Teufel Rockster Air 2 to nie przenośny głośnik Bluetooth, który wpakujemy w plecak i pojedziemy na piknik. To imprezowy potwór: wielki, donośny, dostarczający mnóstwo radości!

Jak impreza to Teufel Rockster Air 2?

Impreza, domówka, koncert w miejscowym domu kultury, zorganizowany piknik w parku na kilkadziesiąt osób, rejs wypożyczonym jachtem z gwiazdami piłkarskiej Ekstraklasy… Z myślą o takich okazjach powstał Teufel Rockster Air 2! No dobra, żarty takie sobie robię. To po prostu duży i ciężki, głośny i nieklękający na robocie głośnik Bluetooth, który obiecuje, że gra tak dobrze, jak wygląda i jak kosztuje.

Coś jest jednak w tym Rocksterze takiego poważnego, że trudno mi pomyśleć o tym sprzęcie, jak o po prostu głośniku imprezowym, czy tam głośniku Bluetooth. To nie jest świecący milionem diod LED wyprodukowany w Chinach i przebrandowany w Sosnowcu głośnik. To poważny sprzęt, za poważne pieniądze, co sprawia, że u siebie na ogrodzie podczas weekendowego grilla bym go nie postawił, ale jakbym planował huczne urodziny… Noo, to już inna sprawa!

Co w trawie piszczy, czyli co potrafi ta przenośna bestia?

Specyfikację sobie podejrzycie np. na stronie producenta, więc rozpiszę tylko konkretniejsze konkrety, bo pasma przenoszenia i innych detali to, no, gołym uchem nie słychać (ha, ignoranckie podejście!). Głośnik w konfiguracji stereo - łącząc bezprzewodowo dwa głośniki - ma dawać radę podczas imprezy na nawet 80 osób, a 250-milimetrowy głośnik niskotonowy ma gwarantować mięsisty dźwięk. Do tego mamy Bluetooth 5.0 z zasięgiem do 15 metrów, aptX, aptX HD i AAC, więc o jakość przesyłanego bezprzewodowo dźwięku można być spokojnym, a jak ktoś będzie miał fantazję zastawienia sobie całej piwnicy tymi głośnikami to kablami można połączyć aż 10 sztuk.

Producent wrzucił tu złącza do mikrofonu i instrumentów, złącze AUX, opcję miksowania i dopasowania dźwięku oraz zadbał o to, by Rockster Air 2 obsłużył imprezę, która z piątkowego wieczoru przeniosła się na niedzielne popołudnie - na średnim poziomie głośności, w trybie Eco to ważące 14 kilogramów monstrum potrafi grać do 58 godzin. Zresztą, jak prądu tu zabraknie, to można Teufela podpiąć choćby do samochodu, bo mamy tu złącze 12 V. Pomyślana konstrukcja, prawda?

Czy to wszystko przekonuje was, że Rockster Air 2 to poważny zawodnik? A jakby dodać do tego dedykowaną (uwielbiam powszechne i niepoprawne rzekomo używanie tego słowa) podstawkę, dzięki której ta kolumna wygląda, no, jak kolumna na scenie? Albo kupić dwa głośniki i dwie podstawki/stojaki? Wtedy dopiero zrobiłoby się poważnie!

Estetyka ma znaczenie?

Lubię proste rzeczy, ale takie ze smakiem. Racze Honda Prelude niż Volkswagen Golf IV. Teufel Rockster Air 2 podoba się dla mnie, bo prosty jest do przesady, ale na ulicy bym się za nim nie obejrzał, bo brakuje mu jakiegoś takiego sznytu, jakiegoś takiego WOW. Inna sprawa, że to wzornictwo ma w sobie jakiś powiew modernizmu i… E, nie ma się co rozwodzić, jest czarny, kanciaty, taki designersko spoko w sumie.

Jakość wykonania

Głośnik wykonany jest wzorowo. Nie mam uwag. Całość jest solidna, zwarta, taka budząca zaufanie. Nawet pokrętła pracują, jak w dobrze zachowanym Audi od Niemca, co tylko do kościoła jeździło. Brawo.

Czas na konkrety, jak się tego używa?

Czas na mięso! Na górnym panelu, obok konkretnego uchwytu, znajdziemy panel sterujący. To tutaj włączamy głośnik, łączymy go przez Bluetooth oraz podglądamy sobie, jakie urządzenia mamy sparowane z głośnikiem po kablu. Na tym panelu znajdziemy też 3 pokrętła VOLUME, BASS, TREBLE - wiadomo o co chodzi.

Na pleckach głośnika umieszczono drugi panel, kryjący mnóstwo gniazd i wskaźników. To tu podepniemy gitarę czy mikrofon, to tu sparujemy ze sobą dwa lub więcej głośników - tak po kablu, jak i bezprzewodowo i to tu ustawimy, który głośnik ma być masterem, który ma grać w mono, stać z prawej czy lewej strony. Na tylnym panelu podejrzymy sobie również tryb pracy baterii, podłączymy np. telefon do ładowania czy podłączymy Rockstera do prądu - klasycznie lub w wydaniu 12 V.

Gniazd i pokręteł wszelkiej maści jest dużo, ale sama obsługa urządzenia jest turbo prosta. Banalna wręcz. Włączamy głośnik, przytrzymujemy przycisk z ikonką łączności Bluetooth, parujemy telefon i możemy słuchać muzyki. Miłym akcentem estetycznym i funkcjonalnym zarazem są podświetlane pokrętła na górnym panelu, a konkretnie obwódki wokół nich. Podświetlenie jest miłe dla oka, a dodatkowo możemy dzięki niemu precyzyjnie regulować dźwięk i poziom głośności.

Co ciekawe, na stronie producenta możemy przeczytać, że głośnikiem można sterować za pomocą aplikacji - aplikacji, której ja nie znalazłem. Nie wiem, moja wina? Wina mojego telefonu? Trudno powiedzieć. Faktem jest natomiast, że apki Rockster w sklepie Play nie znalazłem, więc siłą rzeczy nie napiszę nic o niej i tyle. Szczęśliwie obsługa głośnika bez aplikacji nie stanowi najmniejszego problemu.

Jak gra Teufel Rockster Air 2?

Jak brzmi ten głośnik? Hm, no właśnie problem mam z nim, szczerze mówiąc. Problem takiej natury, że do słuchania muzyki w domowych warunkach lepiej sprawdzają się… Słuchawki. Serio, np. takie Sony WF-1000XM5 czy Technics EAH-AZ60M2 grają lepiej. Ja wiem, to porównanie skrajnie bez sensu, ale powinno nakierować na to, kto realnie mógłby rozważać zakup takiego głośnika. Nie ten, kto lubi słuchać samemu muzyki w możliwie optymalny sposób, uwzględniając relację ceny do jakości sprzętu grającego.

Do rzeczy jednak, Rockster Air 2 gra super imprezowo. Jest cieplutki, taki przyjemnie otulający, dynamiczny i mega basowy. Niskie tony tu żrą aż miło, więc jak sobie odpaliłem DGE podczas mycia roweru przy chacie, to powiem wam, że byłem bardzo ukontentowany. Jako domowy głośnik imprezowy, na domówki, na działeczkę dla kogoś, kto pieniędzy nie liczy - Rockster Air 2 będzie kozakiem. Wiadomo, że komuś, kto pieniądze liczy wystarczy JBL za, sam nie wiem, 3, 4, 5 stówek?

No właśnie, jest imprezowo, dynamicznie i basowo. Brakuje szczegółów i szerokości jak na moje gumowe ucho, ale obstawiam - bo nie miałem przyjemności sprawdzenia tej teorii - że po połączeniu ze sobą dwóch głośników, możemy dostać naprawdę solidnej jakości dźwięk.

Teufel Rockster Air 2 czy jakiś mały JBL?

Tak sobie myślę, że choć głośnik zrobił na mnie wrażenie, to nie byłbym klientem docelowym. Pewnie większość z nas nie mieściłaby się w gronie właśnie tych docelowych klientów, bo kupowanie takiego głośnika, kiedy imprezy dla większej grupy organizuje się w ciągu roku ze 2, no może 3 razy, nie ma szczególnego sensu. To jednak, że coś nie ma sensu, nie znaczy wcale, że to coś nie jest dobre, czego Teufel Rockster Air 2 jest doskonałym przykładem.

Podsumowując - to fajny gadżet, który brzmi nieźle: mocno imprezowo i mięsiście. Łatwo się go obsługuje i jeśli ktoś np. organizuje imprezy plenerowe, to spokojnie może wykładać kasę na stół. Możliwość łączenia ze sobą tych głośników i mnogość opcji ich konfiguracji to game changer. Serio, ten głośnik to fajna zabawka i to w sumie nawet nie tylko dla tych koncertujących, nie tylko dla domów kultury - jeśli ktoś żyje muzyką i jest towarzysko aktywny, jeździ to tu, to tam, lubi bawić się w imprezowego DJ-a i ma nieco ponad 3000 zł w kieszeni - spokojnie może się ich pozbyć i postawić na Rockstera Air 2. Oceniam go jednak z własnej perspektywy - z perspektywy niedocelowego odbiorcy i warto to wziąć na poprawkę.



Zalety:

solidne wykonanie!

niemiecka estetyka,

mnóstwo funkcji, gniazd, możliwości,

wygodne sterowanie,

imprezowy, mięsisty dźwięk.

Wady:

gdyby miał być głośnikiem na działkę - cena,

w trybie Mono mało detalu i przestrzenności (to się wcale nie wyklucza),

zasadniczo, trudno tu mówić o wadach, bo to dość specyficzny sprzęt.