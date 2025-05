Złe wiadomości dla graczy. NVIDIA podnosi ceny kart graficznych

Planujecie zakup karty graficznej? Lepiej się pospieszcie – ceny w sklepach mogą wkrótce wzrosnąć. Jak informuje serwis Digitimes Taiwan, NVIDIA podniosła ceny kart graficznych oraz akceleratorów obliczeniowych.

Sytuacja geopolityczna wpływa nie tylko na gospodarkę, ale także na ceny podzespołów komputerowych – co już można zauważyć w sklepach. Jak informuje serwis Digitimes Taiwan, NVIDIA podniosła ceny niemal wszystkich swoich produktów, próbując w ten sposób zrekompensować rosnące cła oraz koszty produkcji.

Jeśli planujecie zakup karty graficznej do gier, lepiej przygotujcie się na podwyżki cen.

Przyczyny są proste

Według źródeł, wzrost cen związany jest m.in. z przeniesieniem produkcji układów scalonych generacji Blackwell do zakładu TSMC w Stanach Zjednoczonych. Taka decyzja pociągnęła za sobą znaczący wzrost kosztów produkcji, materiałów oraz logistyki.

Istotnym czynnikiem są także amerykańskie cła. Choć niedawno Stany Zjednoczone i Chiny zdecydowały się tymczasowo zawiesić część taryf, to – jak to bywa w przypadku wzrostu cen przerzucanych na konsumentów – może minąć sporo czasu, zanim jakiekolwiek obniżki będą odczuwalne na rynku.

Karty graficzne coraz droższe

Prezes NVIDII, Jensen Huang, „krążył” między USA a Chinami, starając się zminimalizować wpływ amerykańskich taryf celnych na działalność firmy. Mimo tych starań, w celu utrzymania stabilnej rentowności, NVIDIA miała niedawno podnieść oficjalne ceny niemal wszystkich swoich produktów, umożliwiając partnerom handlowym odpowiednie dostosowanie cen.

Według serwisu Digitimes Taiwan, ceny karty graficznej GeForce RTX 5090 wzrosły z około 90 000 NT$ do 100 000 NT$, a pozostałe modele z serii GeForce RTX 50 podrożały o 5–10 proc. Podwyżki objęły również układy obliczeniowe H200 i B200, których ceny – jak donoszą dostawcy serwerów – wzrosły nawet o 15 proc.

Na razie podwyżek nie widać w polskich sklepach – sytuacja wydaje się nawet nieco stabilizować po wcześniejszych problemach z dostępnością – jednak wiele wskazuje na to, że to tylko kwestia czasu, zanim wzrosty cen dotrą także do naszego rynku.