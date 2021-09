Naturalne, ciepłe światło kojarzy nam się bardzo pozytywnie, z latem, długimi dniami i piękną pogodą. Jednak ma ono również potężny wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie. Jest sposób na to, by złotą godzinę mieć o dowolnej porze. Oto okulary z fulerenem Zepter HyperLight Eyewear.

Do samochodu, komputera i na co dzień. Okulary z fulerenem Zepter HyperLight Eyewear

Zastosowano w nich technologię, która wymagała naprawdę tęgich umysłów. Za odkrycie fulerenów kilku naukowców dostało Nagrodę Nobla. W kolejnych latach okazało się, że różne rodzaje fulerenów mają szerokie zastosowanie, między innymi w branży elektronicznej, biomedycznej i optycznej. A teraz możesz je mieć w swoich okularach.

Dlaczego warto? O tym mowa w poniższym filmie. Zapraszam!

HyperLight Eyewear są bardzo przydatne w domu i biurze. Wyjątkowo efektywnie filtrują światło niebiesko-turkusowe, emitowane przez białe oświetlenie LED. W praktyce przekłada się to na znacznie bardziej komfortową pracę i mniejsze zmęczenie oczu. W dodatku obraz na ekranie jest bardziej wyraźny i nie razi w oczy. Praca przed komputerem jest wygodniejsza, zarówno w dzień, jak i wieczorem.

Zupełnie serio - to po prostu trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Jeśli będziecie mieli okazję przymierzyć takie okulary w salonie, to zdecydowanie warto to zrobić, by zobaczyć różnicę. Filtr światła niebieskiego jest po prostu świetny.

Okulary z filtrem fulerenowym redukują też efekty długotrwałego wystawienia oczu na kontakt z promieniowaniem UV i wysokoenergetycznym światłem niebieskim. I nie jest to tylko teoria. Realna różnica jest duża - w ostrym świetle słonecznym kontrast jest lepszy, a odblaski światła mniej uciążliwe dla oczu. Okulary HyperLight Eyewear mogą wręcz poprawić widzenie, np. podczas wyjeżdżania z tunelu lub z budynku, na jasne światło słoneczne. Oczy mają szansę szybciej dostrzec szczegóły, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy.

Więcej informacji na ich temat znajdziecie w naszym filmie. Dajcie znać co sądzicie o okularach z fulerenem. Brzmi kusząco? Czekamy na Wasze komentarze.