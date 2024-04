Grill elektryczny czy węglowy? Nauka mówi jasno

Zaczynamy sezon na grillowanie. W tym celu musimy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Zwykle jest to grill węglowy, który ma jednak pewne minusy. Czy jedzenie z niego jest zdrowe? Przekonajmy się.

Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu wybór grilla był prosty. Standardowy grill z paleniskiem był zdecydowanie najczęstszym wyborem Polaków. Opalany węglem lub brykietem pozwalał na niedrogie i szybkie przyrządzenie ulubionych potraw z grilla. Dziś mamy jednak znacznie większy wybór sprzętów do grillowania, w tym grille elektryczne i gazowe. Wybierając jeden z nich warto zwrócić uwagę na zdrowie. Pod tym względem naukowcy nie mają żadnych złudzeń, który rodzaj grilla jest lepszym wyborem.

Grill węglowy, czy elektryczny?

Oczywiście, nie w każdym miejscu możliwe będzie wykorzystanie grilla węglowego, elektrycznego i gazowego. Bez dwóch zdań zalet tego pierwszego jest możliwość rozpalenia go w niemal dowolnym miejscu. Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, czy jest to dozwolone i nie stanowi niebezpieczeństwa.

Załóżmy jednak, że chcemy korzystać z grilla w przydomowym ogródku. Który rodzaj grilla powinniśmy wtedy wybrać? Jeśli weźmiemy pod uwagę zdrowie, musimy odrzucić tradycyjny grill węglowy. Dlaczego?

Zdrowie jedzenie z grilla? To możliwe, ale…

Podczas przyrządzania jedzenia na grillu kilka czynników wpływa na to, czy potrawy będą bardziej lub mniej zdrowie. Oczywiście, w dużej mierze zależy to od produktów, które planujemy w ten sposób przygotować. Zakładamy jednak, że grillujemy mięso. Jak najlepiej je przyrządzić i co może wpływać na wydzielanie się szkodliwych substancji?

Przede wszystkim naukowcy zwracają uwagę na temperaturę, w jakiej podgrzewamy mięso, a także na czas przyrządzenia. Zbyt duża temperatura przez długi czas obróbki mięsa może powodować powstawanie toksycznych związków. To między innymi heterocykliczne aminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, akrylamid i nitrozoaminy. Podczas grillowania z użyciem sprzętu elektrycznego lub gazowego temperatura jest natomiast kontrolowana w o wiele lepszy sposób. Znacznie ograniczamy więc ryzyko powstania niebezpiecznych, a nawet rakotwórczych substancji.

Grillowanie kojarzy się z dymem. Czy to dobrze?

Dla wielu osób pieczenie kiełbasek na ognisku, czy korzystanie z grilla węglowego nierozłącznie kojarzy się z charakterystycznym dymem. “Zapach grilla” mogą natomiast czuć także nasi sąsiedzi, czy inne osoby przebywające w pobliżu. Nie każdemu to odpowiada - warto wziąć to pod uwagę.

Nie jest o jednak największy problem związany z wydzielaniem się dymu podczas używania grilla na węgiel drzewny lub brykiet. Poza wspomnianą już obróbką mięsa w (nie zawsze, choć często do tego dochodzi) zbyt wysokiej temperaturze, mówimy o wydzielaniu się niebezpiecznych pyłów Pm 2,5. Stojąc w bezpośrednim sąsiedztwie naszego grilla lub ogniska narażamy się więc na oddychanie mocno zanieczyszczonym powietrzem. Często po powrocie do domu musimy zresztą wyprać ubrania używane podczas grillowania. Pomyślmy więc, że takie same substancje trafiły też do naszych płuc. Nawet bez zastanawiania się, co to za cząsteczki, możemy łatwo dojść do wniosku, że nie jest to zbyt zdrowe.

Grill gazowy - czy jedzenie z niego jest zdrowe?

W przypadku korzystania z grilla gazowego przede wszystkim warto zadbać o bezpieczeństwo. O ile przy każdym grillu mówimy o wysokich temperaturach i ryzyku poparzenia się, z grillem zasilanym gazem musimy się obchodzić jeszcze bardziej ostrożnie.

Jeżeli natomiast mówimy o przygotowywanymi na grillu gazowym potraw - jest o wiele zdrowsze, niż to z grilla węglowego. Naukowcy nie mają złudzeń - zarówno obróbka cieplna mięsa przebiega w bardziej korzystnych warunkach, jak i mamy wielokrotnie mniej pyłów w powietrzu.

Najbezpieczniejszy wybór to grill elektryczny

W przypadku grilla elektrycznego właściwie wcale nie ma emisji szkodliwych substancji. Pyły Pm2,5 i pozostałe szkodliwe związki są ograniczone do zera. Podczas grillowania w ten sposób nie ma też bezpośredniego kontaktu z płomieniem. Jest to bezpieczniejsze dla użytkowników (w szczególności dzieci), ale też lepsze dla grillowanych potraw.

Kolejnymi zaletami, które nie są już jednak związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, jest łatwiejsze utrzymanie w czystości i prosta obsługa. Wystarczy podłączyć grill do zasilania i wcisnąć odpowiedni przycisk, tak jakbyśmy korzystali z płyty grzewczej w kuchni.

Który rodzaj grilla wybrać?

Każdy rodzaj grilla ma swoje zalety i wady. Z naukowego punktu widzenia, a także z praktyki wielu osób, najbezpieczniejszy jest grill elektryczny. Przygotowywane na nim jedzenie jest też zdecydowanie najzdrowsze. Kwestie tego, która potrawa będzie najsmaczniejsza jest mocno indywidualna, korzystając z grilla elektrycznego mamy jednak o wiele mniejsze szanse, że coś przypalimy. Wadą grilla elektrycznego jest natomiast mniejsza elastyczność w wyborze miejsca grillowania.

Grill gazowy może natomiast funkcjonować także w miejscach bez podłączenia do prądu. Grill węglowy ma natomiast wiele zalet, jednak przygotowywane w ten sposób jedzenie jest mniej zdrowe. Pewnym rozwiązaniem może być natomiast wybór grilla bezdymnego, w którym ilość szkodliwych substancji emitowanych do powietrza jest mocno ograniczona.