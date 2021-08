Emocje jeszcze nie opadły, a mamy już dla Was podsumowanie turnieju zorganizowanego przez Huawei, który rozegraliśmy z redakcjami Komputer Świat oraz Instalki.pl, korzystając z najnowszych monitorów Huawei MateView GT. Nie uwierzycie, kto wygrał – to trzeba zobaczyć!

Dokładnie tydzień temu zapowiadaliśmy Wam, że rozegramy turniej w League of Legends z przedstawicielami redakcji portali Intalki.pl oraz Komputer Świat. Tak też się stało – 12 sierpnia stanęliśmy przeciwko sobie na arenie i już nie było odwrotu! Przekonajcie się, kto wyszedł z tego starcia zwycięsko – inaczej niż przez film się tego nie dowiecie :)

Turniej redakcji portali technologicznych – kto wygrał?

No dobrze, dla najbardziej niecierpliwych podajemy czas finalnej walki, po której ogłaszamy wyniki - jest to dokładnie 12:16. Cała akcja bardzo nam się podobała, mimo że trudno doszukiwać się światowej klasy rozgrywki w naszym wykonaniu. Świetnie się bawiliśmy i mamy nadzieję, że Wam również spodobał się recap tego wydarzenia. Dużo pozytywnych emocji, zarówno przed, w trakcie, jak i po turnieju skłania nas do powtarzania tego typu turniejów - co o tym sądzicie?

Graliśmy na Huawei MateView GT i Huawei Wireless Mouse GT

Wielkie podziękowania dla partnera tej akcji, którym był Huawei, za umożliwienie nam zorganizowania takiego pojedynku. Dostarczone na potrzeby rozgrywki monitor oraz myszka spisały się świetnie, co w sumie nie zaskakuje, jeżeli czytaliście już naszą recenzję monitora Huawei MateView GT.

Warto tu zaznaczyć, że monitor ten jest już dostępny również w wersji bez soundbara. Znajduje się on obecnie w promocyjnie ofercie, która potrwa do 22 sierpnia. Rekomendowana cena MateView GT Standard Edition wynosi 1799 zł w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 za 1 zł albo w zestawie z głośnikiem Huawei Sound - również za 1 zł! Zainteresowanych taką ofertą odsyłamy do sklepu huawei.pl.

Pochwała należy się też myszce Huawei Wireless Mouse GT. Graliśmy w trybie przewodowym, aby uzyskać najniższe opóźnienia, ale już poza rozgrywką myszka świetnie spisywała się bezprzewodowo – tak z użyciem dołączonego dongla, jaki i bezpośrednio przez Bluetooth wbudowany w laptopa. Dobrze leży w dłoni (dla osób praworęcznych) oraz bardzo precyzyjnie się prowadzi.