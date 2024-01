Budowanie stron internetowych to proces, który wymaga sporych umiejętności. Frontend, backend, domeny, hostingi – dla osób niezaznajomionych z tematyką to w zasadzie czarna magia. Przetestowaliśmy narzędzie, które znacząco ułatwia tworzenie stron internetowych – WebWave.

Płatna współpraca z firmą WeNet

Nie masz strony internetowej – nie istniejesz. Przynajmniej w świadomości klienta. Każdy, kto prowadzi własny biznes, wie, że posiadanie wiarygodnej strony w sieci może znacząco wzmocnić zaufanie ze strony potencjalnego klienta. Co istotne, dzięki dostępnym obecnie kreatorom stron internetowych proces tworzenia takiej wizytówki wcale nie musi wiązać się z wysokimi kosztami, ani z posiadaniem specjalistycznych umiejętności.

W sieci istnieje wiele narzędzi do tworzenia stron internetowych. Zazwyczaj oferują one plany darmowe i plany premium. Na starcie można zauważyć, że w przypadku niewielkich biznesów zazwyczaj nie ma potrzeby sięgania po najdroższe pakiety – najczęściej w opcjach tańszych dostępnych jest na tyle dużo opcji, by z powodzeniem przygotować stronę niewielkiej firmy, która ułatwi klientom nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą.

WebWave – klik, klik i strona stoi

Po zalogowaniu do WebWave możemy szybko przejść do pracy. Twórcy narzędzia oferują klientom kilkadziesiąt motywów w różnych wariantach kolorystycznych i tematycznych. Strona internetowa dla lokalnego warsztatu, sklepu z zabawkami, piekarni czy firmy budowlanej. Opcji jest wiele i nie ograniczają się one wyłącznie do stron firmowych. Znajdziemy tu też propozycję strony internetowej dla zespołu muzycznego, fundacji czy parafii rzymskokatolickiej.

Motyw, który wybierzemy, będzie stanowić swego rodzaju bazę projektu. Zmienić możemy w zasadzie wszystko, lecz zanim zaczniemy drastycznie przerabiać określony szablon, warto sprawdzić, czy inny gotowy wzór nie spełni naszych oczekiwań. Warto zwracać uwagę na układ elementów, nie na ich kolorystykę. Paletę barw strony możemy bowiem zmienić jednym kliknięciem. Do wyboru mamy kilka proponowanych przez kreator zestawień kolorów, które możemy dowolnie modyfikować.

Przejrzyście i jasno. Kreator nawet dla laików

Osobiście nie miałem większych problemów podczas zabawy z WebWave. Zabawy, bo nie budowałem żadnej strony "na poważnie" – raczej sprawdzałem kolejne funkcje, badając przy tym, czy łatwo jest

zrozumieć ich działanie w celu osiągnięcia określonego efektu. System warstw, znany z programów graficznych, ułatwia edycję poszczególnych elementów, a działanie większości opcji jest intuicyjne nawet przy pierwszym kontakcie z kreatorem.

Łatwo możemy też uniknąć potencjalnych problemów z responsywnością strony. Kreator umożliwia przełączanie się między widokiem dla komputera i widokiem dla różnych wariantów urządzeń mobilnych. Jeśli strona w wersji mobilnej jest w pewnym miejscu nieczytelna, możemy w łatwy sposób zreorganizować układ elementów, przeciągając je na właściwe miejsca.

Sztuczna inteligencja - wisienka na torcie. Trochę kwaśna

O samym kreatorze można by pisać długo, ale nie widzę takiej potrzeby – jest naprawdę łatwy w obsłudze, a do tego twórcy przygotowali kilka poradników, które sprawią, że proces tworzenia własnej strony będzie raczej ciekawą przygodą niż utrapieniem. Najbardziej zainteresowały mnie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesu tworzenia stron internetowych. Programiści – nie bójcie się, jeszcze nie stracicie pracy.

Zacząłem od przetestowania opcji generowania tekstu w określonym polu przez ChatGPT. Cóż – narzędzie to nie działa idealnie. Wydaje się, że ChatGPT jest tu dość mocno ograniczony. O ile generowanie tekstów przychodzi mu łatwo (włącznie z generowaniem treści zoptymalizowanych pod daną frazę pod kątem SEO), o tyle "obróbka" treści jest dość ograniczona. Kilkukrotnie prosiłem wbudowane w WebWave narzędzie o skrócenie tekstu, a ono za każdym razem oddawało tekst niezmieniony nawet o jedną literę. "Czysty" ChatGPT bez problemów ów tekst skrócił.

Funkcja generowania treści przez sztuczną inteligencję pozwala na wybór kilku rodzajów tekstów (ogólny, nagłówek, tekst z nagłówkiem artykuł na bloga i slogan reklamowy) w kilku charakterach (neutralny, profesjonalny, zabawny, przyjazny, podekscytowany). Nie działa to idealnie, ale może spełnić funkcję jako tekst tymczasowy. Twórcy zresztą ostrzegają, że przygotowane w ten sposób teksty mogą wymagać edycji lub redakcji.

Strony tworzone przez AI – czy to możliwe?

Przejdźmy do gwoździa programu, którym niewątpliwie jest generowanie kompletnych stron internetowych przez sztuczną inteligencję. Nie musisz nawet wybierać szablonu, wystarczy podać kilka szczegółów i czekać na efekt.

Próbowałem wpisywać różne komendy i nie zawsze byłem usatysfakcjonowany. Ciekawym zabiegiem jest możliwość podglądu pracy generatora "na żywo". Widzimy, jak zmieniają się grafiki, kolory, jak dodawane są treści i kolejne podstrony. Niestety, generator nie działa tak dobrze, jak można by sobie tego życzyć. Nie zawsze dobiera kolory zgodnie z naszym poleceniem. Gorzej jednak, że zły dobór kolorów idzie często w parze z niewłaściwym kontrastem użytych barw, co skutkuje niską czytelnością.

SI potrafi też przestrzelić z rodzajem strony. Jest on prawdopodobnie zaprogramowany w taki sposób, by zawsze tworzyć strony firmowe, nawet gdy zaznaczymy, że nie chcemy tego rodzaju strony. Wygenerowana przez sztuczną inteligencję zaszytą w WebWave strona internetowa często posiada niepasujące do kontekstu grafiki, przeważnie ma podstrony typu "cennik" czy "oferta", choć wcale nie celowaliśmy w stronę biznesową. Do tego narzędzie ma wyraźne problemy z tłumaczeniem treści na język polski.

AI Builder to stosunkowo nowa funkcja w WebWave; premierę datujemy na październik 2023 roku. Niemniej obecnie aż 40% nowych stron w naszym kreatorze powstaje z wykorzystanie AI Buildera.

Klienci są zachwyceni możliwością wygenerowania strony za pomocą SI w zaledwie 3 minuty. Nie bez powodu nasze narzędzie zyskało miano Product of the Day w serwisie Product Hunt.

Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem tej funkcji, dlatego można się spodziewać, że z biegiem czasu AI Builder będzie pracował coraz bardziej inteligentnie i precyzyjnie.

– skomentował Szymon Barczak, Head of Marketing PL, WebWave.

Czy warto skorzystać z WebWave?

WebWave to idealne narzędzie dla osób, które nie znają się na tworzeniu stron internetowych. Mimo iż ma pewne wady, pozwala w ciągu kilku minut przygotować dobrze wyglądającą, nowoczesną wizytówkę firmową. Z innego rodzaju stronami może być nieco trudniej ze względu na to, jakie narzędzia zostały zaimplementowane przez twórców kreatora.

Trzeba przy tym pamiętać, że kreator nie zastąpi poczucia estetyki. Choć WebWave oferuje szereg dobrych i czytelnych szablonów, ich dostosowanie do oczekiwań firmy może okazać się wyzwaniem – zmiana treści, czcionek i barw na takie, które będą czytelne, wbrew pozorom nie jest zadaniem banalnym.

Korzystanie z narzędzia generowania stron przez AI działa średnio, zarówno pod kątem czytelności, jak i precyzji wykonywania naszych poleceń. Obecnie radziłbym traktować to jako ciekawostkę, nie zaś rozwiązanie wszelkich problemów. Lepiej wyjdzie się prawdopodobnie na edycji któregoś z dziesiątek dobrze przygotowanych wzorów stron.

