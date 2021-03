Yeedi 2 Hybrid to robot sprzątający z dobrą baterią. Odkurza dokładnie, jest cichy, łatwy w obsłudze, sprawnie omija przeszkody, przejeżdża przez progi i można nim sterować za pomocą telefonu. Oto recenzja odkurzacza Yeedi 2 Hybrid.

Recenzja Yeedi 2 Hybrid, odkurzacza z dobrą baterią i nie tylko

Wiecie jaka jest największa zaleta robota sprzątającego? Otóż taka, że dzięki niemu kurz się nie zdąży nagromadzić. Ile razy w tygodniu odkurzacie? Raz, dwa? Jeśli częściej, to współczuję. Dla robota nie ma to jednak znaczenia. Wyjeżdża sobie kilka razy w tygodniu o ustalonej porze, sprząta mieszkanie lub całe piętro w domu i wraca do ładowania. Sierść, piasek, żwirek i inny kurz nigdy nie będą widoczne na podłodze, bo będą usuwane regularnie.

Mieszkacie ze zwierzętami w domu? Ja mam trzy koty, które łagodnie rzecz ujmując mają spory wkład w generowanie kurzu i brudu na podłogach. Dlatego autonomiczny, samojezdny odkurzacz jest dla mnie nie tyle fanaberią, co po prostu koniecznością.

Tym razem testuję dla Was odkurzacz Yeedi 2 Hybrid. Czy warto go kupić? Zapraszam do recenzji.

Podstawowe cechy Yeedi 2 Hybrid:

jednoczesne odkurzanie i mopowanie na mokro

harmonogram sprzątania (wybrane dni tygodnia i godziny)

tworzenie mapy pomieszczeń, sprzątanie strefowe (np. ograniczenie do jednego pokoju), wirtualna granica

dobry czas pracy (nawet 3 godziny)

bardzo cicha praca na najniższym poziomie ssania

dość duże szczotki boczne sprawnie zgarniają

wysoka siła ssania 2500 Pa i trzy poziomy regulacji

komunikaty głosowe, sterowanie głosowe i aplikacja (niestety nie po polsku, jest np. język angielski)

sprawne pokonywanie niskich progów (do 2 cm wysokości)

dobry, skuteczny filtr HEPA

szybki dostęp do pojemnika na kurz oraz wodę

Czy sprawnie jeździ po pokojach i omija przeszkody?

Robot sprzątający Yeedi 2 Hybrid nie jest wyposażony w wystający moduł z lidarem. Nie tylko nie jest to problem, ale czasami wręcz stanowi to zaletę. Jak to możliwe?

Po pierwsze ultraszerokokątna kamera umieszczona na górze odkurzacza, w połączeniu z zestawem sensorów zainstalowanych z przodu i po bokach, bez problemu rozpoznaje otoczenie. Odkurzacz porusza się po pomieszczeniach szybko, omija przeszkody i wyjeżdża nawet z “lasu” nóg od krzeseł i stołów. Autonomiczna jazda nie stanowi dla niego problemu.

Po drugie płaski i niski profil czasami bardzo się przydaje. Oto przykład. Mam w domu nisko umieszczone kaloryfery i niektóre roboty odkurzające dojeżdżając do ściany odwracają się o 180 stopni, zaczepiając wystającym modułem o żebra kaloryfera. W jedną stronę nie mogą jechać, bo przytrzymuje je grzejnik, a cofnąć też się nie mogą, bo za sobą mają ścianę.

Zdarzyło się to u mnie w domu nie raz, ale na szczęście nie w przypadku robotów, które są całkiem płaskie - czyli np. Yeedi 2 Hybrid. Ponadto całkiem płaski, niższy robot wjedzie w niższe szczeliny pod szafkami i łóżkami.

Yeedi 2 Hybrid ma dwa automatycznie przełączane tryby jazdy - szybki i precyzyjny. Pierwszego używa, gdy ma przed sobą kawałek otwartej przestrzeni. Drugi włącza się gdy robot sprzątający wykryje przeszkodę. Zazwyczaj działa to bardzo dobrze i odkurzacz nie uderza z dużym impetem w przeszkody.

W czasie testu ani razu nie zdarzyło mu się wjechać gdzieś, skąd nie potrafił wyjechać. Trzeba jedynie uważać, żeby na podłodze nie leżały np. “zagubione” skarpetki, albo przewody USB, bo mogą one zablokować szczotkę. Jeśli się to stanie, to nie jest problem, bo szczotki można łatwo zdjąć i zamontować ponownie.

Przedni zderzak ma gumowy pasek, który dodatkowo redukuje siłę popchnięcia. Prześwit zapewniany przez koła nośne i napędowe pozwala na pokonywanie standardowych progów o wysokości do 2 centymetrów. Przemieszczanie się między pomieszczeniami nie stanowi problemu dla Yeedi 2 Hybrid.

Czy jest cichy? Czy ma regulację siły ssania?

Odpowiedź brzmi: tak. Na twardych powierzchniach (panele, parkiet, płytki) wystarczy używać najniższej siły ssania, oznaczonej jako Standard. Z odległości 2 metrów odkurzacz generuje około 54-55 dB, a z odległości 4 metrów około 48-50 dB. Można więc przyjąć, że odkurzacz jest cichy.

Nawet w drugim trybie, który określany jest jako Max, odkurzacz z odległości dwóch metrów generuje około 60-61 dB. Tego trybu używać warto tylko, jeśli powierzchnia jest silnie zabrudzona (suche błoto i piasek), albo do standardowego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych.

Trzeci, najwyższy tryb Max+ w zasadzie nie ma zastosowania podczas zwykłego sprzątania. Ja nie musiałem używać nigdy. Wyobrażam sobie jednak, że może się przydać do sprzątania np. zabłoconego dywanu.

Czy sprząta dokładnie na sucho i na mokro?

Tutaj odpowiedź jest krótka - jakość i precyzja sprzątania jest bardzo dobra. Sierść, piasek, żwirek, okruszki, drobne fragmenty papieru oraz przede wszystkim standardowy kurz, zbierane są sprawnie i dokładnie. Zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów.

Jeśli chodzi o mopowanie na mokro, to muszę przyznać, że jest dość dobrze. Rzecz jasna nie należy tego traktować, jako pełne mycie podłogi, zwłaszcza jeśli jest ona silnie zabrudzona. Odkurzacz jest w stanie wilgotną ścierką przetrzeć podłogę, usuwając brud powierzchniowy - nawet lekko zaschnięte napoje, plamy po sosie itp. Odkurzacz stara się czyścić każde pomieszczenie dwa razy - pierwsze przetarcie zmiękcza plamę, a drugie ją usuwa.

Ważniejszą zaletą jest to, że można jednocześnie odkurzać i mopować na mokro. Warto tylko pamiętać o solidnym dociśnięciu pojemnika z wodą, żeby nie wyciekała (jest on umieszczony w tylnej części, nie trzeba podnosić klapy). Odkurzacz ma kilka poziomów “podawania wody”, więc możemy dostosować je do długości i intensywności sprzątania. Nawet przy maksymalnym nasączeniu wody bez problemu wystarcza na 50-55 m2 (np. mieszkanie 80 m2 po odliczeniu przestrzeni na meble). Jest dobrze!

W zestawie znajduje się ściereczka wielorazowa (do prania) oraz kilka jednorazowych.

Czy może sprzątać wybraną strefę? Czy ma wirtualną granicę?

Tak, może. Przez pierwsze kilka przejazdów odkurzacz uczy się rozkładu i kształtu pomieszczeń i tworzy mapę, którą automatycznie dzieli na strefy. Bez problemu możemy ustawić harmonogram sprzątania tylko wybranych stref.

Jest też opcja dodawania wirtualnej granicy, czyli obszaru, w który odkurzaczowi nie wolno wjechać. Zazwyczaj są to miejsca wrażliwe na ewentualne uderzenia przez robota. Przykładowo jeśli dziecko zbudowało sobie wielką konstrukcję z klocków, albo rozsypało klocki na podłodze, to raczej nie chcemy by odkurzacz w to wjechał.

Czy działa długo na baterii?

Z moich obserwacji wynika, że ze Yeedi 2 Hybrid w trybie Standard może odkurzać bez przerwy przez 3 godziny, a nawet trochę więcej.

W praktyce sprzątnięcie niewielkiego mieszkania 60 m2 zajmuje mu około 45 minut, więc ma jeszcze sporą rezerwę w zapasie. Zaznaczę jednak że jeśli mu się nie przerwie, to będzie odwiedzał każde pomieszczenie dwa razy, by poprawić ewentualne niedociągnięcia. Najczęściej przerywałem mu po około 50-55 minutach, bo już po pierwszym przejeździe było czysto.

Po podniesieniu siły ssania do trybu Max czas spadnie do około 2 godzin (może nieco poniżej). To i tak czas w pełni wystarczający do odkurzenia nawet dużego mieszkania lub całego piętra w domu.

Czy bez problemu trafia do ładowarki?

Zasadniczo tak, ale warto zwrócić uwagę na to, że odkurzacz ustawia się w linii prostej już około 1,5 metra od stacji ładującej. To bardzo ważna informacja, ponieważ robot na tym dystansie przełącza się do trybu szukania stacji i nie omija przeszkód (tylko na tym ostatnim kawałku około 1,5 m).

Dlatego warto ustawiać stację ładującą w miejscu, gdzie ten ostatni fragment drogi jest otwarty i łatwo dostępny. Jeśli znajdzie się tutaj jakiś przedmiot np. noga od krzesła, to odkurzacz będzie się cofał i ponownie próbował wjechać na stację prosto, tym samym znów trafiając na przeszkodę.

Innymi słowy odkurzacz przejedzie bezbłędnie całą kondygnację, żeby trafić do ładowarki, ale ostatni kawałek około 1,5 metra musi być czysty i otwarty, bez żadnych przeszkód.

Czas ładowania jest długi - 5-6 godzin jeśli akumulator jest mocno rozładowany, ale ponownie podkreślam - nawet w relatywnie dużym mieszkaniu lub piętrze domu odkurzacz nie rozładuje się do końca. U mnie zazwyczaj ładował się około 1,5 godziny. Biorąc pod uwagę to, że sam wyjeżdża i sam wraca, zgodnie z harmonogramem, to te ładowanie nie stanowi żadnego problemu. Przecież po całej nocy stania i tak będzie w stu procentach naładowany.

Czy obsługa jest prosta?

Jeśli mamy ochotę, to możemy po prostu podejść do robota, kliknąć przycisk na górze obudowy i to wszystko. W ten sposób włączymy tryb automatycznego sprzątania. Po jego zakończeniu odkurzacz sam wróci do ładowarki.

Jednak w praktyce o wiele lepiej i wygodniej jest korzystać z darmowej aplikacji na telefon. Warunek jest jeden - musimy znać język obcy, np. angielski, bo na razie program Yeedi nie został przetłumaczony na język polski. Na szczęście interfejs aplikacji jest atrakcyjny i dość łatwy w obsłudze, a wiele opcji oznaczonych jest ikoną, więc można się domyślić o co chodzi.

Program na telefon oprócz czytelnej mapy z aktualną lokalizacją odkurzacza, daje też dostęp do statystyk sprzątania i powiadomień wysyłanych przez odkurzacz (np. jeśli wciągnie skarpetkę lub przewód i zablokuje się szczotka). Możemy też wyregulować siłę ssania (i tym samym głośność) oraz skorzystamy z bardzo przydatnego harmonogramu sprzątania. Bez problemu włączymy też robota ręcznie lub zatrzymamy sprzątanie i wyślemy go do ładowania.

Co ciekawe Yeedi 2 Hybrid pokazuje też orientacyjne zużycie szczotek i filtra. Szczotki boczne szacowane są na 150 godzin pracy, główna na 300 godzin, a filtr HEPA na 120 godzin. Oczywiście nie traktujmy tego aż tak dosłownie - jeśli po tym czasie widzimy, że szczotki są w dobrej kondycji, to nie musimy ich wymieniać.

Części zamiennych warto szukać w oficjalnym sklepie Yeedi Official Store na AliExpress. Co ważne wysyłka realizowana jest z magazynu w Polsce (dostawa typowo w 3 dni).

Jeśli nie możemy zlokalizować odkurzacza, który gdzieś utknął, to możemy nacisnąć w aplikacji ikonkę symbolizującą odkurzacz (wygląda jak stylizowany uśmiech). Standardowo jest ona niebieska, ale w razie problemu robi się czerwona. Odkurzaczowi można wydawać komendy głosowe przez Asystenta Google.

Czy warto kupić Yeedi 2 Hybrid? Opinia

Yeedi 2 Hybrid ma wiele zalet. Jest cichy, działa długo na baterii, sprząta na sucho i mokro jednocześnie, odkurza precyzyjnie, włącza się według harmonogramu, tworzy mapę pomieszczeń, może sprzątać tylko wybrane strefy oraz ma wirtualną granicę. Porusza się sprawnie między przeszkodami, ma niski profil, wygląda atrakcyjnie i jest dobrze wykonany.

Można nim łatwo zarządzać za pomocą aplikacji na telefon, ale tak naprawdę po wprowadzeniu harmonogramu będzie niemal w stu procentach autonomiczny. Włączy się sam, posprząta podłogi i wróci do ładowania. My tylko będziemy musieli opróżnić pojemnik na kurz 2-3 razy w tygodniu (zwłaszcza jeśli ktoś ma w domu koty lub psy).

Aktualna cenę znajdziecie w linkach poniżej. W chwili pisania recenzji było to około 1150 zł. Czy za te pieniądze to dobry robot-odkurzacz? Na co dzień spisywał się świetnie, więc moim zdaniem tak.

Yeedi 2 Hybrid - ocena

odkurza i mopuje na mokro w tym samym czasie

działa długo na baterii (około 3 godziny)

jest cichy

obudowa jest niska i solidna

uruchamia się zgodnie z harmonogramem

sprząta wybrane strefy i ma wirtualną granicę

wysoka siła ssania w maksymalnym trybie 2500 Pa

sprawnie pokonuje niskie progi

wygodna obsługa za pomocą aplikacji na telefon

łatwy dostęp do pojemnika na kurz oraz wodę



aplikacja, instrukcja i powiadomienia głosowe nie są po polsku (jest np. j. angielski)

92% 4,6/5

