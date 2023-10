Mały prawie test Canona PowerShot V10, kilka słów o Musku latającym na Marsa, Izerze na wypożyczenie, PGA 2023, a nawet o tym, co warto zabrać ze sobą na grzyby. Czas na 18. odcinek SięKlika!

Co tam na PGA 2023?

Dużo się działo na PGA. Pokaz S.T.A.L.K.E.R.`a 2 był. Można było pograć w Prince of Persia: The Lost Crown, można było obadać sobie Niezwyciężonego (The Invincible) - grę bazującą na naprawdę dobrej powieści Lema. Ludzie się przebierali, ludzie się dobrze bawili, no fajnie było.

Maciej był na PGA 2023, Maciej napisał, odsyłam do lektury, żeby nie dublować jego tekstu.

Android 14 już jest. No prawie

Można już aktualizować swoje smartfony do Androida 14. Są jakieś ważne zmiany? Pewnie tak, choć po aktualizacji nie zauważyłem żadnej realnej różnicy.

Nie tylko Netflix?

Wiedzieliście, że na polskim rynku mamy więcej serwisów streamingowych niż Netflix? Sam mam Disneya, Amazon i HBO, a Netfliksa opłacam raz na czas, bo zasadniczo większość produkcji tam to seriale śniadaniowo-kolacyjne.

Jak jednak się okazuje, serwisów mamy więcej, o czym poinformowała nas w swoim zestawieniu Aneta. W swoim tekście o alternatywach dla Netfliksa wyciągnęła najlepsze pozycje w portfolio największych serwisów, przytoczyła ceny i takie tam. Dobre porównanie jej wyszło, warto zerknąć.

Izera na wynajem?

Wiecie, że Izerę będzie można sobie wynająć? Znaczy, wypożyczyć? Firma ElectroMobility Poland ogłosiła współpracę z firmą PANEK, która dysponuje flotą samochodów i pojazdy te wypożycza. Temat przybliżył nam Karol, pisząc, że dzięki tej współpracy…

Izera może zatem być autem, które faktycznie będzie w zasięgu każdego z nas

Musk poleci na Marsa!

Jeszcze w ubiegłym, 2022 roku SpaceX Elona Muska deklarowało, że w przeciągu dekady wyśle ludzi na Marsa. I fajnie. Co z tego, że rakiety wybuchają? Mimo tego, że tak średnio im idzie, Musk i tak uważa, że za 4 lata jego rakieta doleci sobie na Marsa. Doleci i wyląduje. Bez ludzi, wiadomo.

Musk podzielił się swoimi przemyśleniami podczas 74 Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Baku. Choć trudno podzielać jego optymizm, to Musk nie raz i nie dwa razy udowodnił już, że potrafi robić rzeczy niemożliwe, doprowadzać do końca iście karkołomne przedsięwzięcia, więc może akurat się uda?

Telefon na grzyby

Skoro jesień, to grzyby. A skoro już chodzimy na grzyby, to trzeba wiedzieć, co na te grzyby powinno się ze sobą zabrać. Herbatkę w termosie, bo zimno, nożyk, coby grzyba odcinać oraz… smartfona.

W poradniku Lasów Państwowych znajdziemy zapis:

Obowiązkowo należy pamiętać o zabraniu ze sobą naładowanego telefonu

Ma to sens, bo raz, że telefon to możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym, a to dobra rzecz jest, a dwa - można sobie zainstalować jakąś aplikację do rozpoznawania grzybów - co jest super.

Koniec świata już był. Znowu

4 października, czyli już jakiś czas temu, świat miał się skończyć… Long story short - w Stanach testowano system ostrzegania o sytuacjach kryzysowych i wysyłano sygnał alarmowy, testowy, na smartfony. I to wystarczyło, żeby kilka miejsc w sieci zapłonęło od spiskowych teorii…

Świat się nie skończył, rzecz miała miejsce dawno temu, ale nie mogłem przegapić okazji, by subtelnie, z dystansem obśmiać ten temat.

Ło Panie! Tyle czasu przed ekranem smartfona…

Według badań Huawei CBG Polska mamy w kraju problem z higieną cyfrową. Co to znaczy? W dużym skrócie to, że jakieś 20% młodych dorosłych w wieku 18-24 lat gapi się w smartfony przez ponad 6 godzin dziennie.

Dane zebrane w badaniach, które przybliżył Karol, są nader ciekawe, więc zapraszam do obadania, kto tam się takimi tematami interesuje.

Rzecz dla vlogerów, czyli Canon PowerShot V10

Czym jest Canon PowerShot V10? To kamera do vlogowania. Jest mała, ma wygibaśny ekranik i nagrywa w 4K. Nadaje się do grania vlogów, ale też do streamowania.

Ma dotykowy ekran. Dźwięk nagrywa w stereo, potrafi się ogarnąć, kiedy wieje wiatr i to całkiem nieźle się ogarnąć, więc nagrania z parku czy spaceru z psem potrafią brzmieć niezgorzej, no i nieźle radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Nie wybitnie, nie super, nieźle. Śledzi twarz, ma 14 wbudowanych filtrów, może robić za kamerkę internetową i takie tam.

V10 ma cyfrową stabilizację obrazu podczas grania wideo, która jak na fakt bycia cyfrową stabilizacją radzi sobie całkiem spoko. Kamerkę można też sparować po Bluetooth ze smartfonem i połączyć z Wi-Fi. Rzecz mieści się w kieszeni i waży nieco ponad 200 gramów.

Jakość nagrań sami oceńcie w materiale wideo - tak będzie najuczciwiej. W mojej ocenie, dla vlogerów, dla tych co dużo gadają do ludzi, gdzie piękny obraz to nie wszystko - to może być dobry pomysł.

Mnie się ta kamerka podoba, bo gra dobrze, jest turbo prosta w obsłudze i wydaje mi się, że jest jakaś nisza, do której to urządzonko trafi. Jak ktoś z jakiegoś względu nie chce nagrywać smartfonem lub po prostu dużo streamuje - Canon PowerShot V10 może mieć sporo sensu.

I to już koniec #17

Były newsy, był teścik sprzętu. Wszystko było. I wcale nie zapomniałem, że:

najszybszy internet domowy w Polsce oferuje T-Mobile,

chińska firma Gitstar zaprezentowała kartę graficzną JH920, która ma być konkurencją dla GeForce`a GTX 1050,

Rosja zapowiada budowę nowych superkomputerów… a

Lenovo zapowiedziało, że od 2025 roku ponad 80% urządzeń z portfolio producenta będzie można naprawić. I to jest postawa godna pochwały!

