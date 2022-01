Wiosną tego roku ma odbyć się prezentacja produktowa, na której Apple zaprezentuje nowe urządzenia. Pojawi się iPhone SE, iPad Air oraz dwa nowe modele komputerów Mac. Najbardziej kontrowersyjny będzie iPhone SE. Czy taki smartfon w 2022 roku ma sens?

Wydaje się jednak, że to właśnie iPhone SE będzie tym produktem, na którym skupi się firma Apple. Na Twitterze napisał o tym Mark Gurman, redaktor agencji prasowej Bloomberg. Warto dodać, że jego zdaniem konferencja odbędzie się w marcu lub w kwietniu.

Nowy iPhone SE 2022

Wszystko wskazuje na to, że iPhone SE trzeciej generacji wyglądać będzie tak samo jak obecnie dostępny model. Wyposażony będzie zatem w 4,7-calowy wyświetlacz oraz przycisk Home z Touch ID. Smartfon posiadać będzie układ A15 Bionic, a kluczową zmianą będzie dodanie możliwości obsługi sieci 5G. Większych zmian raczej nie będzie.

Pozostaje pytanie czy taki smartfon znajdzie swoją grupę odbiorców. Z pewnością jego design nie zostanie pozytywnie odebrany. Wydaje się, że jedyną zaletą nowego iPhone’a SE będzie jego długi cykl życia. Można zaryzykować stwierdzenie, że będzie to smartfon dla młodszych seniorów - nieźle wyposażony, solidny i łatwy w obsłudze.



Nowy iPad Air

Według dotychczasowych doniesień, specyfikacja iPada Air piątej generacji podobna będzie do tej, którą oferuje najnowszy model mini. Będzie on zatem wyposażony w układ A15 Bionic, modem 5G oraz 12-megapikselową kamerę przednią z ultraszerokokątnym obiektywem.

Design nowego iPada Air nie ulegnie zmianie. Poza wymienionymi nowościami, tablet będzie mieć 10,9-calowy wyświetlacz, przycisk boczny z Touch ID oraz port USB-C.

iPad Air to moim zdaniem produkt, który nie ma jednoznacznie zdefiniowanego zastosowania. Podstawowy model tabletu marki Apple służy przede wszystkim do konsumpcji treści, a modele Pro przeznaczone są do pracy. Air jest gdzieś pomiędzy, ale jest za drogi jako urządzenie do rozrywki, a przy tym oferuje zbyt mało żeby godnie zastąpił modele serii Pro.



27-calowy iMac z Apple Silicon

24-calowy iMac z układem Apple Silicon zaprezentowany został w kwietniu 2021 roku. Jest to jednak komputer przeznaczony raczej do konsumpcji treści. Sugerują to między innymi kolorowe obudowy. W linii komputerów iMac brakuje obecnie maszyn z procesorami Apple, które przeznaczone są do pracy. Ma się to zmienić wiosną.

Nowy iMac ma być wyposażony w układy M1 Pro lub M1 Max oraz ekran obsługujący technologię Pro Motion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu o maksymalnej częstotliwości 120 Hz.

Taki komputer z pewnością znajdzie swoich odbiorców. 27-calowe iMaki to komputery, z których korzysta wiele osób, realizujących bardziej wymagające zadania, a ostatnia, nieduża aktualizacja odbyła się w 2020 roku.

Nowy Mac mini

Ostatnim produktem, który firma Apple zaprezentować ma wiosną, ma być Mac mini, do którego nazwy można by było dodać przyrostek Pro. Analitycy nie twierdzą, że tak będzie się on nazywać, ale nowy komputer nie zastąpi obecnie dostępnego. Wszystko wskazuje na to, że będzie jego dużo bardziej wydajnym wariantem. Ma być wyposażony w układy M1 Pro lub M1 Max.

Jeśli taki komputer w ogóle zostanie zaprezentowany to będzie to pierwszy Mac mini z wyższej półki. Nie wiadomo jak przyjmie się na rynku, ale będzie to tańsza alternatywa opisanego wyżej iMaca. Osobiście uważam, że będzie się cieszyć dużą popularnością.

