Do sieci trafiła lista urządzeń Xiaomi, których właściciele mogą wyglądać aktualizacji przynoszącej HyperOS 2, czyli najnowszą wersję oprogramowania przygotowanego na bazie Androida 15.

HyperOS ma już ponad rok, został zaprezentowany w listopadzie 2023 r. Sam producent określa to rozwiązanie mianem systemu opracowanego pod kątem szerokiej gamy sprzętu - urządzeń IoT, gadżetów domowych, a także smartwatchy, tabletów i, co dla wielu osób najistotniejsze, smartfonów Xiaomi. Nie można jednak zapominać, że jest to oprogramowanie powstałe nie od podstaw, ale na bazie dobrze znanego Androida od Google.

Ma to swoje konsekwencje m.in. w procesie przygotowywania i udostępniania aktualizacji. W październiku Google wydał Androida 15 i kolejni producenci będą teraz czynić starania o przeniesienia go na swój sprzęt. W przypadku smartfonów Xiaomi aktualizacje mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Będą jednak dotyczyć głównie najnowszych modeli, w tym Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro.

Android 15 dla Xiaomi - pierwsza tura aktualizacji (listopad)

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Plus

Poco F6 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M6 Pro

Xiaomi Pad 6s Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Obszerniejsza jest lista urządzeń Xiaomi, w przypadku których proces aktualizacji powinien wystartować w grudniu. Tutaj obecne są nie tylko starsze z flagowców, ale również modele ze średniej i niższej półki cenowej, w tym przedstawiciele popularnej linii Redmi Note 12 oraz kilka modeli Poco.

Android 15 dla Xiaomi - druga aktualizacji (grudzień)

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi 12

Redmi 12 5G

Poco F6

Poco M6

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco C65

Poco C75

Poco X5 Pro 5G

Poco X4 GT

Poco F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE Poco Pad

Nie jest jasne, czy przedstawiona lista jest zamknięta. Jeśli jednak zostanie rozbudowana, na co nadzieję mogą mieć użytkownicy nieujętych tu urządzeń, to zapewne nieznacznie.