Wyrażenia arytmetyczne – poradnik szkolny

Kolejny poradnik szkolny, kolejna dawka wiedzy! Tym razem przeniesiemy się w świat wyrażeń, gdzie każda cyfra, litera i znak mają znaczenie! Na pierwszy „ogień” pójdzie tematyka związania z wyrażeniami algebraicznymi.

Czym jest wyrażenie i jakie mamy ich rodzaje?

Sama definicja słowa „wyrażenie” jest bardzo szeroka, gdyż dotyka wielu dziedzin życia (matematyki, języka, czy logiki). Nas natomiast interesuje to słowo w kontekście informatyki. W tym przypadku wyrażenie oznacza kombinacje wyrażeń stałych, zmiennych, operatorów, funkcji i nawiasów, do których przypisywana jest wartość (zgodnie z zasadami danego języka programowania).

Jeżeli chodzi natomiast o rodzaje wyrażeń, to ze względu na typ ich wartości oraz określoną funkcję wyróżniamy:

wyrażenia arytmetyczne (algebraiczne) – o wartościach liczbowych

(algebraiczne) – o wartościach liczbowych wyrażenia logiczne – przybierające wartość "prawda" lub "fałsz"

– przybierające wartość "prawda" lub "fałsz" wyrażenia tekstowe – o wartościach będących łańcuchami znaków (np. typu string)

Wyrażenie arytmetyczne – definicja

W tym artykule zajmiemy się tzw. wyrażeniami arytmetycznymi, które mają fundamentalne znaczenie w każdym języku programowania. Prawdopodobnie spotkałeś się z tym terminem na zajęciach matematyki. Jeżeli jednak już zapomniałeś o tym epizodzie w swoim życiu, to może sama nazwa przybliży Cię do tego, czym jest ów wyrażenie arytmetyczne. Wobec tego zacznijmy od samej definicji - są to dowolne wyrażenia typu liczbowego. Mogą one się składać np. z liczb, zmiennych, funkcji, operatorów, czy nawiasów. Wyrażenia arytmetyczne nie stanowią instrukcji same w sobie, natomiast są ich częścią składową. Pisząc prościej, mówimy tutaj o dowolnym wyrażeniu liczb, złożonym z symboli działań i innych liczb (np. 2 + 2). Dodatkowo, wyrażenie arytmetyczne (w programowaniu) może zawierać również stałe i zmienne (np. dwa + 2 gdzie dwa = 2).

W przypadku podstawowych działań na wyrażeniach arytmetycznych, możemy wyróżnić następujące symbole:

Znak Opis wykonywanego działania Przykład + Dodawanie 2 + 2 - Odejmowanie 2 - 2 * Mnożenie 2 * 2 / Dzielenie 2 / 2 % (Mod) Dzielenie modulo 2 % 2 (2 Mod 2)

Warto również wspomnieć, że wyrażenia arytmetyczne są obliczane zgodnie z tradycyjną kolejnością operacji matematycznych (mnożenie i dzielenie jest wykonywane przed dodawaniem i odejmowaniem).

Wyrażenia arytmetyczne – przykład w programowaniu

W języku C++ można wykorzystać wyrażenia arytmetyczne w następujący sposób:

#include

using namespace std;

int main()

{

int x = 4;

int y = 2;

int a = x + y;

cout << a << endl; //wynik z dodawania

int b = x - y;

cout << b << endl; //wynik z odejmowania

int c = x * y;

cout << c << endl; //wynik z mnożenia

int d = x / y;

cout << d << endl; //wynik z dzielenia

int e = x % y;

cout << e << endl; //reszta z dzielenia (dzielenie modulo)

return 0;

}

Wyrażenia arytmetyczne mają masę zastosowań i są niezbędne w większości pisanych programach. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Wam na tyle tę tematykę, byście mogli swobodnie wykorzystać ją w praktyce.

Źródło: Uniwersytet Wrocławski (Wydział Informatyki); WikiBooks; AGH (Katedra Konstrukcji i Eskploatacji Maszyn)