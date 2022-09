Aby pomóc ci w ostatnich przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zwracamy uwagę na sprzęt, który często bywa pomijany. Nie popełnij tego błędu.

Głośniki w sam raz na uczniowskie biurko – od Creative

Kompletując zestaw komputerowy dla ucznia, myśli się przede wszystkim o wydajnym pececie, ergonomicznym monitorze oraz dobrych peryferiach podstawowych, takich jak myszka i klawiatura. Ewentualnie dochodzi do tego jeszcze drukarka, najczęściej w postaci „kombajnu”, pełniącego też funkcje skanera i kopiarki. Często pomijane są jednak głośniki, a przecież odgrywają równie istotną rolę: zarówno podczas oglądania filmów edukacyjnych, jak i w czasie odpoczynku po lekcjach.

Świetnym zestawem do uczniowskiego pokoju jest Creative SBS E2500. To system 2.1-kanałowy, na który składają się dwie kolumienki i subwoofer pełniący zarazem funkcję jednostki centralnej – to na nim znajdują się przyciski sterujące. Jeśli wolisz umieścić go gdzie indziej – żaden problem, bo w zestawie znajdziesz jeszcze pilot, dzięki któremu również obsłużysz głośniki.

Choć niepozorny, zestaw Creative SBS E2500 jest w stanie zaoferować naprawdę niezłe brzmienie – dzięki wysokiej klasy przetwornikom. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że maksymalna moc sięga tutaj aż 60 watów. Sporym atutem tych głośników jest również szeroki zakres opcji łączności. Źródło dźwięku możesz podłączyć klasycznie (przez AUX), bezprzewodowo (wykorzystując technologię Bluetooth), albo też wtykając pendrive’a do wbudowanego portu USB.

W przypadku, gdy na blacie biurka nie ma zbyt wiele miejsca, lepszym rozwiązaniem będzie subtelny zestaw, taki jak Creative Pebble V2. Ta parka przykuwa wzrok swoją niebanalną estetyką, ale – co najważniejsze – utrzymuje to dobre wrażenie także po uruchomieniu. Pomimo niewielkich gabarytów głośniki grają bardzo przyjemnie, a nachylenie przetworników pod kątem 45 stopni sprawia, że dźwięk trafia bezpośrednio do uszu użytkowniczki lub użytkownika.

Oferowany przez Pebble dźwięk powinien przypaść do gustu niemal każdemu, a design dobrze pasuje zarówno do pokoju młodszego dziecka, jak i nastolatka. Mówiąc najprościej: to wyjątkowo uniwersalne głośniki, do tego w bardzo atrakcyjnej cenie.

Odrobina prywatności, czyli słuchawki dla ucznia i studenta

Wiele osób zamiast głośników wybiera słuchawki. Po pierwsze: zapewniają one większą prywatność. Po drugie: pozwalają odciąć się od otoczenia i tym samym lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu. Po trzecie: zwiększają słyszalność szczegółów, co może okazać się bardzo ważne w przypadku nie najlepiej nagranych materiałów edukacyjnych.

Jakie słuchawki wybrać, by cieszyć się komfortowymi warunkami do nauki, a zarazem dobrym brzmieniem podczas oddawania się cyfrowym rozrywkom? Creative Sound Blaster Blaze to jedna z opcji szczególnie godnych rozważenia. Model ten jest wyposażony w duże przetworniki zapewniające precyzyjne i wciągające brzmienie, a także w pałąk i muszle pokryte miękkim materiałem, gwarantującym wysoki komfort podczas użytkowania.

Słuchawki Blaze są zresztą klasyfikowane jako gamingowe, a to oznacza, że są przystosowane do wielogodzinnego korzystania. Mają także mikrofon, który przyda się podczas wieloosobowej rozgrywki online, jak również w trakcie wideorozmów z przyjaciółmi.

Konkretnie pod kątem wideorozmów zoptymalizowane zostały jednak inne słuchawki tego producenta, mianowicie Creative Chat USB. Zdradza to zresztą sama nazwa. A co świadczy o tym w praktyce? Choćby mikrofon z technologią redukcji szumów z otoczenia czy automatyczna aktywacja mikrofonu po wykryciu głosu.

Przy tym wszystkim producent nie zapomniał też, rzecz jasna, o brzmieniu i ergonomii. Zadbał o duże przetworniki, korektor graficzny, wygodne sterowanie z poziomu pilota na przewodzie oraz lekką, a zarazem wytrzymałą ramę wykonaną z metalu. To sprzęt, którym nie pogardzi uczeń, student, a nawet nauczyciel.

Dobra kamerka internetowa to nieoceniony dodatek

Na koniec coś z innej beczki, bo też niestety wciąż docierają do nas niepokojące wiadomości na temat koronawirusa. Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, ale mimo to trzeba być gotowym na ewentualny powrót do nauki zdalnej lub hybrydowej. Dlatego też warto zainwestować w dobrą kamerę internetową. Nawet jeśli nauka będzie odbywać się w szkołach, takie urządzonko przyda się choćby podczas rozmów ze znajomymi czy też rozmaitych wystąpień.

Na tytuł dobrej kamery internetowej zdecydowanie zasługuje Creative Live! Cam Sync V3. Nie dość, że rejestruje obraz w rozdzielczości QHD (czyli większej nawet niż Full HD), to jeszcze oferuje 4-krotny zoom cyfrowy i szerokie opcje dostosowania położenia. Do tego podwójny mikrofon dba o to, by twój głos był klarowny i brzmiał naturalnie – zupełnie tak, jakby od słuchaczy nie dzieliły cię kilometry. Wśród ciekawych rozwiązań znajduje się funkcja NoiseClean-out, skutecznie eliminująca szumy i hałasy z otoczenia.

Z urządzeniami, takimi jak te wymienione w artykule, ty lub twoje dziecko będzie gotowe na nowy rok szkolny, w którym życzymy wszystkiego dobrego!

Artykuł powstał we współpracy z Creative.