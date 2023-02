Chcesz kupić laptopa, a Twój budżet wynosi 3500 złotych? Ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz w nim informacje o tym jakie cechy powinien mieć taki komputer. Warto także przyjrzeć się polecanym przez nas modelom.

Laptop do 3500 złotych

Dysponując budżetem wynoszącym 3500 złotych można bez problemu kupić całkiem nieźle wyposażonego laptopa. Co więcej, to pułap cenowy, w którym znajdziemy zarówno komputery do zastosowań domowych, jak i laptopy do pracy oraz lekkie laptopy dla osób, które dużo podróżują. Za tą cenę można także kupić dobre modele z dużym ekranem, a co ciekawe znajdzie się także coś dla fanów gier.

Wbrew pozorom taka kwota wystarczy by laptop dysponował wydajnością, która pozwoli na swobodne realizowanie bardziej skomplikowanych prac domowych czy biurowych, a modele dla graczy całkiem nieźle poradzą sobie z tytułami ze średniej półki.

Jeśli jednak szukacie czegoś zdecydowanie bardziej wydajnego, to koniecznie sprawdźcie nasz ranking laptopów do 5000 złotych oraz polecane laptopy gamingowe. Dla osób, które dysponują mniejszym budżetem lub po prostu nie chcą wydawać aż tyle na komputer przygotowaliśmy między innymi ranking laptopów do 3000 złotych oraz polecane modele do 2500 złotych.

Jaki laptop do 3500 złotych? Ranking

Co powinien mieć dobry laptop za 3500 złotych?

Zdecydowana większość laptopów w tym budżecie jest całkiem nieźle wyposażona, ale warto wiedzieć na co można liczyć kupując laptopa w tej cenie.

Po pierwsze, warto wybrać model z procesorem Intel Core i5 10-tej, 11-tej lub 12-tej generacji oraz AMD Ryzen serii 5. Znaleźliśmy także modele z wysokonapięciowymi czipami. Trzeba jednak wiedzieć, że mają one lepszą wydajność, ale także wyższe zapotrzebowanie na energię, co negatywnie wpływa na czas pracy na baterii. Warto więc zastanowić się, który z tych parametrów jest ważniejszy, a zależy to tylko od potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Po drugie, pamięć operacyjna RAM, której nigdy za wiele. W tym budżecie znajdziemy zarówno modele wyposażone w 8 oraz 16 GB. Obie opcje są dobre i zapewniają wydajność, która poradzi sobie z większością domowych i biurowych zadań.

Po trzecie, matryca. To często ignorowany, ale jakże ważny parametr. Dobra matryca chroni nasz wzrok oraz pozwala na wiele godzin pracy bez odczuwania dyskomfortu z powodu długotrwałego patrzenia na ekran. Minimum w tej cenie to typ IPS, ale udało nam się nawet znaleźć jeden model z ekranem OLED.

Na koniec kilka słów o pamięci masowej. W tym przedziale cenowym koniecznie szukajcie laptopów z dyskiem SSD. Z pewnością znajdziecie także modele z dwoma dyskami – SSD i HDD. Warto rozważyć taki zakup, jeśli często przeglądacie dużą liczbę zdjęć lub posiadacie pokaźną bibliotekę filmów. SSD to jednak podstawa.

Laptop do 3500 złotych - najlepsze modele

ASUS TUF Gaming F15 - gamingowy laptop do 3500 złotych Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pierwsza propozycja to gamingowy laptop marki ASUS, który wyposażony został w wysokonapięciowy, 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 10. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Laptop posiada ekran o rozdzielczości Full HD, którego przekątna ma długość 15,6 cala. Jak na gamingowy sprzęt przystało, matryca charakteryzuje się częstotliwością odświeżania do 144 Hz, a komputer wyposażono w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650. Może nie jest to wypasiona konfiguracja, ale w tej cenie to całkiem niezła propozycja. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP Pavilion 14 – lekki laptop do 3500 złotych Ocena benchmark.pl









4/5 Zupełnie przeciwieństwo modelu, który opisany został wyżej. Ten ważący niecałe 1,5 kilograma laptop to sprzęt, który świetnie sprawdzi się jako komputer dla studenta lub osób, które często podróżują. Ma procesor Intel Core i5 11. generacji oraz 8 GB pamięci operacyjnej, dzięki czemu bez trudu poradzi sobie nawet z cięższymi pracami biurowymi. 14-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD z powłoką antyrefleksyjną poradzi sobie z trudnymi warunkami, jak na przykład ostre słońce czy praca przy oknie w pociągu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1155G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1410 g

Złącza 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 2x USB-A, combo jack (wejście/wyjście audio) Zobacz recenzję

HUAWEI MateBook D 15 - laptop do biura do 3500 złotych Ocena benchmark.pl









4,2/5 MateBook D 15 to laptop, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Proponowany model został wyposażony w wydajne podzespoły, dzięki którym poradzi sobie z bardziej wymagającymi pracami domowymi i biurowymi. Wystarczy wspomnieć o 4-rdzeniowym procesorze Intel Core i5 11. generacji oraz 16 GB pamięci RAM. Jego 15-calowa matryca obsługuje technologię redukującą emisję światła niebieskiego oraz migotania obrazu. Całość waży około 1,5 kilograma, niewiele jak na laptopa o takich rozmiarach i takich parametrach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1560 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2 Zobacz recenzję

Asus VivoBook 15 - laptop z OLED do 3500 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptop, który sprawdzi się jako komputer biurowy. To co wyróżnia go spośród proponowanych wyżej modeli to matryca typu OLED, która zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów oraz bardzo wysoki poziom kontrastu. Dzięki zastosowaniu tego typu matrycy wzrok mniej się męczy, dzięki temu można dłużej pracować, a przy tym oszczędzić sobie problemów ze zdrowiem. Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, a całość waży niecałe 2 kilogramy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Huawei MateBook D 16 - duży laptop do 3500 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Drugi w naszym zestawieniu laptop marki Huawei. Warto podkreślić, że te komputery oferują dobry stosunek ceny do jakości, ale trzeba dokładnie przyglądać się ich specyfikacji. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, które wyglądają niemal tak samo, a różnią się podzespołami, które zostały wykorzystane do ich montażu. Proponowany model ma między innymi 16-calową matrycę z podświetleniem LED, 8-rdzeniowy procesor, 8 GB pamięci RAM oraz 512 GB dysk SSD. Dzięki dużemu ekranowi dobrze sprawdzi się jako domowy laptop do wszelkich zastosowań. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Waga 1700 g

Najlepszy laptop do 3500 złotych

Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo jak już wspomniano, dobry laptop to dla każdego inny model. Na naszej liście znalazły się komputery, które przeznaczone są do różnych zastosowań i spełnią wymagania innego typu użytkowników.

Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na dwie pozycje - Asus VivoBook 15 oraz Huawei MateBook D 16. Pierwszy, jako jedyny z naszego zestawienia, posiada matrycę typu OLED, a drugi ma duży ekran oraz najnowszy i wydajny procesor, który zapewni mu długi cykl życia.