Grill węglowy powoli odchodzi do lamusa. Ja już z niego zrezygnowałem i znalazłem lepsze alternatywy. Sprawdź, dlaczego warto zerwać z tradycją grillowania z wykorzystaniem brykietu lub węgla.

Kiełbaska spalona z zewnątrz, ale w środku wciąż zimna. Tak, korzystanie z grilla węglowego ma swój niepowtarzalny klimat i chyba każdy je lubi. Ja jednak znalazłem sporo powodów, dla których warto poszukać innego rozwiązania. Dlaczego zrezygnowałem z grilla węglowego?

Grill węglowy jest tylko w teorii prosty w użyciu

Na pierwszy rzut oka nie ma nic prostszego, niż użycie grilla węglowego. Rozkładamy sprzęt, wsypujemy niedrogi i dostępny w niemal każdym sklepie brykiet, podpalamy - gotowe. Po skończonym grillowaniu zadowoleni goście wracają do domu, ty wciąż masz jednak co najmniej godzinę pracy związanej z uprzątnięciem grilla. Musimy go w końcu dobrze zgasić, pozbyć się resztek brykietu i popiołu w bezpieczny sposób i… wyczyścić ruszt. Jeśli grillujesz pod dachem, na przykład chowając się przed deszczem w altanie lub na tarasie być może dym z grilla pobrudził jej górne elementy. Można je umyć, jest to jednak dość czasochłonne.

Nie trzeba chyba dodawać, że większość uczestników grilla musi jakoś pozbyć się zapachu dymu ze swoich ubrań i włosów. Niekiedy wystarczy po prostu je wyprać, jeśli jednak mówimy o skórzanej “ramonesce” lub kurtce z membraną - zabiegi pielęgnacyjne będą nieco bardziej skomplikowane. Oczywiście, niekiedy wystarczy po prostu przewietrzyć odzież. Czasem jednak, jako “szef grilla” wspominałem go przez kolejny tydzień przy każdym założeniu kurtki.

Utrzymanie grilla węglowego w czystości i wszechobecny dym nie są jednak największym problemem…

Czy grillowanie w ten sposób jest zdrowe?

Każdy może mieć swoje zdanie na temat tego, czy woli potrawy z grilla węglowego, gazowego, czy elektrycznego. Jeśli chodzi jednak o kwestie zdrowotne, możemy po prostu sięgnąć po dane naukowe. Wszystkie wskazują na to, że przygotowywanie potraw na otwartym ogniu nie jest zbyt korzystne.

Chodzi o wysokie temperatury obróbki różnych produktów, przede wszystkim mięsa. Jeśli dodamy do tego zbyt długi czas, czy bezpośredni kontakt z płomieniem - możemy spowodować wydzielanie się niezdrowych substancji, a nawet związków rakotwórczych.

Musimy do tego dodać, że wspomniany już wcześniej dym wydobywający się z grilla również nie jest zbyt korzystny. Może zawierać niebezpieczne i toksyczne związki, choćby pyły zawieszone Pm2,5. Wdychanie ich nie jest korzystne, a wręcz jest niezdrowe. Tego problemu możemy jednak pozbyć się niemal w całości, wybierając grill węglowy bezdymny. Korzystanie z niego przypomina nieco gotowanie w garnku, choć w tym przypadku źródło ciepła znajduje się w jego środku.

“Tradycyjne” grillowanie ma swój urok. Jest jednak kilka “ale”

Kolejnym problemem korzystania z grilla węglowego jest ryzyko wywołania pożaru. Pojawia się w szczególności w środku lata, gdy otoczenie jest wyjątkowo suche. Wtedy warto zresztą dobrze zastanowić się, czy w ogóle powinniśmy rozpalać grilla lub ognisko, może być to też zabronione. Jeśli jednak mówimy o ryzyku poparzenia się, pojawia się ono właściwie zawsze. Dotyczy w szczególności dzieci, które bawiąc się w okolicy grilla mogą zrobić sobie (lub komuś) krzywdę.

Jak widać, jest kilka sporych minusów korzystania z grilla węglowego. Do największych należą:

problem w uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniej temperatury

spore ryzyko wydzielania się szkodliwych i toksycznych, a nawet rakotwórczych substancji

możliwość poparzenia się

dym i zanieczyszczone powietrze

trudność w utrzymaniu czystości

ryzyko pożaru

nie w każdym miejscu możemy rozpalić takiego grilla

dym i “zapach grilla” mogą przeszkadzać innym osobom, np. sąsiadom

Jakie mamy więc alternatywy?

Jest kilka opcji przygotowania jedzenia na świeżym powietrzu w inny sposób, niż z użyciem grilla węglowego. Przede wszystkim możemy rozważyć inne rodzaje grilla. Grill gazowy powoduje znaczne ograniczenie ilości dymu i niemal całkowite pozbycie się toksycznych pyłów. Jeśli natomiast mamy dostęp do prądu, grill elektryczny jest najzdrowszy i najprostszy w utrzymaniu w czystości. Jest przy tym bardzo prosty w użyciu.

Możemy również przygotować jedzenie w domu i zabrać je ze sobą na wycieczkę, czy w plener. Nie oznacza to wcale, że zrezygnujemy z możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Torba termiczna i lodówka turystyczna działają w “dwie strony”. To samo dotyczy zresztą wkładów termicznych, możemy je podgrzać choćby w mikrofalówce. Większość osób używa lodówek i toreb termicznych, aby zapewnić sobie dostęp do zimnych produktów i napojów. Możemy również wykorzystać je do przechowania przez wiele godzin ciepłych posiłków. Pizzerinki, spaghetti, czy nawet zupa lub “pełnoprawny” obiad na wycieczce? Żaden problem.