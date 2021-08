Czy wiesz, że Samsung fabrycznie instaluje w swoich telewizorach rozwiązanie, umożliwiające ich zdalne zablokowanie? Przyznał się do tego i zapewnia, że to dla dobra ogółu.

Samsung może zdalnie zablokować twój telewizor…

W RPA doszło niedawno do zamieszek po tym, jak były prezydent republiki trafił do aresztu. Podczas gdy jedni obywatele protestowali, inni wykorzystali okazję, by obrabować lokalne sklepy i fabryki. W wyniku takich właśnie incydentów z magazynów Samsunga zniknęło sporo telewizorów.

Z komunikatu wydanego przez południowokoreańskiego producenta dowiedzieliśmy się pewnej ciekawej rzeczy: wszystkie jego odbiorniki mają backdoora, umożliwiającego ich zdalne zablokowanie.

… Ale nie zrobi tego bez powodu

Samsung zapowiedział, że każdy jego telewizor (nie tylko w RPA) ma mechanizm TV Block. Dzięki niemu producent może zdalnie zablokować dostęp do wszystkich systemów urządzenia o określonym numerze seryjnym, gdy tylko spróbuje on nawiązać połączenie z Internetem.

Biorąc pod uwagę praktyki firm z sektora elektroniki użytkowej, nie jest do duże zaskoczenie. Z pewnością jednak taka wiadomość może narobić sporo szumu.

Trudno mieć pretensje do producenta za wprowadzanie takich rozwiązań. Jest jednak druga strona medalu. Przez to, że ogłosił to publicznie, temat stał się jawny, a to oznacza, że informacja dotarła też do cyberprzestępców. Ci na pewno już szukają luki i spróbują ją wykorzystać do własnych celów – choćby po to, by wyłudzić pieniądze w zamian za odblokowanie dostępu. I to jest już gorsza wiadomość.

Mimo to Samsung przekonuje, że „technologia ta może mieć pozytywny wpływ i będzie przydatna zarówno dla branży, jak i klientów”.

Źródło: Samsung, informacja własna