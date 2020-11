DM6 Holey to ultralekka myszka gamingowa, którą kupimy za niewielkie pieniądze. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie topowego sensora Pixart PMW3360 oraz wytrzymałych przycisków Huano. Sprawdzamy, czy jest, do czego się doczepić.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,3/5 Plusy - cena,; - topowy sensor PMW 3360,; - wytrzymałe przełączniki Huano,; - lekka konstrukcja. Minusy - podświetlona jedynie rolka (przy dziurawej konstrukcji aż się prosi o więcej),; - dioda informująca o zmianie DPI nie jest dobrze widoczna,; - po dłuższym użytkowaniu na przyciskach głównych widoczne są przetarcia.

DM6 Holey to przewodowa myszka gamingowa profilowana pod graczy praworęcznych. Wizualnie, w pierwszej kolejności zwraca uwagę strukturą plastra miodu, a subtelnego uroku dodaje jej matowa, czarna powłoka.

Popularny lekki design - plusy i minusy

DM6 Holey to mysz o bardzo popularnej wśród lekkich myszek obudowie o strukturze plastra miodu (HoneyComb).

Zastosowanie dziurawej konstrukcji pozwala na znaczne obniżenie wagi gryzonia (DM6 Holey waży zaledwie 69 gramów). To z kolei pozwala na zwiększenie szybkości ruchów oraz mniejsze obciążenie nadgarstka przy wielogodzinnych bataliach.

Dziurawy design ma jednak swoje wady, co sprawia, że nie wszystkim odpowiada. W kwestii wizualnej takie myszki znajdują uśmiechających się zalotnie fanów i kapryśnych wrogów (konstrukcja krytykowana jest za łatwy dostęp np. kurzu do jej wnętrza oraz znacznie większą możliwość uszkodzenia podczas zalania).

Sztywny kabel może być utrapieniem, a bezprzewodowe gryzonie zbyt dużym ryzykiem lagów i problemów z łącznością (chyba, że sięgasz po modele wysokobudżetowe). W DM6 Holey stawiając na wygodę i lekkość wykorzystano elastyczny i praktycznie niewyczuwalny kabel typu sznurówka (1,8 m).

Nie mamy tutaj rozbudowanego podświetlenia RGB. Postawiono jedynie na delikatne podświetlenie rolki. Dodatkowo myszkę rozświetla dioda informująca o zmianie DPI.

Gładki i równy poślizg myszy wspierają cztery małe teflonowe ślizgacze. Uwaga - nie zapomnijcie ściągnąć folii ochronnych, które są ledwo widoczne.

Pełne wsparcie przy szybkich akcjach - kilka słów o klikaniu

Przechodząc do konkretów — wsparciem dla gracza w boju będzie tutaj 6 programowalnych przycisków w tym miękka rolka.

Wśród przycisków najbardziej wyróżnia się rolka, która ma bardzo przyjemną w dotyku strukturę z wypustkami. Tuż przy niej mamy jeden przycisk do DPI. Delikatnie wyprofilowane przyciski główne, które opierają się na cieszących się zaufaniem mikoroprzełącznikach Huano Blue (przetrwają spokojnie 20 mln kliknięć) oraz dwa przyciski boczne (o żywotności 3 mln kliknięć).

Na spodzie myszki (pod sensorem, po prawej stronie) znajduje się maleńki przycisk, który pozwala na zmianę Polling Rate (125, 500, 1000 Hz - o wartości informuje nas ilość podświetlonych punktów nad przyciskiem). Tuż obok niego znajduje się bliźniaczy przycisk, którego zadaniem jest włączanie i wyłączanie diody informujacej o aktualnej wartość DPI.

Konkretny wkład — topowy sensor 3366

DM6 Holey może pochwalić się jednym z najlepszych sensorów optycznych dostępnych na rynku. Mowa tutaj o Pixart PMW3360. Ten konkretny wkład pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości myszy na poziomie 7 m/s. Zapewnioną również mamy świetną kompatybilność z różnymi rodzajami powierzchni.



DM6 Holey to typowo optyczny feeling, ceniony przez wymagających graczy FPS (odczucie względem kursora — bardzo responsywny, dość miękki, precyzyjny).

Maksymalną czułością, jaką możemy osiągnąć z DM6 Holey, jest 12000 DPI. Rozdzielczość myszy możemy oczywiście regulować w locie, przeskakując pomiędzy 6 trybami DPI.





DM6 Holey doskonale sprawdzi się przy wszelkich kombinacjach najpopularniejszego chwytu Palm Grip (dłoń w całości spoczywa na myszce, która obsługiwana jest całą powierzchnią palców). O rodzajach chwytów, pisaliśmy w artykule: Jak dobrać rodzaj myszki do swojego chwytu? Palm, Claw czy Fingertip Grip?

Specyfikacja Dream Machines DM6 Holey

Rodzaj sensora: optyczny, PIXART PMW3360 Rozdzielczość: 6 poziomów z możliwoścą konfiguracji (max: 12000 DPI) LOD (Llift-off distance): z możlwiością konfiguracji (1/2/3 mm) Polling Rate: 1000 Hz (przycisk do zmiany: 125, 500, 1000 Hz) Maksymalna szybkość 7,0 m/s Przyciski: 6 (programowalne) Przyciski główne: Huano Blue, 20 mln kliknięć Waga (bez kabla): 69 g (bez kabla) Wymiary: 120 x 66 x 43 mm (dł. x szer, x wys.) Długość kabla: 1,8 m Oprogramowanie: tak Wbudowana pamięć: tak Podświetlenie RGB: rolka + dioda informująca o wartości DPI Cena w dniu testu: 149 zł

Proste w obsłudze programowanie

Jeśli chcemy spersonalizować ustawienia myszy DM6 Holey, nie obejdziemy się tutaj bez wsparcia oprogramowania. Z poziomu oprogramowania mamy możliwość:

programowania przycisków,

tworzenia makr i profili,

przypisywania innych wartości do każdego z 6 poziomów DPI (od 400 do 12000 DPI),

konfigurowania parametrów: czułość myszki, prędkość przesuwania rolki, prędkość dwukliku,

wybór jednego z 3 poziomów LOD,

konfigurowania podświetlenia rolki lub zmianę kolorów diod przypisanych do wybranych poziomów DPI.

Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta.

Test na brak interpolacji i szumów DM6 Holey

Sprawdziliśmy na bazowych rozdzielczościach, czy występują jakiekolwiek problemy. Nawet przy maksymalnej dla tej myszki rozdzielczości 12000 DPI nie występuje interpolacja. Mamy pewność, że sensor nie fałszuje danych o swoim położeniu, które wysyłane są do komputera.

Test na obecność interpolacji przeprowadziliśmy wykorzystując program VMouseBench v0.0.7a.

Poniżej test na szum (jitter), który praktycznie się nie pojawia. Jeśli korzystacie z wysokich rozdzielczości, najgładszy ruch z tą myszką uzyskacie na plastikowych podkładkach.

Test na utrzymanie częstotliwości raportowania DM6 Holey

W teście z wykorzystaniem Mouse Rate Checker dla każdej z testowanej wartości DPI częstotliwość raportowania (Polling Rate) ustawiona na 125 Hz i 500 Hz jest stabilna, jedynie przy najwyższej 1000 Hz widoczne są rozbieżności (poniżej test właśnie dla tej rozdzielczości).

Czy warto kupić DM6 Holey?

Myszkę Dream Machines DM6 Holey kupimy za około 149 zł, co umieszcza ją kategorii dobrych myszek do gier w rozsądnych cenach. Jeśli szukasz lekkiej myszki gamingowej, to za taką cenę zdecydowanie warto.

Producent postawił tutaj na świetny sensor (bardziej podrasowaną wersją jest jedynie Pixart PMW3389) oraz wytrzymałe przełączniki Huano o żywotności 20 mln kliknięć. Zrezygnował jednak z efektownego rozświetlenia dziurawej konstrucji gryzonia, pozostawiając jedynie delikatnie podświetlenie rolki.

Kompromis ten pozwolił na zaoferowanie niskiej ceny, jednak przy takiej konstrukcji, aż się prosi o rozświetlenie całej myszki.

Dodatkiem w podświetleniu jest dioda informująca o zmianie DPI, znajduje się ona pod prawym przyciskiem głównym i rzeczywiście rozświetla troszkę gryzonia od środka. Jednak gdy umieścimy dłoń na myszce, automatycznie zasłaniamy diodę, więc aby zobaczyć kolor informujący nas o tej wartości, musimy lekko unieść palec. Znacznie bardziej widoczna byłaby po lewej stronie.

DM6 Holey jest wygodna, dobrze profilowana pod prawą dłoń. Wykonana jest z solidnych materiałów, mimo perforowanej konstrukcji mysz się nie ugina pod dużym naciskiem. Matowa powłoka myszki, mimo że pod względem utrzymania jej w czystości znacznie lepiej wypada niż błyszcząca, ma jeden mały minus. Po miesiącu testowania na głównych przyciskach są przetarcia, co ciekawe nie wygląda to źle, bo prezentuje się jak specjalnie wyprofilowane miejsca pod palce. Po dłuższym czasie w otworach rzeczywiście zbiera się kurz.

Dodatkowo piórkowa waga myszki zdecydowanie mniej męczy nadgarstki przy wielogodzinnych bataliach.

Największym atutem myszki DM6 Holey jest gwarancja precyzji oraz wygodny podczas najszybszych ruchów. Mysz ma kilka minusów związanych z kwestiami wizualnymi, jednak są one mało znaczące, gdy w tak niskiej cenie otrzymujemy profesjonalne wsparcie podczas rozgrywek.

Ocena końcowa Dream Machines DM6 Holey

Plusy

Cena

Topowy sensor PMW 3360

Wytrzymałe przełączniki Huano

Lekka konstrukcja

Minusy

Podświetlona jedynie rolka (przy dziurawej konstrukcji aż się prosi o więcej)

Dioda informująca o zmianie DPI nie jest dobrze widoczna

Po dłuższym użytkowaniu na przyciskach głównych widoczne są przetarcia

Ergonomia/kształt:

dobry plus



Jakość pracy przycisków: dobry plus

Jakość wykonania:



Precyzja sensora:

super

Design/stylistyka:

dobry dobry

Możliwość personalizacji:



86% 4,3/5

Zobacz również: