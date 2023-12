Wpisujesz swoje dane w wyszukiwarce Google i Twoim oczom ukazują się nieprawdziwe, kompromitujące lub po prostu prywatne dane? Możesz wnioskować do Google o usunięcie ich. W dzisiejszym poradniku przedstawimy jak to zrobić i które dane można usunąć z Google.

Wyszukiwarka Google to potężne narzędzie. Od lat jest najpopularniejszą drogą do wyszukiwania różnych informacji z Internetu. Google bardzo sprawnie zbiera informacje, na przykład pochodzące z innych stron internetowych. Niestety, czasem wśród takich informacji znajdą się nasze dane, lub treści których nie chcemy udostępniać publicznie. Na szczęście, są pewne sposoby na usunięcie danych z wyszukiwarki Google. Pozwoli to lepiej chronić swoją prywatność. A więc: jak usunąć się z wyszukiwarki Google?

Usuwanie danych o sobie z wyszukiwarki Google

Jak wiadomo, wykasowanie treści, które raz trafiły do Internetu, jest dość trudnym zadaniem. Na szczęście możliwe jest natomiast znaczne utrudnienie wyszukania takich informacji w sieci. Wystarczy zadbać o usunięcie danych o sobie z wyszukiwarki Google, aby znacznie ograniczyć dostęp do nich. Większość osób właśnie w ten sposób przeszukuje bowiem zasoby Internetu.

Google udostępnia możliwość usunięcia danych z wyszukiwarki. Możesz postarać się o skasowanie danych na swój temat lub osoby, którą reprezentujesz. Nie wszystkie dane mogą jednak zostać w ten sposób wykasowane. Treści te muszą spełniać wymagania Google. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jakie dane można usunąć z Google i jak usunąć dane o sobie z wyszukiwarki Google.

Jakie dane można usunąć z Google?

Na stronie internetowej Pomocy Wyszukiwarki Google znajdziemy listę danych, które możemy usunąć z wyników wyszukiwania. Na liście znajdziemy takie treści, jak:

Twoje prywatne lub intymne zdjęcia

informacje “o sobie” pobrane ze stron, z których usunięcie ich jest uciążliwe

przerobione zdjęcia o treści pornograficznej zamieszczone bez zgody uczestników widocznych na zdjęciu

treści powiązane z Tobą (Twoimi danymi, jak imię i nazwisko) i błędnie zaklasyfikowane jako pornografia

dane pozwalające na identyfikację Twojej osoby

dane, które mogą być wykorzystane do tzw. doxingu (zbieraniu danych na temat osoby trzeciej w celu późniejszego wykorzystania ich)

zdjęcia osób nieletnich

Treści erotyczne dotyczące nieletnich powinniśmy natomiast zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich organów państwowych lub organizacji zajmujących się walką z tym zjawiskiem. Po interwencji uprawnionego organu Google usunie takie treści z wyników wyszukiwania automatycznie.

Automatyczne usuwanie treści z wyników wyszukiwania Google po skasowaniu ich ze strony źródłowej

Mechanizmy pozwalające na wyświetlanie różnych treści w wynikach wyszukiwania Google działają w sposób automatyczny. Jeśli jakieś treści zostaną usunięte ze źródłowej strony internetowej, powinny zniknąć też z wyników wyszukiwania Google. Czasem nie dzieje się to od razu. Możemy jednak ręcznie wpłynąć na ten proces, korzystając z narzędzia Google do odświeżania nieaktualnych treści. Wchodzimy na stronę https://support.google.com/websearch/answer/6349986 i tworzymy “Nową prośbę” o odświeżanie treści. W dalszych krokach podajemy link do danej strony. Postępujemy zgodnie z instrukcjami.

Usuwanie danych osobowych z Google

Kolejne narzędzie służy do usuwania danych osobowych z wyszukiwarki Google . Musimy wypełnić szereg pól w formularzu, w tym dokładniej opisać, dlaczego Google ma skasować treści. W zależności od tego, jaką kategorię treści zaznaczymy (czyli powód ich usunięcia) być może zostaniemy poproszeni o wskazanie ich za pomocą linku lub zrzutów ekranu.

Jakie dane osobowe możemy usunąć z Google?

Nie wszystkie dane możemy usunąć z Google. Katalog tych, w których możliwe będzie usunięcie treści przez Google, jest jednak dość rozległy. Możemy wnioskować o usunięcie następujących danych:

numer PESEL

dane konta bankowego

zdjęcie z wzorem podpisu odręcznego

numery kart kredytowych

zdjęcia o charakterze seksualnym lub treści erotyczne przesłane bez zgody osób na nich widocznych

dane medyczne prywatnych osób, jeśli są poufne

Wnioski są każdorazowo weryfikowane przez pracowników Google. Warto skrupulatnie wypełnić formularz ze zgłoszeniem i wybrać odpowiednią kategorię naruszenia. Jak już wspomnieliśmy, zgłoszenie treści do usunięcia odbywa się poprzez tę stronę: https://support.google.com/websearch/answer/3143948?visit_id=638378074829181542-374762391&rd=1

Prawo do bycia zapomnianym - co to oznacza?

Mieszkańcy Unii Europejskiej posiadają szereg praw. Jednym z nich jest tak zwane “Prawo do bycia zapomnianym”. Możemy skorzystać z tego prawa przede wszystkim w celu usunięcia nieprawdziwych i nieaktualnych informacji na swój temat. Możemy powołać się na prawo do bycia zapomnianym podczas kontaktu z administratorem jednej ze stron internetowych, ale też Google. Google nie zawsze godzi się jednak na usunięcie takich treści. Przedstawiciele wyszukiwarki starają się znaleźć złoty środek między poszanowaniem prywatności osoby, której dane dotyczą a prawem do dostępu do publicznej informacji dla innych użytkowników Internetu.

Łatwo możemy sobie to wyobrazić na przykładzie osoby, która w przeszłości dokonywała nadużyć finansowych, na przykład wyłudzeń. Czy taka informacja łącząca niedozwolone czyny z danymi konkretnej osoby powinna zostać trwale usunięta z Internetu? Nie ma tu jednej, uniwersalnej odpowiedzi - wszystko zależy od indywidualnej interpretacji każdego przypadku. Niejednokrotnie takie sprawy mają swój finał przed obliczem sądu. Dopiero on może wydać ostateczny wyrok w sprawie wykasowania danych lub nie.

Usunięcie danych osobowych z innych miejsc w Internecie też jest możliwe!

Niejednokrotnie w celu usunięcia jakichś danych osobowych na nasz temat powinniśmy skontaktować się nie z Google, a administratorem strony, na której są te dane.Dopiero jeśli dane znikną stamtąd, Google usunie je z wyników wyszukiwania, często w sposób automatyczny. Możemy oczywiście starać się o usunięcie kompromitujących lub naruszających naszą prywatność danych jednocześnie u właściciela strony i w Google.

Pamiętaj, że użytkownikom serwisów internetowych przysługuje szereg praw. Wynikają między innymi z tzw. RODO. Unijne i krajowe przepisy pozwalają między innymi wnioskować o trwałe usunięcie danych osobowych z każdego serwisu. Nie będzie to możliwe jedynie w określonych przypadkach - na przykład, jeśli nie jesteś w stanie udowodnić, że to rzeczywiście Twoje dane i konto. Niekiedy szybkiemu usunięciu nie podlegają też niektóre dane podatkowe, czy księgowe. Mamy jednak prawo do wnioskowania o usunięcie ich z miejsc publicznych.