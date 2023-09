Apple pokazał nowe iPhone`y, w czasie, gdy Francuzi zakazali sprzedaży iPhone`a 12! Oto jest news dopiero! Poza tym, Maciej ograł Starfielda, ktoś zrobił dziurę w Wielkim Murze, a Steam skończył 20 lat! To znak, że czas na 16. odcinek SięKlika!

IFA 2023

Ale się działo w tym Berlinie, mówię wam! Tyle nowości, że głowa mała! Mały i wybiórczy skrót? A bardzo proszę!

Samsung pokazał aplikację Samsung Food, dzięki której można wyszukiwać i udostępniać przepisy znajomym. Można nawet połączyć aplikację z piekarnikami Samsunga, żeby pomagała nam w przygotowywaniu posiłków. Co ważne, jakieś AI tam ma być wykorzystywane, które pomoże w przygotowywaniu posiłków w oparciu o wymogi dietetyczne, zalecenia, takie tam. Spoko rzecz.

Samsung pokazał też pilot do telewizora ładowany przez Wi-Fi, drugą generację projektora The Freestyle, swoje foldy i flipy i innowacyjne patenty w pralkach i pompach ciepła.

Jeśli już jesteśmy przy AGD i RTV, to Haier pokazał pralki, lodówki, traktory, suszarki, glebogryzarki i piekarnik z wyświetlaczem, taki wiecie, żeby sobie podczas odpiekania zamrożonych frytek z Lidla obejrzeć coś na Netfliksie. A! Na targach było też Tecno i pokazało smartfony. Smartfony wyróżniające się designem. I fajnie, super, dobrze jest się pokazywać!

mTV i mObywatel

Aplikacja mObywatel ma dostać nową funkcję, dzięki której będziemy mogli wygodnie i komfortowo oglądać kolejne przegrane mecze polskiej kadry w piłkę nożną. Ministrowi Cieszyńskiemu marzy się możliwość oglądania w mObywatelu produkcji wszelakich, wydarzeń sportowych czy cyfrowych dóbr polskiej kultury.

Dobry pomysł? Nie wiem sam, ale jak dla mnie to ta aplikacja to powinna być konkretnym narzędziem - rozwiązaniem pozwalającym na ogarnianie różnych formalnych tematów, na unowocześnienie komunikacji na płaszczyźnie obywatel - państwo. Wniosek? W mojej opinii multimedia w mObywatelu to zły pomysł i tyle.

Dziura w murze. W Wielkim Murze

Pan Zheng i pani Wang wzięli pożyczyli z placu budowy koparkę i rym, pym, zrobili sobie wyłom w murze, żeby szybciej i łatwiej im było dojeżdżać codziennie do roboty. Wyłom w Wielkim Murze!

Serio, serio - wzięli koparkę i rozwalili mur, którego historia sięga czasów dynastii Ming… A najlepsze jest, że wychodzi na to, że nie ogarnęli, co tak właściwie rozwalili…

Starfield, Starfield, Starfield…

Pytanie, dobry jest ten Skyrim w kosmosie? Czytałem sobie u konkurencji, że mega dobry, że kozak, że gra roku, dekady, że w ogóle najlepszy RPG w historii… Grę ograł nasz Pan Maruda i podzielił się z wami recenzją Starfielda, do której odsyłam serdecznie, a uprzejmie.

Dodam tylko, że ja się z Maciejem zgadzam, choć ocenę dałbym ciut wyższą - bo kosmos i RPG, a kosmos i RPG to mi się z urzędu kojarzą z Mass Effectem, co sprawia, że ten, zresztą…

Nowe iPhone`y!!!

Apple pokazało nowe smartfony i zaszokowało cały świat, bo okazało się, że telefony nie podrożały. Dalej ich cena startuje z poziomu 28 tysięcy złotych za podstawowy wariant… A poważnie, to Apple iPhone 15 Pro z dyskiem o pojemności 128 GB będzie kosztował 5999 zł.

A co nowego w tych iPhone`ach? W Prosach mamy węższe ramki i tytanową obudowę, więc delikatny stylistyczny lifting był. Mamy USB-C, mamy Action Button, który zastępuje klasyczny przełącznik wyciszający telefon, mamy zoom optyczny - 3-krotny lub 5-krotny w zależności od modelu, mamy super wydajność i jeszcze więcej emejzingu.

Steam skończył 20 lat!

Wiecie, że Steam ma już 20 lat? Co można tak na szybko napisać o tej platformie? No, chyba to, że zwyczajnie zmieniła oblicze elektronicznej rozrywki, pokazała, że cyfrowa dystrybucja to przyszłość i sprawiła, że jakoś tak wygodniej można ogarniać gierki na PC.

20 lat to kawał historii i aż się ta łezka w tym oku może zakręcić… Zapraszam więc do lektury artykułu Macieja. Maciej jest nieco starszy niż Steam i zna się na grach jak mało kto, więc tekścik kogoś takiego do kawuni i pączusia wjedzie wam aż miło!

Koniec iPhone`a 12 we Francji

Bagietka, TGV, parasol, śmierdzące sery, Citroeny… Tak, no Francja słynie z ciekawych pomysłów, nietuzinkowych wynalazków, takich tam. No to teraz oficjalnie - we Francji zakazano sprzedaży iPhone`a 12.

Dlaczego? Ano dlatego, że ponieważ, gdyż przekracza normy promieniowania. Wiecie, szkodliwe 5G i w ogóle. Zapraszam do zerknięcia do tekstu Wojtka, bo rozbroił temat koncertowo i powyjaśniał to i owo.

Maciej grał w Starfielda - warto sprawdzić, co tam se myśli o Skyrimie w kosmosie.

Garmin Edge 1040 Solar to najlepszy komputer rowerowy na świecie, ale ja i tak zostaję przy swoim Wahoo.

Intel pracuje nad nową wersją złącza Thunderbolt.

Apple pokazało 9 wersję swojego smart zegarka.

Uber będzie pozwalał na wezwanie do chaty fachowca. Hydraulika, elektryka itd.

W Japonii można adoptować robota. Psa robota. Normalne.

No i to wsio w sumie. Oglądacie Ahsoke? Polecam, dobra produkcja. Średnia taka, mocno niewybitna, ale wszystko jest lepsze od nowej trylogii SW, więc ten. No jestem trochę bezkrytyczny, bo jako gwiezdnowojenny świr czekałem pół życia na to, by uniwersum ożyło i się doczekałem w końcu.

Zostawiam was więc z newsami i tą polecajką Ahsoki, hej!