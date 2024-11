Jest genialny w każdym calu i skradł moje serce. Test Xiaomi Mix Flip

Xiaomi postanowiło odważnie wkroczyć na rynek składanych smartfonów prezentując model Mix Flip. Ten nowy “składak” trafił w moje ręce i od razu sprawił, że trudno było mi się z nim rozstać. Oto test Xiaomi Mix Flip.

4,8/5

Rynek składanych telefonów jest dziś zdominowany w zasadzie przez jedną markę. Choć w sprzedaży znajduje się m.in. Motorola razr 50, to dla większości pierwszym skojarzeniem na myśl o “składaku” będzie seria Galaxy Z Flip od Samsunga. Trudno się temu dziwić, bo dziś – mijając na mieście ludzi z tego typu telefonami – w zdecydowanej większości są to właśnie produkty Koreańczyków.

Uważam jednak, że Samsung może czuć na plecach oddech chińskiej konkurencji – i bardzo słusznie, bo w grze pojawił się bardzo silny konkurent. Mowa o Xiaomi Mix Flip, który miał oficjalną premierę w lipcu 2024 r., jednak na początku nie był dostępny w Europie. Dopiero po kilku miesiącach Xiaomi ogłosiło radosną dla Europejczyków nowinę i oto jest – Mix Flip można dziś kupić w Polsce w cenie 5699 zł (12+512 GB).

Jak spisuje się ta nowa propozycja Chińczyków? Wprawdzie wiele zdradziłem już w pierwszych zdaniach tego materiału, ale zapraszam do dokładniejszej opinii o tym, dlaczego Xiaomi Mix Flip skradł moje serce.

Duże zaskoczenie na starcie

Jak na niewielkiego smartfona, bo mierzącego niewiele ponad 74 mm szerokości i ok. 7,7 mm grubości po rozłożeniu, kartonik z Xiaomi Mix Flip jest wyjątkowo duży. Producent postawił na to, aby dostarczyć klientowi wrażenia “premium” podczas obcowania z tym modelem – tak przynajmniej wnoszę po bardzo minimalistycznym opakowaniu – niemal całkowicie czarnym, z niewielkimi białymi akcentami.

Logo Leica dumnie prezentuje się na Xiaomi Mix Flip. I słusznie, bo współpraca z tą marką przyniosła korzyści

Xiaomi wykonało naprawdę kawał solidnej roboty – a przecież jeszcze nie wyjąłem telefonu z pudełka. Nie ma w tej kwestii miejsca na jakiekolwiek odczucia, że firma gdziekolwiek szukała kompromisów. Tę tezę potwierdza również zawartość tego zgrabnego kartonika.

W opakowaniu znajduje się oczywiście telefon, a poza nim dopasowane etui do zabezpieczenia Mix Flipa przed rysami i niespodziewanymi upadkami. Oprócz tego jest również długi przewód USB-C oraz ładowarka o mocy 67 W. Co do samego etui mam pewne zastrzeżenia – ale wynikają one z budowy tego urządzenia. Otóż nowy Mix Flip ma ekran nie tylko wewnątrz (składany), ale też na zewnątrz. Oznacza to, że etui to w zasadzie malutki plastik, który ochrania tylko boki telefonu. Jest też osłona na część bez ekranu, ale odnoszę wrażenie, że całe to etui jest raczej dodatkiem, który nie będzie używany przez właścicieli Mix Flipów. Szczególnie, że zaletą tego urządzenia są gabaryty – a każda dodatkowa warstwa na obudowie je powiększa. Cóż, taka natura “składaków”.

Głośnik w tym telefonie spisuje się całkiem nieźle. Jeśli często oglądasz filmy i seriale, to z pewnością będziesz zadowolony

Doskonale leży w dłoni i jest świetnie wykonany

Jeszcze lata temu stwierdzenie, że telefony Xiaomi są świetnie wykonane mogłoby wywołać w komentarzach pod artykułem z tą śmiałą tezą lawinę komentarzy próbujących udowodnić, że jest ona nieprawdziwa. Dziś nikogo już nie dziwi, że Xiaomi robi nie tylko przystępne cenowo produkty, ale też dobrze wykonane.

No i tak samo jest z nowym Mix Flipem. Ten “składak” może stać na równi z flagowcami konkurencyjnych producentów, jeśli chodzi o jakość wykonania. Nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek odstępstwa od obowiązujących dziś standardów. Każdy element jest doskonale spasowany, a do tego wykonany z dobrych materiałów – to najzwyczajniej w świecie czuć w dłoni podczas użytkowania tego Xiaomi.

Na ekranie zewnętrznym można ustawić wiele różnych tapet. Po odblokowaniu pojawia się funkcjonalne menu - takie samo, jak "w środku" telefonu

Mix Flipa używałem przez kilka tygodni i przyznam szczerze, że nie nie oszczędzałem go szczególnie. Nie korzystałem z żadnego etui, nie zabezpieczałem też zewnętrznego ekranu – po prostu traktowałem ten telefon tak, jak traktuję własny. Co się okazało? Ano to, że Xiaomi Mix Flip przez kilka tygodni nie nabawił się żadnej – nawet niewielkiej – rysy na obudowie ani ekranach. Przez cały ten okres nie odczułem również, aby któryś z elementów tego telefonu powstał – jak to się zgrabnie określa, aby obnażyć oszczędności producenta – przez księgowych, a nie inżynierów. Xiaomi Mix Flip jest naprawdę fenomenalnie wykonany. Doskonale leży w dłoni i używanie go to czysta przyjemność.

Mix Flip oferuje w zasadzie podstawowy, ale w zupełności wystarczający zestaw przycisków i portów. Na jednym jego boku znajdują się przyciski do regulacji głośności oraz zasilania – ten drugi ma wbudowany szybki czytnik linii papilarnych. W dolnej części urządzenia znalazł się port USB-C do szybkiego ładowania oraz slot na kartę SIM. Nie temu jednak będziemy się przyglądać, bo istotniejsze w tym modelu jest to, co w środku – ale i na zewnątrz. Mowa o ekranach.

Xiaomi Mix Flip robi naprawdę świetne zdjęcia

Zacznijmy od ekranu wewnętrznego, czyli tego większego, a co za tym idzie – głównego. Mamy tutaj do czynienia z matrycą o przekątnej 6,86” OLED CrystalRes o rozdzielczości 2912x1224 px. Częstotliwość odświeżania waha się od 1 do 120 Hz w zależności od wymagań – to zasługa technologii LTPO, która dodatkowo oszczędza energię w telefonie. Ponadto jasność wewnętrznego wyświetlacza sięga maksymalnie 3000 nitów. W praktyce oznacza to, że ekran jest wystarczająco czytelny nawet w trudnych warunkach, tj. przy dużym oświetleniu.

Xiaomi Mix Flip dysponuje jednak nie tylko głównym wyświetlaczem wewnątrz. Dla wygody użytkownika przygotowano też duży, bo 4,01-calowy panel AMOLED w zewnętrznej części telefonu. To właśnie ten element skradł moje serce, bo jest wyjątkowo czytelny, jasny i najzwyczajniej w świecie – jest bardzo użyteczny. Aż 460 ppi gwarantuje naprawdę fenomenalną ostrość i to widać nie tylko “na papierze” w specyfikacji. Podobnie jak w wewnętrznym ekranie, i tutaj nie zabrakło odświeżania na poziomie 120 Hz i jasności 3000 nitów.

Pomijając “suche” dane techniczne – oba te ekrany są naprawdę genialne. Jeszcze kilka lat temu, kiedy “składaki” zaczęły pojawiać się na rynku, przestrzeń na zewnątrz smartfona wydawała się być trudna do zagospodarowania, a jeśli już znaleziono w niej miejsce na ekran, to trudno było mówić o znaczącej funkcjonalności. Xiaomi Mix Flip udowadnia jednak, że ekran na zewnątrz rozkładanego smartfona może być pełnoprawnym ekranem, który pozwoli wykonywać właściwie wszystkie podstawowe czynności bez rozkładania urządzenia.

Żeby zrobić selfie, wcale nie potrzeba rozkładać telefonu. Wystarczy ekran zewnętrzny

Kiedy jednak 4,01” okaże się niewystarczająco dużym panelem, to wewnątrz do kontynuowania pracy czeka równie dobra matryca o przekątnej niemal 7”.

Warto też wspomnieć o zawiasie w Mix Flipie. Przede wszystkim na ekranie głównym w zasadzie nie widać “łamania” lub zagięcia. Oczywiście, że ono jest, ale trzeba się naprawdę bardzo postarać, aby je dostrzec podczas codziennego użytkowania. Po kilku godzinach z Mix Flipem całkowicie zapomniałem o obecności wspomnianego zagięcia i nie odczuwałem jakichkolwiek problemów, które mogłyby wynikać z tej specyficznej (sugerując się rynkiem smartfonów w ogóle) konstrukcji.

Sam zawias natomiast jest dość szczególny – trudno określić go jednym słowem. Niektóre modele “składaków” charakteryzują się tym, że zawiasy są bardzo sztywne i blokują ułożenie smartfona w dowolnej pozycji. Inne natomiast są bardzo “luźne”, co sprawia, że trudno o stabilne ułożenie sprzętu. Xiaomi Mix Flip jest czymś pomiędzy – telefon można stabilnie rozłożyć pod kątem ponad 90 stopni, jednak nie uda się tego zrobić, aby ekran tworzył dokładnie 90 stopni. Osobiście uważam, że takie zachowanie zawiasu jest jak najbardziej na plus i przez kilka tygodni z tym urządzeniem nie zdarzyło się, abym narzekał na jego konstrukcję.

Na tym zdjęciu w zasadzie nie widać zagięcia w ekranie. Podczas używania go jest tak samo - zagięcie jest właściwie niewidoczne i niewyczuwalne

Jak spisuje się na co dzień?

Przede wszystkim – czy w 2024 r. można przyzwyczaić się do składanego smartfona? Wydawać się może, że to trudne wyzwanie – wszak mimo rozwoju tej technologii, na rynku wciąż dominują “zwykłe” telefony. I podobne obawy słyszałem od kilku osób, którym pokazałem Mix Flipa.

Po kilku tygodniach z nową propozycją od Xiaomi mogę z pełną świadomością przyznać, że przyzwyczajenie się do “składaka” to kwestia maksymalnie kilku dni z tym urządzeniem w kieszeni. Szybko przestałem zwracać uwagę na wyświetlacz o nieco innych niż standardowe proporcjach, zacząłem też dostrzegać korzyści wynikające z obecności zewnętrznego wyświetlacza.

Zewnętrzny ekran - choć świetnej jakości - to jednak jest ekranem, więc lubi "zbierać" ślady palców

Generalnie rzecz ujmując: Xiaomi Mix Flip naprawdę świetnie spisywał się w codziennych zadaniach i ani razu nie miałem poczucia, że “składaki” są skazą w świecie technologii. Pomijając już wspomnianą wcześniej wygodę użytkowania gwarantowaną przez design zewnętrzny, to i wewnątrz dzieje się dużo dobrego. HyperOS oparty na Androidzie 14 spisuje się naprawdę fenomenalnie. To już kolejna moja styczność z tą nakładką i z kolejnym razem przekonuję się do niej coraz bardziej. Poruszanie się po interfejsie jest intuicyjne, a do tego samo wzornictwo zasługuje na pochwałę. HyperOS po prostu działa płynnie, a do tego jest ładny – czyli ma dwie rzeczy, których oczekuję od systemu.

Muszę jednak zwrócić uwagę na jeden problem w Xiaomi Mix Flip – a konkretnie brak obsługi eSIM. Choć jeszcze do niedawna podchodziłem do tej technologii raczej bez większej fascynacji, tak dziś dla mnie jest ona bardzo ważną funkcją. Wiem jednak, że nie jest to krytyczna funkcjonalność dla wielu osób, stąd wstrzymuję się z osądem, że brak eSIM należy postrzegać jako element istotnie wpływający na decyzję zakupową.

Zawias w Xiaomi Mix Flip jest dość specyficzny. Nie można go nazwać ani luźnym, ani sztywnym

Na pochwałę zasługuje z kolei bateria w tym telefonie. Producent oferuje akumulator o pojemności 4780 mAh, który można ładować z mocą do 67 W. Brak tutaj ładowania bezprzewodowego – i to kolejna kwestia, która w zależności od upodobań może być istotna lub nie. Dla mnie jest to absolutnie akceptowalne, bo na palcach jednej ręki zliczyłbym, jak często ładowałem wszelkie telefony (które posiadałem lub testowałem) na ładowarce bezprzewodowej. Jeśli natomiast dla kogoś jest to niezbędna funkcja – Mix Flip go rozczaruje. Na pocieszenie w zestawie znajduje się ładowarka.

Naładowanie Xiaomi Mix Flip do pełna zajmuje niespełna godzinę przy użyciu ładowarki 67 W.

Co do samej baterii natomiast – osobiście osiągałem wynik na poziomie ok. 12 godzin pracy na ekranie do momentu osiągnięcia 20 proc. naładowania. Wynik jak najbardziej akceptowalny – a nawet więcej – godny pochwały. Xiaomi Mix Flip bez najmniejszych problemów będzie pracował przez cały dzień na baterii, nawet jeśli będzie poddawany zadaniom wymagającym dużej mocy obliczeniowej.

Choć na zdjęciu telefon jest rozłożony, to można prowadzić rozmowy w wersji złożonej

Xiaomi Mix Flip – jakie robi zdjęcia?

A jak nowy “składak” od Xiaomi radzi sobie ze zdjęciami? Tutaj oczekiwania miałem od samego początku całkiem wysokie. Mix Flip kosztuje bowiem ponad 5 tys. zł, zatem jest to półka cenowa flagowych telefonów. Mam jednak na uwadze, że tę cenę może w pewnej części dyktować forma tego urządzenia.

Producent zrobił jednak wszystko, aby aparat w Xiaomi Mix Flip spełniał oczekiwania, jakie można mu stawiać w świetle ceny. Obiektywy Leica robią tutaj naprawdę świetną robotę. W tylnej części telefonu znajdują się dwa aparaty: główny (50 MP) oraz teleobiektyw (50 MP) z 2-krotnym powiększeniem. Jest też 32-MP aparat do selfie, ale umówmy się – kto będzie go używał w rozkładanym telefonie? Choć ten radzi sobie bardzo dobrze, to najlepsze ujęcia i tak uzyskamy używając głównych aparatów.

I główne aparaty spisują się fenomenalnie. Zdjęcia doskonale oddają rzeczywiste barwy, nie są prześwietlone i mają świetną szczegółowość. Trudno dostrzec jakiekolwiek szumy – nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Świetnie wyglądają nie tylko zdjęcia bez zoomu, ale również te z optycznym powiększeniem 2x (i hybrydowym 4x). Dzięki niemu Mix Flip sprawdza się świetnie do fotografii portretowej – to z pewnością docenicie będąc np. na wakacjach, gdzie ten “składak” świetnie rozmyje tło, pozostawiając osobę na pierwszym planie z dużymi szczegółami.

To po prostu bardzo dobry aparat, którego nie powstydziłby się żaden flagowiec. Bez jakichkolwiek obaw można nim robić zdjęcia na social media lub zwyczajnie do galerii, aby mieć pamiątkę, do której chce się wracać, bo została wykonana w dobrej jakości. Możliwości wideo tego telefonu to z kolei nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. To dość standardowe ustawienie.

Czy warto kupić Xiaomi Mix Flip? Opinia

Odpowiedź na to pytanie jest o wiele łatwiejsza, niż mogłoby się wydawać. Zależy ona bowiem przede wszystkim od tego, czy chcesz składany telefon. Jeśli tak – Xiaomi Mix Flip jest urządzeniem, które może i nie definiuje na nowo tej kategorii, ale doskonale wpisuje się w wymagania, jakie są stawiane “składakom”.

Składany telefon jest składany z jakiegoś powodu – ma być przecież kompaktowy w złożonej postaci i możliwie uniwersalny po rozłożeniu, nie tracąc swojego minimalistycznego charakteru. No i Mix Flip robi to doskonale. Nawet po złożeniu ta propozycja od Xiaomi nie sprawia wrażenia masywnej. To wybitnie zgrabny telefon, który pasuje każdemu – zarówno mężczyźnie w garniturze, jak i kobiecie w stroju sportowym na siłowni. Bardzo to doceniam, bo w przeszłości wielokrotnie zderzyłem się z opinią, że “składaki” są kobiece – być może ze względu na “lusterkową” formę. Xiaomi Mix Flip będzie doskonale pasować mężczyźnie w kilkutonowym amerykańskim pick-upie, ale też kobiecie w drobnym, miejskim samochodzie.

Wydajność i możliwości fotograficzne, które oferuje Mix Flip również nie determinują grupy docelowej tego telefonu. Nowy Xiaomi spisuje się w każdych warunkach i nie ma najmniejszych problemów z wydajnością, wobec czego nie musisz się obawiać, że wybierając go, telefon nie "udźwignie" dziesiątek twoich aplikacji biurowych lub społecznościowych. Można też na nim grać, choć ostrzegam – bardziej wymagające tytuły sprawiają, że Mix Flip wyczuwalnie się przegrzewa – choć może to przesadne określenie. Po prostu mając go w dłoni poczujesz, że podzespoły pracują na wysokich obrotach. Ale nie do tego stopnia, żeby utrudniało to korzystanie z telefonu.

Co więc w sytuacji, kiedy jednak Xiaomi Mix Flip podoba ci się, ale masz pewności, czy “składak” jest dla ciebie? Nie podejmę decyzji zakupowej za ciebie, ale powiem z własnego doświadczenia, że szybko wyrobiłem sobie nawyk otwierania klapki w tym telefonie i najzwyczajniej w świecie – bardzo polubiłem ten telefon, choć wcześniej nie miałem przekonania do “składaków”. Dziś z ręką na sercu powiem, że mógłbym mieć taki telefon.

Xiaomi Mix Flip: ocena końcowa 96% 4.8/5

Opinia o Xiaomi MIX Flip Plusy świetna jakość wykonania,

wzornictwo, które robi wrażenie i przekłada się na wygodę użytkowania,

wysoka jakość obu ekranów,

zewnętrzny ekran o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania,

świetna jakość zdjęć,

wytrzymała bateria,

dobra wydajność,

szybki czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania,

HyperOS spisuje się świetnie. Minusy brak eSIM,

brak odporności na wodę i kurz,

przy dużym obciążeniu telefon się grzeje (odczuwalnie).