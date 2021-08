Masz chrapkę na używanego laptopa? Ceny sprzętu z drugiej ręki bywają bardzo atrakcyjne, ale przy zakupie warto być ostrożnym. Zobacz na co trzeba uważać!

Zaszła pilna potrzeba zakupu laptopa, ale ceny nowych modeli w sklepach są dla Ciebie po prostu za wysokie? W takim wypadku warto zastanowić się nad zakupem używanego sprzętu. Nie każdy potrzebuje najnowocześniejszych procesorów, a nawet używany laptop może nam dobrze służyć jeszcze przez wiele lat.

Zakup używanego laptopa to nie tylko kwestia podzespołów (np. czy ma odpowiednią ilość pamięci RAM), czy zewnętrzny stan obudowy, ale rówież wiele innych czynników. Zapoznaj się z naszymi poradami dotyczącymi zakupu używanych laptopów!

Zakup używanego laptopa od osoby prywatnej czy ze sklepu?

Sklepy często oferują komputery powystawowe w niższych cenach. Zwykle mają one drobne rysy lub wgniecenia obudowy, ale mimo wszystko ma to swoje duże plusy. Przede wszystkim otrzymasz gwarancję na sprzęt i raczej nikt nie użytkował takiego laptopa w warunkach, które mogłyby doprawadzać do przegrzania i w efekcie uszkodzenia podzespołów. Istnieje też wiele sklepów oferujących używany sprzęt poleasingowy.

Dodatkowo kupując przez internet mamy prawo na odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni bez podania powodu. Zasada ta nie dotyczy zakupów w sklepach stacjonarnych. Koniecznie chcesz obejrzeć laptopa przed zakupem? Jeśli jest taka możliwość pójdź do sklepu go obejrzeć, ale... kup przez internet. Wiele wad sprzętu może nie wyjść na jaw podczas krótkich oględzin, a dopiero po pewnym czasie użytkowania. Mając dwa tygodnie czasu na zwrot możesz spokojnie przeprowadzić testy diagnostyczne i zorientować się, czy laptop działa w pełni poprawnie.

Kupując od osoby prywatnej, na Allegro, czy OLX zwykle mamy do czynienia z bardziej atrakcyjnymi cenami, ale taki zakup to często loteria. Musimy liczyć na dobrą wolę sprzedającego, że uzna oferowaną przez niego tzw. gwarancję rozruchową i że nie będzie chciał zataić przed nami ukrytych wad sprzętu. Pamiętaj również, że gdy kupujesz od osoby prywatnej, NIE przysługuje Ci prawo 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny.

Co sprawdzić kupując laptop osobiście?

Kupując laptop "od ręki do ręki" koniecznie go włącz i przeprowadź choćby najprostsze testy, by sprawdzić czy sprzęt się nie przegrzewa i zawiesza. Oprogramowanie wykorzystujące mechanizm SMART (np. CrystalDiskInfo) pozwoli Ci w dosłownie kilka sekund sprawdzić czy dysk nie jest "zajechany". W miarę możliwości sprawdź działanie jak największej liczby portów, jak USB, czy nawet mini-jack. Sprawdź działanie każdego klawisza i podłącz się do sieci Wi-Fi. Właściciel zaklina się, że laptop nigdy nie był rozkręcany? Sprawdź stan śrubek na spodzie, jeśli są porysowane, to najprawdopodobniej mija się z prawdą.

Zarysowania obudowy to rzecz normalna, ale pęknięcia mogą już świadczyć o tym, że laptop przeżył gwałtowne spotkanie z Matką Ziemią i to być może nie jeden raz, a może jego poprzedni użytkownik miał wyjątkowo wybuchowy charakter.

W miarę możliwości sprawdź oryginalność zainstalowanego systemu Windows i obecność oraz poprawne działanie partycji Recovery (z której możesz reinstalować OS). Starsze laptopy powinny mieć na spodzie naklejkę z kluczem produktu, ale niestety nie masz żadnej pewności, czy nie został on już wykorzystany również gdzieś indziej. Koniecznie dopytaj, czy sprzęt jest wciąż objęty gwarancją.

Jakich prywatnych sprzedawców unikamy?

Przede wszystkich takich, którzy ściemniają w opisie aukcji. Jeśli czytasz, że laptop jest sprawny, ale wujek dał go bez zasilacza, więc sprzedający aktualnie nie ma go jak sprawdzić, to... daj sobie spokój. Jeśli sprzedający twierdzi, że sprzęt działa, ale akurat nie może tego udowodnić i tylko dlatego sprzedaje laptop jako uszkodzony, to z całą pewnością nie przyjmuje jego zwrotu i kupujesz go na własne ryzyko. Patrz podejrzliwie na każdą okazję cenową i nie daj się ponieść emocjom możliwości zakupu laptopa w świetnej cenie.

W sieci roi się od oszustów. Zachowajmy podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli nie klikajmy w przesyłane od osób prywatnych podejrzane linki do realizacji wysyłki czy płatności. Jeśli kupujemy od osoby prywatnej korzystajmy z systemu płatności oferowanego przez daną platformę sprzedażową. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka.

Z czym trzeba się liczyć kupując używanego laptopa?

Przede wszystkim z dodatkowymi kosztami. Bateria najprawdopodobniej nie będzie już w najlepszym stanie i będziesz musiał kupić nową. UWAGA - niektóre laptopy mogą nie umożliwiać wymiany baterii i możesz zostać z ręką w nocniku.

Stan zawiasów klapy również będzie wielką niewiadomą, aż nie dostaniesz komputera w swoje ręce. Nie ma co liczyć na to, że właściciel troszczył się o regularne czyszczenie laptopa - sprzęt prawdopodobnie jest zakurzony wewnątrz i może się przegrzewać.

Starszy laptop, ale... jak stary?

Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Znam osoby, które okazyjnie kupiły starsze laptopy do podstawowych zastosowań z procesorami Intel Core 4-tej generacji i są zadowolone. Sam jednak jestem przeciwnikiem kupowania wiekowego sprzętu - nawet w doskonałym stanie. Trzeba pamiętać, że nowsze laptopy będą oferować wiele udogodnień, jak choćby USB w wersji 3.x, lepsze ekrany, czy sprzętowe dekodowanie wideo. Laptopy wyposażone w nowszy UEFI BIOS będą miały prawdopodobnie zapisany w pamięci klucz produktu Windows, więc nie będzie żadnych problemów z legalną kopią systemu.

Rozsądnie jest celować w jak najnowszy sprzęt w danym budżecie. Sam nie schodziłbym poniżej 8-mej generacji Intel Core (Whiskey Lake), bo to rozsądny kompromis pomiędzy ceną, a możliwościami. Pamiętaj, że obecnie AMD oferuje świetne procesory do laptopów, ale sytuacja nie zawsze tak wyglądała. Wydajność starszych modeli procesorów tego producenta może odbiegać od produktów konkurencji.

Wiele starszych laptopów może oferować ekrany o niskiej rozdzielczości - nawet 1366 x 768 (mało tego - na takie nowe laptopy można wciąż natknąć się w sklepach). To za mało do komfortowej pracy, a nawet wyższa rozdzielczość 1600 x 900 nie sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Warto szukać laptopa z ekranem Full HD (1920 x 1080). Sprawdź również obecność martwych pikseli.

Wykorzystaj inny nieużywany sprzęt do rozbudowy używanego laptopa

Sprawdź zawartość swoich szuflad - może znajdziesz tam stary i nieużywany dysk SSD? SSD to podstawa sprawnej pracy komputera i każdy laptop bez niego będzie działać mało efektywnie. Koniecznie sprawdź, czy laptop który zamierzasz kupić umożliwia podłączenia nośnika w danym standardzie. Dysk SATA III podłączysz do złacza SATA II, ale obniżysz jego wydajność o połowę. Zobacz nasze wideo z którego dowiesz się jak wymienić dysk na SSD w laptopie. Wykorzystaj też nasze inne porady co do przyśpieszenia używanego laptopa.