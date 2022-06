Creative Technology wprowadziło na rynek słuchawki Creative Zen Hybrid. Jakie mają funkcjonalności i czy ich specyfikacja techniczna jest równie zen, co design?

Bezprzewodowe słuchawki Creative Zen Hybrid to nie tylko elegancka, minimalistyczna obudowa. Przede wszystkim to mistrzowie długodystansowego odtwarzania muzyki, a ich funkcjonalności to prosta droga do efektu zen w samym środku wielkiego miasta. W jaki sposób i dlaczego pomaga w tym tajemnicze Super X-Fi?

Za co docenisz słuchawki bezprzewodowe Creative Zen Hybrid?

Kluczem do sukcesu zestawu słuchawkowego Creative Zen Hybrid jest zwracanie uwagi na otoczenie i zarządzanie energią. To dzięki nim użytkownik dostaje wszystko, co jest niezbędne, aby zapanować nad dźwiękowym rozgardiaszem i to przez długi czas. Zakładając je na uszy możemy liczyć, że nie rozładują się nawet przez 37 godzin i pogodzą z rzeczywistością dzięki intuicyjnie działającym trybom redukcja szumów (AND) i otoczenia (Ambient). Jak to wszystko działa?

Tryb otocznia słuchawek Creative Zen Hybrid

Jeżeli chcemy w słuchawkach Creative Zen Hybrid na uszach słyszeć dźwięki wokół nas, wystarczy uruchomienie Trybu Ambient. Korzystając z niego możemy cieszyć się muzyką, jednocześnie nasłuchując komunikatów na dworcu lub bezpiecznie uczestniczyć w ruchu ulicznym. Żeby usłyszeć otocznie, wystarczy na nausznikach słuchawek dwukrotnie nacisnąć przycisk ANC.

Bardzo sprytna w tej funkcji jest priorytetyzacja konwersacji. Uruchomiony tryb otoczenia nie zagłusza głosu rozmówcy, a użytkownik ma cały czas do dyspozycji mikrofon z aktywną redukcją szumów.

Hybrydowa aktywna redukcja szumów ANC w słuchawkach Creative Zen Hybrid

Technologia Hybrid ANC to powód do dumy marki Creative i czysta przyjemność dla użytkownika. Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej muszli, Creative Zen Hybrid są w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia.

Mikrofon ze sprzężeniem do przodu w celu wykrywania otoczenia umieszczony jest na zewnątrz każdej muszli.

w celu wykrywania otoczenia umieszczony jest na zewnątrz każdej muszli. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia.

ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować niechciane sygnały.

Łatwa obsługa słuchawek Creative Zen Hybrid

Słuchawki Creative Zen Hybrid wyposażone są w 40-milimetrowe neodymowe pełnozakresowe przetworniki zapewniające dźwięk wysokiej jakości, od dokładnego basu z ciepłą sygnaturą dźwiękową po wyraźne, czyste wysokie tony. Niezbędne elementy sterujące znajdują się na prawej muszli słuchawkowej. Ich lokalizacja sprzyja także bardziej prozaicznym funkcjonalnościom. Dzięki nim łatwo odbierzemy połączenie, wydamy polecenia za pomocą asystentów głosowych, a nie tylko wyregulujemy głośność odtwarzania.

Wygoda i komfort bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Creative Zen Hybrid

Zestaw słuchawkowy od Creative ma lekką, elegancją i wytrzymałą konstrukcję. Według producenta są przytulne, jędrne i pluszowe, a to dzięki nausznikom wyściełanym syntetyczną skórą. Zapewniają one optymalne uszczelnienie akustyczne i wygodę noszenia przez wiele godzin. Nie przeszkadzają w tym nawet transportowe wygibasy. Pałąk łączący nauszniki jest zaopatrzony w metalowy rdzeń z efektem pamięci kształtu. Słuchawki Zen Hybrid składane na płasko lub wpół nie powodują późniejszego dyskomfortu użytkownika.

Dlaczego słuchawki Creative Zen Hybrid nie zawodzą?

Newralgiczną cechą wszystkich słuchawek bezprzewodowych jest akumulator. Pod tym względem Creatove Zen Hybrid zdają egzamin na piątkę. Ich pełne naładowanie pozwala na odtwarzanie muzyki przez nieźle ponad dobę. Korzystając ze średniego poziomu głośności i oszczędzając sobie trybów dodatkowych możemy liczyć, na nie przez 37 godzin. Jeśli używamy trybu ANC lub Ambient, czas ten mocno się skraca, ale nadal wynosi aż 27 godzin.

Brak energii nie ma też prawa szczególnie zniszczyć dnia zapominalskim właścicielom słuchawek Creative Zen Hybrid. Naładujemy je za pomocą USB-C i to w jedną chwilę. 5 minut zasilania wystarczy, aby uzupełnić ich akumulator do poziomu wystarczającego na 5 godzin pracy.

Holografia słuchawek Super X-Fi z technologią SXFI READY w słuchawkach Creative Zen Hybrid

Dzięki SXFI READY z słuchawkami można poczuć dźwięk wirtualny na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI. Działa ona jak odtwarzacz MP3 dla plików zmagazynowanych na urządzeniu. Powoduje, że jest on odtwarzany w inteligentynym systemie wielogłośnikowym.

Jak działa Super X-Fi?

Super X-Fi to dźwięk obliczeniowy. Wykorzystuje on złożone algorytmy i techniki wymagające dużej mocy obliczeniowej do dostosowania akustyki dźwięku do każdej osoby poprzez wyrafinowany proces mapowania głowy i uszu. Wystarczy telefonem zrobić trzy zdjęcia twarzy i uszu aby setki parametrów antropometrycznych wyodrębniło cech głowy i małżowin usznych z dużą precyzją za pomocą wykrywania i analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Następnie silniki sztucznej inteligencji (AI) wykorzystują zebrane parametry, dostosowując je do docelowych słuchawek i syntetyzują je z wielowymiarową mapą akustyki pomieszczenia.

Możliwości słuchawek Creative Zen Hybrid

Podstawowe możliwości słuchawek Creative Zen Hybrid przedstawia infografika:

Więcej szczegółów dostarcza specyfikacja techniczna, która prezentuje się następująco:

Specyfikacja techniczna bezprzewodowych słuchawek Creative Zen Hybrid Konstrukcja: zamknięta Przetworniki słuchawek: dostrojone przetworniki neodymowe 40 mm

pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz

czułość (1 kHz / mW): 117 dB

impedancja: 32 omy Mikrofony: 5x wielokierunkowe Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0 Profile Bluetooth: A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth)

AVRCP (zdalnie sterowana transmisją Bluetooth)

HFP (profil głośnomówiący) Kodeki audio: SBC

AAC Częstotliwość łącza Bluetooth: 2402–2480 MHz Zasięg działania bezprzewodowego: do 10 m Maksymalna moc wyjściowa RF: 8 dBm Obsługa asystenta głosowego: Siri

Asystent Google Typ akumulatora: bateria w słuchawkach: 1 x akumulator litowo-jonowo-polimerowy 500 mAh Czas odtwarzania (domyślnie): do 37 godzin (z wyłączoną funkcją ANC)

do 27 godzin (z włączoną funkcją ANC) Interfejs ładowania: USB-C Czas ładowania: 1,5 godziny

5 minut ładowania dla 5 godzin odtwarzania Długość kabla USB: 0,8 m Długość kabla analogowego: 1,2 m Masa: słuchawki: 271 g

kabel USB: 15 g

przewód analogowy: 15 g Minimalne wymagania systemowe: dla dźwięku Bluetooth: zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil stereo Bluetooth (A2DP)

zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil HandFree (HFP)

zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil zdalnego sterowania (AVRCP) 2. dla dźwięku analogowego: urządzenia z wejściem audio 3,5 mm

Ile kosztują słuchawki Creative Zen Hybrid i gdzie ich szukać?

Bezprzewodowe słuchawki Creative Zen Hybrid trafiły do sprzedaży w cenie 467 zł. Za te pieniądze dostostajemy eleganckie opakowanie, w którym umieszczone są:

słuchawki Creative Zen Hybrid

futerał

kabel 3,5 mm AUX-in (1,2m)

kabel USB-C → USB-A (do ładowania)

przewodnik Szybki Start

Spryciarze mają też jeszcze tydzień, aby wygrać jeden z przedpremierowych kompletów bezprzewodowych słuchawek Creative Zen Hybrid. Konkurs trwa do ósmego czerwca, a do zgarnięcia jest aż 100 par.

Źródło: Creative Technology