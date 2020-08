Dzieci wracają do nauki i potrzebują do tego odpowiednich narzędzi. Dobra wyprawka szkolna sprawi, że będą mogły uczyć się efektywnie i komfortowo. Super, tylko skąd wziąć na to pieniądze? Z drobną pomocą przychodzi państwo – konkretnie daje trzy stówki na dobry start.

Dobry Start to nazwa programu, jaki przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, choć częściej spotkasz się pewnie z hasłem Wyprawka 300 Plus. Całkiem, zresztą, uzasadnionym, bo mówimy o jednorazowym świadczeniu w wysokości właśnie 300 złotych na powrót do nauki. Pieniądze, które mają trafić do rodzin około 4,5 miliona uczniów w Polsce, powinny być przeznaczone na najważniejsze akcesoria szkolne. Z tego artykułu dowiesz się:

Wszystko na temat świadczenia Wyprawka 300 Plus – szybkie pytanie, szybka odpowiedź: Kto może złożyć wniosek w programie Dobry Start? Wniosek o przyznanie 300 złotych na wyprawkę może złożyć rodzic lub opiekun prawny uczącego się dziecka między 7. a 20. rokiem życia (lub sam zainteresowany, jeśli nie jest na czyimś utrzymaniu). Świadczenie przysługuje również 6-latkom (jeśli rozpoczęli naukę rok wcześniej) oraz osobom do 24. roku życia (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności). Nie należy się jednak dzieciom w przedszkolu oraz młodym ludziom na studiach. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń związanych z sytuacją majątkową. Do kiedy można złożyć wniosek i kiedy Wyprawka 300 Plus wpłynie na konto? Czas na złożenie wniosku mija 30 listopada 2020 roku. Po tym terminie nie będzie można już skorzystać ze świadczenia. Warto natomiast złożyć wniosek jak najszybciej, ponieważ wtedy również szybciej pieniądze trafią na konto – robiąc to do końca sierpnia, można spodziewać się wypłaty do końca października. Ogólnie maksymalny czas oczekiwania wynosi 2 miesiące. Jak można złożyć wniosek i skąd pobrać jego wzór? Wniosek o przyznanie świadczenia na wyprawkę można złożyć: osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku pomocy społecznej (pobierz wzór wniosku z tego miejsca),

przez internet – korzystając z portalu Emp@tia, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej. Jakie są zasady? Czy świadczenie jest opodatkowane? Nie, Wyprawka 300 Plus jest to świadczeniem zwolnionym z podatku. Co więcej – nie jest wliczane do dochodu (więc nie ma wpływu na prawo do pozostałych świadczeń), a do tego nie może być przedmiotem egzekucji komorniczej.

Wiesz już, co musisz zrobić, by otrzymać należące ci się pieniądze na wyprawkę dla dziecka. Teraz zastanówmy się, a właściwie podsumujmy to, co taka pełnoprawna wyprawka powinna zawierać. Przejrzyj poniższą listę i upewnij się, że niczego ci – a właściwie uczniowi – nie brakuje.

Kompletna wyprawka szkolna. Czego potrzeba uczniowi?

Oto pięć punktów, które trzeba odhaczyć, aby móc z pełną stanowczością stwierdzić, że uczeń jest gotowy na powrót do nauki.

Podręczniki i zeszyty

Państwo finansuje zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – o wszystkie obowiązkowe książki najczęściej nie trzeba się więc martwić. Dokupić należy jedynie podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (takich jak religia czy dodatkowy język obcy). Można też pomyśleć o zakupie książek rozszerzających wiedzę albo też popularno-naukowych wydawnictw z tematyki pasjonującej dziecko.

To, od czego się nie ucieknie, to zakup zeszytów. Warto się z tym wstrzymać do rozpoczęcia roku szkolnego, ponieważ nauczyciele często mają sprecyzowane wymagania dotyczące grubości czy typu zeszytu, a mamy ich przecież sporo do wyboru: w linie, w kratkę, milimetrowy, czysty czy w pięciolinię. Na zeszyty z miękką oprawą przydadzą się również ochronne okładki.

Piórnik i przybory szkolne

Czas na kolejną pozycję na liście. Jaki powinien być doskonały piórnik? Solidny – to po pierwsze, pojemny – to po drugie i… ładny – to nie mniej ważne. Najlepiej, gdy dziecko samo wybierze sobie wzór – w końcu to ono wie najlepiej, co mu się podoba, a ostatecznie będzie to jedna z jego wizytówek, stale stojąca przed nim na zajęciach.

Piórnik trzeba też, rzecz jasna, wypełnić. Najważniejsze przybory szkolne, jakich nie może zabraknąć, to:

pióro lub długopis,

ołówek,

gumka do gumowania,

temperówka,

korektor,

nożyczki,

klej,

linijka,

ekierka,

kątomierz,

cyrkiel,

kredki ołówkowe i świecowe,

flamastry.

A poza piórnikiem mogą się przydać także:

farby i akcesoria,

bloki rysunkowe i techniczne,

papier kolorowy,

plastelina,

teczka z gumką.

Ubrania i strój na WF

Często pomijanym, a jednak istotnym elementem wyprawki, są też ubrania – w końcu dziecko musi w czymś chodzić do szkoły. Jeśli jednak szafa ucznia jest kompletna, to wystarczy już tylko dokupić strój na WF. Z nim – podobnie jak z zeszytami – najlepiej jest wstrzymać się do rozpoczęcia zajęć, ponieważ wuefiści również mają często konkretne wymagania. Najbezpieczniejszy zestaw to czarne lub granatowe spodenki, biała koszulka i tenisówki z białą lub pomarańczową podeszwą.

Plecak i worek na buty

Plecak to kolejna wizytówka ucznia, ale tutaj wygląd zdecydowanie powinien odejść na drugi plan. Najważniejsze jest to, by zapewniał uczniowi bezpieczną i komfortową podróż do i ze szkoły. Musi więc być przede wszystkim solidny i wykonany z materiałów, które przepuszczają powietrze oraz mieć regulowane szelki, pozwalające zadbać o zdrowy kręgosłup. Zadbaj też o odblaski, dzięki którym dziecko będzie zawsze dobrze widoczne.

Nieco luźniej można podejść do wyboru worka na obuwie zmienne – większość z nich jest stworzona dokładnie tak samo, więc w tym przypadku dziecko spokojnie może sobie wybrać po prostu najładniejszy wzór.

Dodatkowe akcesoria

Reszta szkolnej wyprawki zależy już od konkretnych potrzeb i wymagań rodziców, dzieci oraz samej szkoły. Może się przydać pudełko na drugie śniadanie, a także bidon lub kubek termiczny na napój. Możesz też pomyśleć o smyczy, żeby dziecko nie zgubiło kluczyka do szafki albo o portfeliku na drobne wydatki.

Wyprawka szkolna 2020. Wszystkie urządzenia, jakie mogą przydać się w nauce (i nie tylko)

Laptop lub komputer z monitorem, klawiatura i myszka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne czy wreszcie smartfon albo tablet – wszystkie te urządzenia przydadzą się uczniowi i studentowi, a najlepsze i najbardziej opłacalne modele polecamy w naszej strefie Powrót do nauki. Są też jednak gadżety mniej oczywiste, o których można nawet nie pomyśleć, a które skutecznie mogą zwiększać efektywność i wygodę podczas przyswajania wiedzy. Wiele z nich można kupić za mniej niż 300 złotych, a więc sama rządowa zapomoga wystarczy. O czym konkretnie mówimy?

Kalkulator naukowy

Do szkoły potrzebny jest najprostszy, podstawowy kalkulator – podobnie na różnego rodzaju egzaminy. W domu jednak uczeń może mieć znacznie bardziej zaawansowane urządzenie, które z jednej strony okaże się bardziej pomocne przy rozwiązywaniu zadań, z drugiej zaś będzie mogło rozwijać jego zainteresowania, jeżeli akurat będą powiązane z matematyką czy fizyką. Aktualnie jednym z najlepszych modeli reprezentujących tę drugą kategorię, jest Casio FX-991CEX.

Wśród 668 (!) funkcji oferowanych przez naukowy kalkulator Casio FX-991CEX znajdują się układy równań, rozkład prawdopodobieństwa, obliczanie nierówności, obliczanie logarytmów, obliczenia procentowe, pierwiastkowanie czy rozkład na czynniki pierwsze. Urządzenie obsługuje nawet arkusze kalkulacyjne, a jedną z najciekawszych funkcji jest generator kodów QR, dzięki któremu wyniki i wizualizacje można szybko przenieść na smartfon czy też tablet. Oprócz matematyki kalkulator sprawdzi się też w zadaniach z fizyki i chemii.

Przenośny skaner

Najczęściej mamy w mieszkaniach nie jednofunkcyjne drukarki, lecz urządzenia wielofunkcyjne, oferujące również skanowanie. Zdarza się jednak tak, że potrzeba coś zeskanować poza domem – notatki od kolegi, fragment podręcznika czy kilka stron pożyczonej książki. W takim zastosowaniu doskonale sprawdza się przenośny skaner ręczny, taki jak Media-Tech Scanline MT4090.

Można go wszędzie ze sobą zabrać – nie zajmuje zbyt wiele miejsca i waży niewiele ponad 150 gramów. Wszędzie też można szybko i wygodnie skanować, przeciągając urządzenie po papierze (cyfrowa wersja zapisze się na karcie pamięci). A jeden zestaw bateryjek wystarcza na 200 stron, więc i pod tym względem nie ma się o co obawiać.

Opaska monitorująca

Nie jest urządzeniem niezbędnym, ale jakże praktycznym. Opaska Garmin Vivofit Junior 2 Star Wars First Order przypomni uczniowi o zadaniach domowych do odrobienia, o myciu zębów, o tym, że jest już pora snu i o tym, żeby się ruszać w ciągu dnia. Rodzice mogą przydzielać obowiązki dzieciom, a następnie monitorować wyniki. Dla dzieci z kolei jest to świetna zabawa, bo za realizowanie zadań otrzymują nagrody i poznają dalszą część gry w uniwersum Gwiezdnych wojen.

Taka opaska to idealne rozwiązanie motywujące – szczególnie dla dzieci, które potrzebują czasem przypomnienia o rzeczach do zrobienia. A jeśli obawiasz się o czas pracy – który zwykle w takich gadżetach nie imponuje – to możesz odetchnąć z ulgą, bo Vivofit Junior bez problemu działa rok na baterii. Dodajmy, że opaska jest wykonana z wysokiej jakości materiałów i niestraszne jest jej zachlapanie.

Pendrive z szyfrowaniem

Może się zdarzyć tak, że trzeba będzie przynieść do szkoły prezentację multimedialną albo inne pliki. Przyda się więc coś, co umożliwi taki transport. Kingston DataTraveler Locker+ G3 oferuje sprzętowe szyfrowanie i automatyczne formatowanie. Krótko mówiąc: pliki, jakie na nim zapiszemy, mogą zostać zabezpieczone hasłem, a podejmowane przez nieupoważnione osoby próby jego złamania ostatecznie skutkują blokadą i ich usunięciem.

Ten konkretny pendrive ma 32 GB pamięci, co w zupełności wystarczy nie tylko na kilka prezentacji, ale wręcz wszystkie najważniejsze pliki. Z kolei standard USB 3.0 zapewnia szybkie zapisywanie i odczytywanie danych. Nawet więc jeśli o wgraniu plików przypomni się nam dopiero rano przed szkołą, bez problemu zdążymy do niej przed pierwszym dzwonkiem.

Czytnik e-booków

Nie ma to jak papierowe książki. Mają w sumie tylko jedną wadę, a są to ich gabaryty. Zajmują dużo miejsca i dużo też ważą, a plecak ucznia jest już wystarczająco ciężki. Dlatego lepiej dziś postawić na czytnik e-booków. Trudno będzie znaleźć model kosztujący mniej niż kwota rządowego wsparcia, ale inkBOOK Lumos kosztuje niewiele więcej niż 300 złotych, a w dodatku da się go dorwać w ofercie outletowej i zejść poniżej tej sumy.

Ważący 165 gramów inkBOOK Lumos ma 6-calowy ekran, zapewniający wyraźny tekst, co przekłada się na dobre warunki do czytania szkolnych lektur czy książek do zrelaksowania się po szkole. Do tego mamy wgrane encyklopedie i słowniki, które również mogą się w wielu przypadkach przydać. Co więcej, pomimo niewysokiej ceny czytnik oferuje doświetlenie, pozwalające na komfortowe czytanie po zmroku i w nasłonecznionych miejscach, a regulacja intensywności i temperatury światła umożliwiają zadbanie o wzrok.

Zapomnieliśmy o czymś? Daj znać w komentarzu, co jeszcze powinno (lub po prostu może) znaleźć się w szkolnej wyprawce.