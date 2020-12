70mai Dash Cam Pro Plus topowa funkcjonalność w niskiej cenie - oto opis wideorejestratora, który świetnie wygląda i oferuje funkcje spotykane zwykle w najlepszych urządzeniach tego typu.

4/5 Plusy - świetny design,; - łatwy montaż,; - dobra jakość nagrań,; - dużo przydatnych funkcji,; - łatwa obsługa,; - komunikaty głosowe,; - atrakcyjna cena. Minusy - średnia jakość ekranu

Recenzja 70mai Dash Cam Pro Plus

Nowoczesne wideorejestratory w niczym nie przypominają dziś kamer samochodowych sprzed lat. Jak rozumieć to sformułowanie? Cóż, jeszcze raptem kilka lat temu na rynku znaleźć można było albo topowe, a tym samym drogie kamery samochodowe, albo tanie urządzenia o relatywnie słabej jakości wykonania i niskiej funkcjonalności. Dziś zaś w cenie oscylującej wokół 300 zł możemy kupić wysokiej jakości sprzęt o cechach godnych pozazdroszczenia. Takim właśnie wideorejestratorem jest 70mai Dash Cam Pro Plus.

70mai Dash Cam Pro Plus - tani, ładny i funkcjonalny

Już pierwsze wrażenia z użytkowania 70mai Dash Cam Pro Plus są więcej niż pozytywne. Urządzenie jest zapakowane w małe, bardzo dobrze wykonane kartonowe pudełko. Znajdziemy na nim podstawowe informacje o specyfikacji, jak obsługa trybu HDR, łączności Wi-Fi oraz obecność odbiornika GPS. Po rozpakowaniu z pudełka naszym oczom ukazuje się… czarny kartonik z instrukcją, naklejką elektrostatyczną oraz taśmą dwustronną do montażu urządzenia, a pod nim sprzęt.

70mai Dash Cam Pro Plus prezentuje się świetnie, zwłaszcza mając na uwadze jego cenę, która oscyluje wokół 300 zł. Sprzęt jest niewielki, ale solidny, sprawiający wrażenie dobrze spasowanego i wykonanego z plastiku wysokiej jakości. Brak tu oczywiście tworzyw premium, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo korpus jest świetnie zaprojektowany i spasowany z dbałością o detale. Kamerka jest czarna, matowa ze srebrnym, obrotowym obiektywem. Jedyne ozdobniki to dioda LED oraz logo producenta na obudowie i obiektywie.

Największymi zaletami wideorejestratora 70mai Dash Cam Pro Plus jest jego specyfikacja techniczna oraz możliwości spotykane zwykle w droższych urządzeniach. Cieszy jakość zaimplementowanego sensora Sony IMX335, która pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli ze wsparciem trybu rozszerzonej dynamiki tonalnej - HDR. Jakość filmów robi jeszcze większe wrażenie, kiedy pomyślimy, że wcale nie tak dawno temu urządzenia z tej półki cenowej nie potrafiły przekroczyć rozdzielczości 1080p, a zdarzały się modele pracujące na niższych wartościach.

Sprzęt należący do ekosystemu Xiaomi wyróżnia się jednak nie tylko rozdzielczością. Plusem jest obecność dedykowanej aplikacji, którą można sparować z urządzeniem, a także obsługa łączności Wi-Fi oraz odbiornik GPS. Niewielka waga i wymiary pozwoliły na wykorzystanie jedynie 2-calowego wyświetlacza, ale sprawdza się on bardzo dobrze i niewiele można mu zarzucić.

Warto nadmienić jeszcze, że sprzęt montujemy do szyby samochodu w następujący sposób: najpierw przyklejamy przezroczystą naklejkę elektrostatyczną i dopiero do niej plastikową podstawkę kamery za pomocą naniesionej fabrycznie taśmy dwustronnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kamera zajmuje mniej przestrzeni nad kokpitem. Ponadto, w razie konieczności, bez problemu możemy odkleić jarzmo kamery nie pozostawiając fragmentów taśmy na szybie.

Specyfikacja techniczna 70mai Dash Cam Pro Plus:

Rozdzielczość filmów: 2560 x 1940 pikseli

Format filmów: MP4 (H.264)

Kąt widzenia obiektywu: 140 stopni

Wyświetlacz: 2 cale, TFT LCD

Obsługa kart pamięci: microSD

Akumulator: brak danych

G-Sensor: Tak

Mikrofon: Tak

Głośnik: Tak

Odbiornik GPS: Tak

Łączność Wi-Fi: Tak

Wymiary: 83 x 60,5 x 37,9 mm

Waga: 70 g

Ładny sprzęt i w pełni wystarczający zestaw akcesoriów

W zestawie, obok 70mai Dash Cam Pro Plus znajdziemy też kilka podstawowych akcesoriów. Mowa tu oczywiście o instrukcji obsługi, kablu ładującym USB - Micro USB, plastikowej podstawce montażowej - uchwycie montażowym oraz dwóch naklejkach elektrostatycznych. Na plus trzeba ocenić obecność plastikowej szpatułki, dzięki której z łatwością odchylimy uszczelki, pod którymi ukryjemy kabel. Jak widać, lista jest dość krótka, ale to nie powinno dziwić, gdyż trudno można wymyślić, co jeszcze producent miałby zapakować do pudełka.

Jeśli chodzi o interakcje z 70mai Dash Cam Pro Plus to odpowiadają za nią 4 funkcyjne przyciski oraz jeden główny, służący do włączania kamery, które znajdują się pod 2-calowym ekranem. Czy dotykowy ekran byłby lepszym rozwiązaniem? Niektórzy pewnie stwierdzą, że tak, ale prawdę mówiąc, przy niewielkim ekraniku fizyczne przycisku sprawdzają się po prostu lepiej i zdanie to potwierdzi na pewno każdy, kto próbował wygodnie obsługiwać 2-calowe ekrany dotykowe. Fizyki nie oszukamy, to po prostu za mała powierzchnia, by wygodnie nawigować po niej dotykiem, więc producent wybrał lepsze, a przy tym pewnie i tańsze rozwiązanie.

Jakość nagrań

Na wstępie dodajmy, że 70mai Dash Cam Pro Plus sprawdza się wyśmienicie podczas nagrywania filmów. Sprzęt uruchamia się po odpaleniu silnika i rozpoczęciu jazdy, a po jej zakończeniu nagrywa kontrolny film, dzięki czemu po zaparkowaniu i zgaszeniu silnika urządzenie nagra film z postoju, który może okazać się więcej niż przydatny - jeśli przydarzy się nam sytuacja, w której ktoś nieżyczliwy zainteresuje się naszym autem. Jeśli zatem chodzi o samą obsługę nagrywania, wideorejestrator zasługuje na duże brawa.

Co można powiedzieć o filmach nagrywanych za dnia? Są szczegółowe, płynne, o poprawnej ekspozycji. Bez problemu sprawdzą się jako materiał dowodowy, a dzięki szerokiemu kątowi obiektywu na filmach możemy z powodzeniem zarejestrować zdarzenia drogowe mające miejsce na pasie obok. Jakość nie jest oczywiście zbliżona do filmów rejestrowanych przez topowe kamery samochodowe, ale jest na tyle dobra, że po prostu trudno wyobrazić sobie sytuację, w której potrzebowalibyśmy lepszego filmu.

Trzeba przyznać, że 70mai Dash Cam Pro Plus nagrywa więcej niż przyzwoite filmy po zmroku. Obraz jest wyraźny i szczegółowy, a do tego płynny. Cieszy również szeroki kąt widzenia, który pozwala kamerze rejestrować wiele zdarzeń na drodze - w tym te potencjalnie niebezpieczne, ale to cecha ogólna nagrań z tej kamery samochodowej. Reasumując, jakoś nocnych nagrań jest naprawdę dobra, a mając na uwadze cenę urządzenia, wręcz wyśmienita.

Wrażenia z codziennego użytkowania

Na co dzień 70mai Dash Cam Pro Plus zachowuje się tak, jak zachowywać powinien się wideorejestrator - jest niezauważalny. Włącza się, kiedy zaczynamy jechać i wyłącza, kiedy kończymy podróż. Dodatkowo nagrywa filmy w pętli czy rejestruje ślad GPS trasy bez pytania o zgodę. Innymi słowy, poza dodatkowymi funkcjonalnościami, z którym większość kierowców nie korzysta albo sprawdza, czy działają i o nich zapomina (a szkoda) 70mai Dash Cam Pro Plus sprawuje się doskonale, jest bezobsługowy i niezawodny. I oto chodzi!

Nawigacja po menu 70mai Dash Cam Pro Plus odbywa się za pomocą fizycznych przycisków pod ekranem, co okazuje się świetnym rozwiązaniem! Klawisze mają fajny, wyczuwalny klik, a odpowiednio przemyślane menu pozwala na łatwą konfigurację ustawień kamery. Cieszy fakt, że nie zdecydowano się tu na implementację dotykowego ekranu, który wysoce odstawałby funkcjonalnością od wykorzystanych fizycznych przycisków.

O ile nawigacja jest niezwykle przyjemna i szybka oraz, co warto zaznaczyć, bardzo intuicyjna dzięki świetnie przemyślanemu menu, a sam sprzęt działa płynnie i dziarsko reaguje na klikanie przycisków, o tyle ekran nie zachwyca. Jest dość ciemny, mało kontrastowy i taki jakby przygaszony. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej - mówimy tu o wideorejestratorze, czyli urządzeniu, na którym nie będziemy oglądali ulubionego serialu po pracy, zatem w kontekście jego głównych zastosowań trzeba przyznać, że ekran jest może nieszczególny, ale wyświetla wszystkie potrzebne informacje, działa sprawnie i pokazuje obraz widziany okiem kamery w odpowiedniej, wystarczającej jakości.

Dodatkowymi zaletami wideorejestratora jest obecność łączności Wi-Fi oraz dedykowanej aplikacji, które działają dobrze, ale istnieje spora szansa, że 90% użytkowników nigdy z nich nie skorzysta. To dość zrozumiałe, gdyż kamera samochodowa ma jedno zadanie - nagrywać filmy z jazdy. Jeśli wywiązuje się ona z niego dobrze, to zwykle użytkownicy nie sprawdzają nawet tych bardziej zaawansowanych funkcji. Najważniejsze jest tu zatem kryterium przydatności, a to 70mai Dash Cam Pro Plus ma w przysłowiowym “małym palcu”.

ADAS na pokładzie

70mai Dash Cam Pro Plus posiada funkcje zwiększające bezpieczeństwo w trakcie jazdy. Kamera informuje o nieplanowanej zmianie pasa ruchu, zbyt szybkim zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu czy o tym, że pora ruszać spod świateł gdy poprzedzający nas pojazd odjedzie.

Całodobowy tryb parkingowy

Warto dodać, że przy pomocy dostępnego w ofercie producenta adaptera zasilania 70mai Hardwire Kit UP02 możemy rozszerzyć funkcjonalność kamery o całodobowy tryb parkingowy. Dzięki temu zgromadzimy materiał dowodowy, gdy ktoś uszkodzi nasz pojazd zwiększając tym samym szansę na znalezienie sprawcy. Po zarejestrowaniu wstrząsu czujnik G-sensor aktywuje kamerę, która nagra bezcenny materiał.

70mai Dash Cam Pro Plus - czy warto?

Jak można w kilku słowach podsumować możliwości oraz ogólną ocenę 70mai Dash Cam Pro Plus? Cóż, jest to bezsprzecznie jeden z najlepszych wideorejestratorów w cenie do 500 zł, który pewnymi funkcjonalnościami przebija nawet droższą konkurencję. Nagrywa filmy w bardzo dobrej jakości - jak na wideorejestrator, jest praktycznie bezobsługowy po pierwszej konfiguracji i mały, dzięki czemu w żaden sposób nie zasłania widoku kierowcy. Świetny sprzęt dla wszystkich, którzy potrzebują dobrej kamery samochodowej - funkcjonalnej, ale bez wodotrysków, takiej o najlepszym możliwym stosunku ceny do jakości.

Gdzie można kupić kamerę 70mai Dash Cam Pro Plus

Oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnej dystrybucji, z dostawą z Polski oraz posiada pełną gwarancję realizowaną w Polsce.

70mai Dash Cam Pro Plus - ocena końcowa:

Świetny design

Łatwy montaż

Dobra jakość nagrań

Dużo przydatnych funkcji

Łatwa obsługa

Komunikaty głosowe

Atrakcyjna cena



Średnia jakość ekranu

80% 4/5