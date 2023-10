GARETT GRC Activity 2 jest ładny, niedrogi, ma super wyświetlacz, monitoruje zdrowie użytkownika i doskonale nadaje się na okazje formalne oraz na trening na siłowni. Czy zegarek za niecałe 300 zł z takimi funkcjami może mieć jakieś słabe strony?

Ile kosztuje lifestylowy i sportowy, elegancki i casualowy smartwatch? 3000 zł? 2000 zł? 1000 zł na promce? Tak. I nie. Spokojnie, bez szczególnej gimnastyki można kupić kompletne urządzenie za ułamek wymienionych kwot, co udowadnia GARETT GRC Activity 2, z którym miałem przyjemność spędzić nieco czasu i który, no co tu dużo mówić, przekonał mnie do siebie. Podobnie zresztą, jak dawniej GARETT GRC Adult Maxx czy nieco inaczej pozycjonowany GARETT Kids Essa 4G. To modelowy przykład smartwatcha typu EVERYWHERE: doskonałego na formalne okazje, sprawdzającego się w stylizacjach SMART CASUAL oraz ACTIVE czy BUSINESS SMART.

Sprawdź wideorecenzję GARETT GRC Activity 2

GARETT GRC Activity 2, czyli po pierwsze - styl

Najważniejsza rzecz: w zestawie z zegarkiem znajdziemy bransoletę, która sprawdzi się doskonale w eleganckich i casualowych stylizacjach oraz pasek, do zastosowań bardziej sportowych. To, że producent pomyślał o akcesoryjnej bransolecie i zrobił z niej element zestawu sprzedażowego to iście doskonały manewr.

Jeśli chodzi o stylówę, to ja jestem fanem tego, jak wygląda GARETT GRC Activity 2. Prostokątna koperta musi się podobać, podobnie jak AMOLED-owy wyświetlacz i płaska konstrukcja, bardzo przyjemnie leżąca na nadgarstku oraz super miły w dotyku pasek i elegancka bransoleta. To smartwatch pod kątem estetyki super przemyślany, do którego nie można mieć najmniejszych uwag.

Po drugie, specyfikacja na medal

Ekran AMOLED o przekątnej 1,78 cala z funkcją Always On Display - od tego trzeba zacząć techniczną część, bo to spektakularny ekran jest! Ma genialne kolory, jasność na optymalnym poziomie - nawet w słoneczny dzień zegarek jest bezproblemowo czytelny, a do tego jest taki przyjemnie, prestiżowo wręcz śliski w dotyku i responsywny. Jak na zegarek w tym budżecie, to, szczerze… Nie wiem jak to możliwe. Chylę czoła!

Zegarek z tym AMOLED-owym ekranem potrafi pracować na baterii do 7 dni. Na baterii, czyli wiecie, na jednym ładowaniu. I w zależności od tego, kto ile biega, skacze, lata, pływa - naprawdę potrafi ten tydzień podziałać. Do tego oferuje 100 trybów sportowych, ma funkcję SOS, czyli wezwie pomoc, kiedy będziemy w potrzasku - świetna sprawa dla seniorów, czy tych, którzy trenują… nieco zbyt ostro.

Mamy tu też możliwość pogadania sobie z kimś z poziomu zegarka - po sparowaniu z telefonem GARETT GRC Activity 2 obsługuje połączenia po Bluetooth. Fajnie, co nie? W zegarku za 299 zł! Do tego klasyka, sterowanie aparatem w telefonie, sterowanie odtwarzaczem muzyki, informacje pogodowe, możliwość wyszukania zagubionego gdzieś w pobliżu telefonu, stoper, minutnik - no wszystko, czego potrzebujemy od smartwatcha na co dzień.

Funkcje, które docenią osoby aktywne

No dobra, a co ze sportem i ogólnie rozumianą aktywnością wszelaką? Mamy tu 100 trybów sportowych, krokomierz czy możliwość włączenia alertu - alarmu o braku aktywności. Wiecie, to ta funkcja, w której zegarek przypomina, że należałoby się nieco przespacerować dla zdrowia.

Dodajmy jeszcze, że zegarek wykonuje 6 pomiarów zdrowotnych, a wśród nich pomiary tak ważne, jak stałe mierzenie tętna czy mierzenie saturacji. GARETT GRC Activity 2 ma wbudowany pulsometr, pulsoksymetr i ciśnieniomierz, potrafi analizować sen, mierzyć poziom stresu, a nawet ogarnąć ćwiczenia oddechowe - coś nieprawdopodobnie przydatnego dla tych zestresowanych.

Zegarek, który zadba o Twoją aktywność!

Jak GARETT GRC Activity 2 sprawdza się na co dzień? Biega się w nim świetnie, bo jest mały, lekki, super wygodny, a sam dotyk podczas biegu i to w już nieprzyjemnie niskich temperaturach działa bez zarzutu. Podczas ćwiczeń fizycznych również daje radę. No, chyba, że pocimy się intensywnie i nakapiemy na ekran - wtedy nie ma zmiłuj, dotyk będzie marudził, aż nie wytrzemy wyświetlacza. Poza tym, rewelacja.

Zegarek mierzy kroki z więcej niż akceptowalną dokładnością oraz zapisuje ślad GPS po treningu biegowym czy jeździe na rowerze korzystając z lokalizacji w smartfonie. Poprzez aplikację Glory Fit potrafi połączyć się z Google Fit, gdzie możemy sobie również dodatkowo spoglądać na nasze parametry zdrowotne i aktywności. Aplikacja pozwala też na monitorowanie naszego zdrowia zbierając dane z zegarka - ciśnienia, tętna, liczby wykonanych kroków etc.

Analiza jakości snu również jest miarodajna, podobnie jak w zasadzie wszystkie pomiary. Wiadomo, że nie są idealne, GARETT GRC Activity 2 to nie pomiar tętna na klatkę piersiową czy zegarek za 3000 zł. Ale! Pomiary są zbliżone do tych, które uzyskamy z dużo, dużo droższych urządzeń. Jeśli więc ktoś jest aktywny, sport ma jakieś miejsce w jego życiu, ale rozsądek w wydawaniu pieniędzy na sportowe gadżety zajmuje u tego kogoś ważne miejsce na liście priorytetów… To GARETT GRC Activity 2 będzie świetnym wyborem zakupowym.

Wygoda obsługi

Zbliżając się z wolna do końca, do podsumowania, poruszę jeszcze kwestię wygody obsługi. Na szybko, bo to nie jest fizyka kwantowa. Zegarek obsługujemy za pomocą gestów i przycisku. Klasycznymi przesunięciami w dół i górę podejrzymy sobie panel sterowania, gdzie zmienimy choćby jasność ekranu czy wyłączymy Always On Display oraz wejdziemy do powiadomień z telefonu, które zegarek dla nas zbiera i przedstawia w formie wygodnej listy.

Przesuwając palcem w płaszczyźnie poziomej, czyli od lewej do prawej i od prawej do lewej podejrzymy widżety odpowiedzialne za pomiar tętna, analizę snu i wszystkie inne ważne pomiary biometryczne oraz zerkniemy na bilans naszej aktywności, jak pokonany dystans czy wykonane kroki. W ten sposób odpalimy sobie też tryby sportowe, dzięki czemu włączenie śledzenia naszego biegu, czy przerzucania żeliwa na siłowni trwa dosłownie moment. Wygodne to i przyjemne, bo wszystko jest pod ręką.

Cieszy musi też fakt, że mimo bycia stosunkowo nieskomplikowanym smartwatchem, Activity 2 pracuje płynnie, stabilnie i długo na jednym ładowaniu - długo bo spokojnie w okolicach 7 dni, co jest dla wielu, w tym i dla mnie, super istotne. Co tu dużo mówić, określam takie urządzenia mianem godnych zaufania i uważam, że to prawdziwy komplement.

Brać czy nie brać?

GARETT GRC Activity 2 był moim głównym smartwatchem przez jakiś czas i powiem wam, że jestem z niego naprawdę zadowolony, bo nie zawiódł w żadnym wymiarze, zawsze robił to, czego od niego oczekiwałem i zawsze łatwo i szybko włączałem na nim to, co akurat włączyć chciałem lub podglądałem te informacje, które akurat chciałem podejrzeć. Czy ma minusy? Wszystko ma minusy. Czujnik tętna mógłby szybciej się aktualizować, a zegarek mógłby mieć wbudowany GPS, ale pamiętajmy o jednej, naprawdę kluczowej kwestii, którą już kilkukrotnie przytaczałem. Ten zegarek kosztuje 299 zł. Umówmy się, że czepialstwo jest tu nieco nie ma miejscu, dobra? Innymi słowy, analizując możliwości względem ceny, GARETT GRC Activity 2 to mocny, bardzo mocny zawodnik!

