Portale technologiczne zwykle rywalizują ze sobą na polu literackim. Pora jednak przenieść tę rywalizację na wyższy poziom i zmierzyć się na poważnie. Niebawem ustalimy, reprezentant której redakcji wyjdzie ze starcia zwycięsko! Co dokładnie będzie się działo?

Kiedy redakcje zmierzą się ze sobą?

Już niedługo dojdzie do znamiennego pojedynku gamingowego Huawei pomiędzy przedstawicielami redakcji portali INSTALKI.pl, Komputer Świat oraz Waszego ulubionego benchmark.pl. Całość oczywiście dla Was nagramy i już 17 sierpnia będziecie mogli zapoznać się z filmem prezentującym przebieg tej rywalizacji. Ze względów bezpieczeństwa (wiadomo, jak agresywni bywają redaktorzy technologiczni) pojedynek odbędzie się online, ale i tak spodziewamy się prawdziwie (e)sportowych emocji!

Za odpowiedni poziom rozgrywki podczas pojedynków odpowiada najnowszy 34-calowy gamingowy monitor Huawei MateView GT!

W co będziemy grali?

Pod uwagę braliśmy całkiem sporo popularnych obecnie tytułów. Początkowo rozważaliśmy wybór klasyki gatunku, czyli CS:GO lub ewentualnie gry pokrewnej, jak CoD: Warzone. Przelotnie pomyśleliśmy również o APEX Legends lub jeszcze bardziej cukierkowym Fortnite. To wszystko jednak gry, które średnio nadają się do zmagań 1 na 1. Tu dosyć ciekawie zaczął się rysować Rocket League, jednak ostatecznie uznaliśmy go za tytuł zbyt egzotyczny w naszym kraju. Na czym zatem stanęło? Na Lidze Legend, czyli inaczej rzecz ujmując na LoLu.

League of Legends posiada tryb ARAM, w którym przeciwnicy zaczynają grę na 3. poziomie, a mapa posiada tylko jedną linię, na której można walczyć - rozgrywka będzie zatem szybka i dynamiczna. Zasady pojedynku są proste:

gramy każdy z każdym;

gramy do pierwszej zniszczonej wieży;

gramy do 2 wygranych lub do 3 wygranych, w przypadku remisu pomiędzy zawodnikami;

każda redakcja może wskazać 3 bohaterów, których zablokuje na czas pojedynku.

Oczywiście nie będziemy Was raczyć pełną transmisją z turnieju, który potrwa zapewne kilka godzin - przygotujemy dla Was film z najciekawszymi momentami każdego z meczów.



A może by jednak przerzucić się na DOOMa?

Czy szanse będą wyrównane? Huawei o to zadba!

O ile nie możemy ręczyć za równy poziom umiejętności, tak od strony sprzętowej żadna drużyna nie będzie miała przewagi. O tym, że LoL dobrze działa nawet na lodówce z modułem smart, wie raczej każdy, więc wybór komputera nie ma w tym przypadku znaczenia. Krytycznie ważny jest za to dobór peryferiów i dzięki partnerowi tej akcji, którym jest Huawei, wszystkie redakcje zostaną zaopatrzone w ten sam zestaw monitora oraz myszki. Z monitorem mogliście się już lepiej zapoznać przy okazji naszej recenzji modelu Huawei MateView GT - jest to pierwszy gamingowy monitor premium tego producenta, który posiada kilka kluczowych zalet:

34" zakrzywiony ekran o proporcjach 21:9 nie tylko zwiększa imersję w grach przygodowych, ale też ułatwia rozgrywkę sieciową - w szczególności w tytułach MOBA, jak Leage of Leagends;

165 Hz odświeżania dla rozdzielczości 3440x1440p to optymalne połączenie dla większości graczy;

zintegrowany soundbar podnosi poprzeczkę w kwestii jakości dzwięku dla całej branży monitorów PC.

Jak widać, jest to monitor idealny na taką okazję. Dodatkowo wszyscy zawodnicy będą posługiwać się myszką Huawei Wireless Mouse GT, więc warunki walki będą zdecydowanie wyrównane.



Soundbar w podstawie posiada również podświetlenie RGB - to, co gracze lubią najbardziej :)

Liczymy też na Waszą pomoc!

Naszą redakcję reprezentować będzie Wojtek Spychała, który przygodę z Ligą Legend zakończył 5 lat temu, ale powiadają, że z tą grą jest jak z jazdą na rowerze - z tego się wyrasta. A może "tego się nie zapomina"? W każdym razie nie pogardzimy Waszymi poradami w temacie obecnej mety oraz sekretnych taktyk. Oczywiście najważniejszy pozostaje fairplay, więc kody na nieśmiertelność odpadają ;) Dajcie też znać, jaki typ postaci Waszym zdaniem najlepiej sprawdzi się w takim pojedynku. Pamiętajcie - widzimy się 17 sierpnia!