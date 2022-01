Najbliższa prezentacja nowych produktów Apple odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w bieżącym kwartale. Pojawią się nowe modele iPhone’ów SE oraz iPadów Air. Prawdopodobnie produkty te zostały niedawno dopuszczone do sprzedaży.

W bazie danych Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zarejestrowane zostały nowe modele smartfonów oraz tabletów marki Apple. Niemal pewne jest to, że odnoszą się one do nowych modeli wspomnianych we wstępie urządzeń.

Nowe modele iPhone’ów oznaczone zostały jako A2595, A2783 i A2784. W przypadku iPadów nowych urządzeń jest więcej, bo aż 9, a ich numery to A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 oraz A2777.

Warto wyjaśnić, że Euroazjatycka Komisja Gospodarcza to organ wykonawczy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która zrzesza Rosję, Białoruś, Kazachstan, Armenię i Kirgistan. Spełnienie wymagań stawianych przez ten urząd oraz rejestracja produktów w jego bazie jest niezbędna do rozpoczęcia sprzedaży na terenie państw członkowskich urządzeń, które wykorzystują szyfrowanie danych.

iPhone SE 3. generacji

Nowy iPhone SE 3 ma być wyposażony w układ A15 Bionic, który zastosowany został w iPhone’ach serii 13. Nowością ma być też obsługa sieci 5G.

Konstrukcja smartfona prawdopodobnie pozostanie niezmieniona. Będzie on posiadać 4,7-calowy ekran oraz przycisk Home z czytnikiem linii papilarnych Touch ID.

Nowy iPad Air

Dostępny obecnie iPad Air zaprezentowany został w październiku 2020 roku, więc z pewnością przyda się jego odświeżenie.

Tablet ten również wyposażony ma być w układ A15 Bionic. Poza tym znacznemu ulepszeniu ulec ma przednia kamera. Zastosowany będzie ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 megapikseli ze wsparciem dla funkcji Centrum Uwagi, której zadaniem jest utrzymywanie twarzy uczestników wideorozmów w kadrze nawet, gdy się oni poruszają. Będzie też obsługa sieci 5G.

Źródło: MacRumors