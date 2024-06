Windows Phone już od kilku dobrych lat nie jest rozwijany. Ostatni telefon z WP na pokładzie pojawił się w 2016 roku. Dziś możemy natomiast zobaczyć ciekawą wizualizację. Czy tak wyglądałby mobilny system Microsoftu w 2024 roku?

Kiedyś na telefonach komórkowych i smartfonach widzieliśmy różne systemy operacyjne. Wielu producentów miało autorskie oprogramowanie, choć nie były to tak zaawansowane systemy, jak te dzisiejsze. 10 lat temu do “wielkiej trójki” zaliczyliśmy Androida, iOS i Windows Phone tworzony przez Microsoft. Ten ostatni z czasem okazał się jednak niewystarczająco dobry i stopniowo tracił popularność. Ostatecznie Microsoft całkowicie przestał go rozwijać. A co by było, jakby w 2024 roku Windows Phone wciąż istniał? Ciekawą koncepcję pokazuje jeden z twórców.

Tak mógłby wyglądać Microsoft Phone w 2024 roku

Ostatnim telefonem, który zadebiutował z Windows Phone, była Lumia 650. Smartfon nosił logo Microsoftu - w schyłkowej erze mobilnego Windowsa amerykańska marka tworzyłą i oproramowanie i same telefony Nieco wcześniej Microsoft mocno współpracował z Nokią. Systemy operacyjne tej firmy trafiały jednak również m.in. na urządzenia HTC i Samsunga, cz LG. Wtedy jednak nic jeszcze nie wskazywało na to, że koniec tego systemu jest bliski. Ostatecznie Android wygrał rywalizację, a Windows Phone to przeszłość.

Proloy Karmakar stworzył natomiast wizualizację, która pokazuje możliwy wygląd Windowsa Phone w 2024 roku. Dzięki temu możemy zobaczyć wizję systemu w razie, gdyby Microsoft wciąż go rozwijał.

rozwiń

Pokazany na renderach interfejs “Windowsa Phone 2024” mocno nawiązuje do aktualnego systemu Windows 11. Mamy choćby centralnie umieszczony przycisk Windows, czy nowe ikony, nawiązujące do dzisiejszego wyglądu systemu Microsoftu na komputery. Nie zabrakło również widżetów znanych z Windowsa 11. Całość ma natomiast formę kafelków, co było charakterystyczne dla Windows Phone.

Wizja wyglądu Windows Phone, gdyby Microsoft nie przestał go rozwijać

Autor grafik pomyślał o wszystkim. Nie zapomniał o umieszczeniu w interfejsie aplikacji Copilot. Użytkownik mógłby tam znaleźć kilka funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Byłaby to niezłą konkurencja dla Google Gemini lub Apple Intelligence. Microsoft zapewne współpracowałby z OpenAI, twórcami ChatGPT. Kto wie, może smartfony Lumia z Windows Phone w 2024 roku były najbardziej “inteligentnymi” urządzeniami na rynku?

rozwiń

Wizualizacje pokazują również funkcje związane z grami Xbox, które pamiętam jednak także ze “starego” systemu w mojej Lumii 830 (ahh, co to była fotograficzny telefon).