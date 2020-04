DM1 FPS to niezawodny gryzoń dla maniaków strzelanek. Świetny sensor i przyciski oraz wygoda użytkowania przy klasycznym designie - wszystko po to, aby zapewnić precyzję i szybkość w rozgrywkach FPS.

Przedstawiamy mysz do gier, która pod względem designu zdecydowanie odstaje od oklepanych gamingowych standardów. Dream Machines DM1 FPS to klasyczna myszka o bardzo delikatnym podświetleniu, przyozdobiona ciekawym przyciskiem do zmiany DPI.

Pod względem wyglądu urzekająca jest w niej prostota. To właśnie ona sprawia, że jeszcze bardziej interesujące jest to, co może mieć do zaoferowania. Zapraszam zatem do dokładnego przedstawienia tej wizualnie niepozornej headshot’erki.

Mysz Dream Machines DM1 FPS to gustowna klasyka bez przesadnych gamingowych szaleństw w designie

Gamingowy gryzoń opakowany minimalistycznie i elegancko

Myszka zapakowana jest w gustowny kartonik o minimalistycznym designie. W środku znajdziemy mysz z przewodem, instrukcje oraz dodatkowe ślizgacze. Na pudełku mamy zapowiedź wnętrza gryzonia, na którą składają się krótkie informacje: 20M HANO, PIXART 3389, DPI 16000. Instrukcja uzupełnia wiedzę jedynie o przedziały DPI. Wizualnie całość prezentuje się elegancko, jednak w praktyce bardziej ceni się konkretne opisanie specyfikacji na opakowaniu (w tym wypadku - żywotność i rodzaj przełączników: 20M HANO, sensor: PIXART 3389, maksymalna rozdzielczość:1600). Nie każdy potencjalny użytkownik jest specjalistą, każdy jednak oczekuje jasnej informacji z jakim produktem ma do czynienia.

Dream Machines DM1FPS ma klasyczny opływowy kształt, gustownie przyozdobiony w podświetlenie przy rolce. Myszka profilowana jest pod graczy praworęcznych. Nam trafił się model błyszczący, w białej wersji - Pearl White. W sumie dostępnych jest jednak aż 8 różnych wariantów kolorystycznych – od czerwieni po czerń. Dodatkowo każda może być jeszcze albo matowa, albo błyszcząca.

Uniesiony grzbiet + symetryczny kształt = idealny Palm Grip

Mysz zapewniająca wygodny chwyt często jest tak samo ważna, jak jakość sensora. Nawet najlepszy sensor nie sprawdzi się, gdy gryzoń zwyczajnie nie układa się w dłoni. Kształt obudowy Dream Machines DM1 FPS zapewnia dużo miejsca na kciuk, a wysoko uniesiony garb pozwala na łatwe dopasowanie się śródręcza przy chwycie.

Mysz Dream Machnes rewelacyjnie sprawdza się przy Palm Gripie. Palce oraz śródręcze wpasowują się idealnie w profil myszy.

Wyprofilowanie Dream Machines DM1 FPS dostosowane jest zatem do najpopularniejszego chwytu - Palm Grip, chwyt ten można nazwać "wygodną pozycją leżącą" - dłoń jest położona na myszce, a przyciski wciskane są przez spoczywającą na nich całą powierzchnię palców.

Lekka mysz, która nie męczy dłoni

Przy FPS-ach ważna jest szybkość ruchów, na którą składają się umiejętności gracza połączone z dobrej jakości sprzętem. DM1 FPS jest lekka i stabilna dzięki wadze rozłożonej na całej jej powierzchni (83 g bez kabla). Przy takiej wadze zapewnione mamy odpowiednie wyczucie ruchów myszy, które są równocześnie pewne i dokładne. Niska waga myszki przekłada się również na mniejsze zmęczenie dłoni przy wielogodzinnych rozgrywkach.

Mysz z niewyczuwalnym przewodem

Dużym atutem w tym modelu jest dopracowanie takich detali jak niewyczuwalność przewodu. Najczęściej gracze zmęczeni uciążliwością kabla, wykorzystują mouse bungee (specjalny uchwyt do kabla myszy). W przypadku Dream Machines DM1 FPS można zrezygnować z inwestycji w takie akcesoria. Podczas użytkowania przewód w żaden sposób nie przeszkadza, a jego lekkość sprawia, że można o nim zapomnieć. Dodatkowo jest mocny i elastyczny (pleciony, średnica ~3,5 mm, długość ~1,7 m, zakończony USB).

Ślizgacze lekko unoszą mysz, zapewniając świetny poślizg

Mysz posiada 3 duże ślizgacze, które unoszą ją lekko ponad powierzchnię, na której pracuje, zapewniając możliwie najlepszy ślizg. Teflonowy materiał, z którego są wykonane, doskonale współpracuje z podkładkami. Radzi sobie też bardzo dobrze na powierzchni biurka.

6 programowalnych przycisków

Mysz Dream Machines DM1 FPS ma 6 programowalnych przycisków. Przyciski główne działają miękko i sprężyście, głośność kliku można określić jako średnią. Co ciekawe, pomiędzy prawym a lewym przyciskiem słyszalna jest delikatna różnica w dźwięku.

Umieszczenie rolki bardzo dobrze dostosowane jest pod strzelanki. Znajduje się ona niżej niż w standardowych myszkach, a to przekłada się na wygodniejsze przeskakiwanie między przyciskami podczas rozgrywek. Sam przycisk działa płynnie, z wyczuwalnym i cichym przeskokiem. Początkowo wciskając go kilkakrotnie, można przypadkiem przesunąć rolkę, jednak po wyczuciu myszy problem znika.

Boczne przyciski po lewej stronie myszy są łatwo dostępne i poręczne w użytkowaniu. Klik przy nich nie jest głęboki. Przycisk do zmiany DPI charakteryzuje się zaś krótkim, miękkim klikiem.

Dream Machines DM1 FPS w kwestii przełączników również odpowiada na wymagania strzelanin FPS. Główne klawisze reprezentują żywotność 20 mln kliknięć gwarantowaną przez przełączniki Huano. Przycisk ukryty pod rolką bez problemu osiągnie taki sam wynik. Zarówno rolka jak i przyciski boczne pracują na przełącznikach TTC (w przypadku przycisków bocznych żywotność wynosi 3 mln kliknięć).

Sensor optyczny PixArt 3389 - czego możemy oczekiwać?

Jeśli sprzęt jest słaby technicznie to nawet nadludzkie skupienie czy umiejętności nie pomogą. Na sukces podczas rozgrywek składa się nie tylko sprawność gracza, ale również serce gryzonia. Mysz Dream Machines DM1 FPS może pochwalić się jednym z najlepszych sensorów optycznych PixArt 3389, który zapewnia przyjemne, miękkie działanie kursora, niski LOD (z możliwością konfiguracji) oraz brak takich zjawisk jak akceleracja, interpolacja, czy jittering. Wszystko składa się na gwarancję, że mysz nie będzie się gubić przy dynamicznych ruchach.

Optymalny poziom LOD

Sytuacja, gdy perfekcyjny headshot zniweczył niekontrolowany ruch myszki jest częstym problemem. Wyeliminowanie takiego zjawiska zapewnia optymalny poziom LOD, a dokładniej llift-off distance, który określa na jakiej wysokości po podniesieniu myszy, przestanie ona odczytywać położenie. LOD w Dream Machines DM1 FPS jest na niskim poziomie (1.8 mm), co zapewnia całkowitą kontrolą nad każdym ruchem nawet w przypadku jej przypadkowego uniesienia.

Specyfikacja techniczna Dream Machines DM1 FPS

Rodzaj sensora: optyczny, PixArt PMW3389 DPI 6 poziomów: 400, 800, 1600, 2400, 4800, 16000 LOD ~1.8 mm Polling Rate 1000Hz Prędkość maksymalna 7.0 m/s Przyciski 6 programowalnych Przyciski główne (lewy i prawy) Huano, 20 mln kliknięć Przyciski boczne TCC, 3 mln kliknięć Scroll TCC, 20 mln kliknięć Waga 83 g (bez kabla) Wymiary 126 x 68 x 39 mm (dł. x szer, x wys.) Podświetlenie Scroll Długość kabla 1,8 m Oprogramowanie tak

Brak interpolacji

Interpolacja to sztuczne generowanie pikseli przy ruchach kursorem. Jej celem jest zawyżanie prawdziwych wartości DPI poprzez wysyłanie fałszywych danych o położeniu myszy. Obecność interpolacji w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia precyzji ruchów wskaźnika. Zjawisko to z punktu widzenia gracza FPS jest szczególnie niepożądane, dlatego przy preferowanej przez gracza rozdzielczości ważny jest brak interpolacji.

Test na interpolację myszy Dream Machines DM1 FPS wskazał jej obecność jedynie przy najwyższej rozdzielczości 16000 DPI. Przy niskich poziomach DPI: 400, 800, 1600, 2400 czy 4800 nie musimy się obawiać o sztuczne generowanie pikseli.

Test na obecność interpolacji przeprowadziliśmy wykorzystując program VMouseBench v0.0.7a.

Brak interpolacji obejmuje typowe dla rozgrywek FPS wartości DPI (np. przy Overwatch gracze wykorzystują od 800 do 1600 DPI), co wyklucza jakiekolwiek problemy dokładnością odwzorowywania ruchów myszy.

Test na skoki wskaźnika – czy pojawia się jittering/szumy?

Standardowym testem na wykrycie szumów jest narysowanie kilku linii dla każdej testowanej częstotliwości. W przypadku DM1 FPS zjawisko jitteringu nie pojawia się nawet przy najwyższej rozdzielczości 16000 dpi. Oznacza to, że problem skaczącego wskaźnika w modelu Dream Machines DM1 FPS się nie występuje, co przy strzelankach jest szczególnie istotne.

Oczywiście przy najwyższych rozdzielczościach, zaczynających się od 12000 dpi (raczej nie wykorzystywanych) ciężko prowadzić równo wskaźnik.

Częstotliwość przesyłania danych

Test częstotliwości przesyłania danych przeprowadziliśmy przy wykorzystaniu programu Mouse Rate Checker. Przy ustawionej częstotliwości 1000 Hz wyniki oscylują w okolicach 1000 Hz. Raportowanie USB utrzymuje się zatem na stabilnym poziomie.

Oprogramowanie Dream Machines DM1 FPS

Oprogramowanie jest przejrzyste i na tyle intuicyjne, że brak polskiego interfejsu (do wyboru angielski i niemiecki) nie sprawia trudności w jego obsłudze.

Znajdziemy tutaj następujące możliwości:

Key Function - możliwość zaprogramowania każdego przycisku.

Macro Editor - tworzenie makr.

Report Rate: 4 opcje na zmianę Polling Rate (najważniejsze dla FPS: 125, 250, 500, 1000Hz).

System settings: ustawienie szybkości myszki, double clicku, szybkości scrolla.

DPI: 6 poziomów docelowo ustawionych na: 400, 800, 1600, 2400, 4800, maksymalnie 16000.

Sterowanie podświetleniem: 4 opcje (Static, Breath, Neon oraz wyłączenie).

Mysz DM1 FPS - czy warto?

Ilość dostępnych myszek gamingowych na rynku może przyprawić o zawrót głowy. To niby tylko myszka, a jednak między poszczególnymi modelami, czy producentami jest tak dużo różnic, że często można się pogubić. Czasem jeden mały detal będący charakterystyczną cechą dla danego modelu gryzonia może być motywacją do jego wyboru.

Dream Machines DM1 FPS to mysz doskonalnie odpowiadająca na wymagania graczy celujących w strzelanki. W cenie około 200 złotych mamy: zaufanego producenta, topowy sensor, wytrzymałe przyciski oraz wygodę użytkowania, którą zapewnia kształt myszy oraz elastyczny przewód.

Ocena końcowa Dream Machines DM1 FPS

Plusy:

Topowy sensor optyczny PixArt PMW3389

Lekki, wygodny przewód

Programowalne i wytrzymałe przyciski Huano

Dodatkowe ślizgacze w zestawie

Idealne profilowanie pod chwyt Palm Grip

Minusy:

Przebijające przez obudowę podświetlenie

Wersja biała (niebezpieczna pod względem zabrudzeń)

Ergonomia/kształt:

dobry dobry



Jakość pracy przycisków: dobry plus

Jakość wykonania:



Precyzja sensora:

super

Design/stylistyka:

dobry dobry

Możliwość personalizacji:



90% 4/5

