania grafiki. Zapomnijmy jednak o ultra-wyraźnych obrazach, czy o idealnej jakości podczas kopiowania. Wydruk również ma rozdzielczość 1200 x 1200 dpi.

Dodatkowe funkcje w testowanej drukarce - brakuje tylko faksu

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 750 All-In One Wi-Fi pozwala na drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Bez dwóch zdań przydatną funkcją jest duplex, a łączność może się odbywać bezprzewodowo. Wykorzystując sieć Wi-Fi możemy wysyłać pliki do druku z komputerów i smartfonów, także przy użyciu przemyślanej i funkcjonalnej aplikacji HP Smart (jest darmowa). Wśród ciekawych dodatków mamy opcję skanowania dokumentów (np. dowodu osobistego) tak, aby obie strony widniały na jednej wydrukowane (lub zapisane do pliku) kartce. Możemy wysyłać zeskanowane dokumenty e-mailem, a oszczędność czasu zapewnia możliwość skorzystania z podajnika na aż 35 arkuszy dokumentów do zeskanowania. HP 750 Smart Tank daje nam możliwość drukowania tekstu, obrazu, a nawet zdjęć, czy nadruków na kopertach. Najważniejszą funkcją jest jednak chyba system stałego zaopatrywania w tusz. Smart Tank oznacza sporą oszczędność i jest dość prosty w obsłudze. Nie musimy przy tym obawiać się zachlapania biurka - całość funkcjonuje bardzo dobrze.

Niestety, na minus należy zaliczyć funkcję faksu, a raczej jej brak. Nie każdy oczywiście jej potrzebuje, dziś w znacznej większości faksy zastąpiły wiadomości mailowe. Jeśli jednak zależy Ci na wysyłaniu faksów - wybierz inny model.

Gwarancja na 12 miesięcy, którą możemy łatwo rozszerzyć o kolejne dwa lata

Choć drukarki ze skanerem i możliwością kopiowania nie są rynkową nowością, to wciąż dość delikatne urządzenia. HP daje nam 12-miesięczną gwarancję, co niektórzy mogą odebrać za wadę i świadectwo niskiej jakości. Wystarczy jednak zarejestrować produkt na stronie producenta, aby wydłużyć gwarancję do pełnych 3 lat. Pamiętajmy też, że nowe produkty kupowane na terenie Unii Europejskiej zawsze są objęte 24-miesięczną rękojmią sprzedawcy. W przypadku drukarki HP Smart Tank 750 przez tak długi okres wielu użytkowników nie zdąży jeszcze wykorzystać dodanych w zestawie buteleczek z tuszem. Wydajność druku jest bowiem naprawdę duża

Czy warto kupić HP Smart Tank 750?

Podsumowując, to urządzenie wielofunkcyjne ma wiele zalet. Większości osób zdecydowanie poleciłbym zakup tej drukarki. Wyjątkiem są osoby, którym zależy na cichej pracy - na przykład rodzice małych dzieci, które uruchomienie HP 750 mogłoby obudzić. Jeśli przymkniemy oko na mocno wyczuwalną pracę urządzenia, okazuje się ono naprawdę przemyślaną konstrukcją. Mamy druk dwustronny i podajnik dokumentów do skanowania - to znacznie oszczędza nasz czas. Największą zaletą są jednak niskie koszty wydruku pojedynczej strony. Już startowy zapas atramentu pozwoli wydrukować kilkanaście tysięcy stron w czerni i kilka tysięcy kolorowych. Jeśli myślisz nad tańszą o kilkaset złotych drukarką atramentową, zastanów się więc dwa razy. Warto ocenić, jak dużo kartek wydrukujesz w ciągu najbliższych kilku lat. Jeśli liczba jest spora - drukarka HP z serii Smart Tank jest naprawdę godna polecenia! Kompromisem mogą być nieco tańsze urządzenia HP Smart Tank. Drukują wolniej, w nieco słabszej jakości, brakuje też pewnych funkcji, możemy jednak zaoszczędzić kilkaset złotych.

Opinia o HP Smart Tank 750 Plusy dobra jakość druku

bardzo dobra ekonomia - tanie drukowanie

funkcja druku dwustronnego - duplex

proste dolewanie atramentu

wiele przydatnych funkcji

przyzwoita szybkość drukowania

niezły wygląd

dobra aplikacja mobilna Minusy dość trudne pierwsze uruchomienie

głośna praca i wibracje podczas drukowania

spore gabaryty

dość wysoka cena jak na drukarkę atramentową

brak funkcji faxu

Jakość wydruku: 4.5 / 5.0

Szybkość wydruku: 3.0 / 5.0

Konfiguracja i obsługa: 4.0 / 5.0

Cena zakupu drukarki: 3.0 / 5.0

Koszt druku: 5.0 / 5.0

Wykonanie urządzenia: 4.0 / 5.0

Funkcjonalność: 5.0 / 5.0



Ocena drukarki HP Smart Tank 750 90% 4.5/5

