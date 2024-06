Jeśli szukasz nowego laptopa, prawdopodobnie zastanawiasz się także, jakie aplikacje zainstalujesz, by wygodnie realizować wszystkie stojące przed tobą zadania. Okazuje się, że nie zawsze jest to konieczne.

Płatna współpraca z Euro RTV Agd, Microsoft, Intel

Wybierając komputer z Windows 11, w którym niektóre funkcje bazują na AI, wiele rzeczy można wykonać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. To duże ułatwienie.

Wystarczy wybrać komputer z systemem Windows 11, a od strony sprzętowej – z procesorem Intel Core Ultra. Dzięki takiemu połączeniu można mieć pewność, że sprzęt podoła wszystkim wymaganiom funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, a jednocześnie nie zużyje przy tym dużo energii – co jest w końcu kluczowe w przypadku komputera przenośnego.

Procesory Core Ultra zoptymalizowano bowiem do wykorzystania w zastosowaniach AI, dzięki czemu Windows 11 działa na nich szczególnie sprawnie. Wielordzeniowe jednostki zużywają możliwie mało energii dzięki delegowaniu zadań na różne rdzenie, które różnią się od siebie wydajnością, ale i zapotrzebowaniem na energię z akumulatora.

Co potrafi Windows 11?

Wielu użytkowników komputera może niesłusznie zakładać, że system operacyjny to jedynie baza do instalacji dodatkowego oprogramowania. Oczywiście instalacja programów pozwala zwiększyć możliwości urządzenia, ale do znakomitej większości podstawowych zadań w ogóle nie jest to konieczne.

Windows 11 otrzymuje bowiem na bieżąco aktualizacje, które nie tylko wpływają na bezpieczeństwo, ale i poszerzają zestaw funkcji dostępnych dla każdego użytkownika. W ten sposób można między innymi korzystać z przeglądarki internetowej z asystentem opartym na sztucznej inteligencji, edytować zdjęcia w systemowej galerii, gdzie da się rozmazać tło lub wyciąć niepożądane obiekty, czy zaplanować kopię zapasową, by nie ryzykować utraty filmów z wakacji w przypadku ewentualnej awarii.

Wbudowany w system Notatnik pomoże przeredagować długie treści, które powinny być napisane w inny sposób, z kolei narzędzie do robienia zrzutów ekranu wystarczy, by przyciąć interesujące grafiki, zaznaczyć na nich odpowiednie obiekty, a potem załączyć tak przygotowane pliki do prezentacji czy wiadomości e-mail, by na przykład sprawnie dogadać się z architektem, który planuje dla nas nową łazienkę i oczekuje kluczowych informacji zaznaczonych na rzucie pomieszczenia.

Jeśli zdarzy się, że w systemie zabraknie programu, który pozwala zrealizować dane zadanie – Windows 11 sam podpowie, jaki należy pobrać. Wbudowana w system aplikacja Smart App Control na bieżąco analizuje sposób wykorzystania komputera i z użyciem AI "domyśla się", czego może oczekiwać użytkownik. Na tej podstawie program podpowiada, które aplikacje ze sklepu Microsoft mogą być cenne w danej sytuacji.

Jaki laptop z Windows 11 wybrać?

Pozostaje więc tylko wybrać odpowiedni komputer z Windows 11 i procesorem Intel Core Ultra, aby cieszyć się tymi wszystkimi zaletami na co dzień. Oferta producentów jest spora, wobec czego każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Wybierając nową maszynę, na wstępie wypada odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich zastosowań będzie głównie wykorzystywana. Producenci mają bowiem w swoich ofertach zarówno sprzęty ultrawydajne, jak i bardziej energooszczędne, które są smukłe i eleganckie, przez co mogą dobrze prezentować się podczas spotkań biznesowych.

Jako przykłady warto wymienić przynajmniej kilka laptopów. Dobrą propozycją dla wszystkich użytkowników szukających podstawowego komputera z Windows 11 będzie Lenovo Yoga Slim 6i, który ma 14-calowy ekran OLED. Spisze się świetnie do przeglądania sieci, grania, pracy, edycji zdjęć, a wieczorami – oglądania multimediów dzięki świetnemu kontrastowi. Za sprawne działanie wielu aplikacji naraz odpowiada 16 GB pamięci operacyjnej.

Użytkownicy szukający eleganckiego komputera, który sprawdzi się nie tylko w domu, ale i podczas spotkań biznesowych z klientami, mogą zainteresować się modelem ASUS Zenbook 14. Komputer ma 14-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra, który sprawnie dzieli zadania pomiędzy rdzenie. Dzięki temu sprzęt jest wydajny i oszczędza energię, by na jednym ładowaniu działać możliwe długo – w końcu będzie wykorzystywany najpewniej głównie poza domem.

Warty rozważania jest także Acer Swift Go – laptop, który waży tylko nieco ponad 1,3 kilograma, ma ekran OLED i ogromny gładzik z wygodnymi skrótami do multimediów. Dzięki temu sprawdzi się jako narzędzie do rozrywki podczas wakacji czy w domu. To mobilny sprzęt, który z pewnością zmieści się do każdego plecaka.

To oczywiście tylko propozycje. Niezależnie od wybranego modelu komputera Windows 11 zapewni świetne doznania każdemu, kto zdecyduje się z niego skorzystać, a nadchodzące aktualizacje jeszcze bardziej rozszerzą jego możliwości. Kto wie, jakie ciekawe funkcje trafią do systemu w najbliższych kwartałach.

