Samsung Galaxy Z Flip3 5G to składany telefon z wodoszczelną obudową IP68, dwoma wyświetlaczami AMOLED, dobrymi aparatami, nagrywaniem wideo 4K60, bardzo szybkim procesorem Snapdragon 888 i nowoczesną łącznością 5G i Wi-Fi 6. Ma też jedną, dość istotną wadę. Test Galaxy Z Flip 3.

ocena redakcji:









4,8/5

Galaxy Z Flip3 - test wydajności, aparatu i baterii

Flagowych telefonów jest sporo, ale nie brakuje też ludzi którym one nie wystarczają. Dla niektórych smartfon musi mieć jeszcze coś, co wyróżnia go z tłumu, a Galaxy Z Flip3 5G właśnie to ma. Testuję sprzęt mobilny od ponad 11 lat, ale nigdy jeszcze nie miałem telefonu, który generowałby tyle pytań i przyciągał tyle spojrzeń co nowy składany Flip3. Dla mnie to najciekawszy smartfon Samsung od lat i w dodatku jeden z najlepszych, choć ma jedną wadę, którą można odczuć w czasie codziennego używania. Zapraszam do recenzji.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 888 Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 3300 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1200 x 2640 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 12 Mpx Aparat przód 10 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G, 4G LTE, 3G Dostępne złącza USB-C System i funkcje System operacyjny Android Klawiatura ekranowa

Czy ekran jest delikatny? Czy zawiasy wytrzymają?

Nie jest delikatny. Samsung od początku twierdził, że powierzchnia wyświetlacza jest o wiele mocniejsza, a ja mogę to potwierdzić. Ekranu nie da się zarysować paznokciem i nie powstają ryski od zwykłej obsługi dotykowej.

Jeśli chodzi o zawiasy: są one solidne, bez żadnych zbędnych luzów, działają gładko i precyzyjnie. Czy wytrzymają kilka lat otwierania po kilkadziesiąt razy dziennie? Tego nie wiem. Używam Galaxy Z Flip3 od trzech tygodni i przez ten czas z całą pewnością otworzyłem go i zamknąłem kilkaset razy, a zawiasy i szkło wyglądają jak nowe. Nie zauważyłem żadnych, nawet najmniejszych rys, ani luzów. Telefon nie otwiera się sam.

Składany wyświetlacz - czy widać miejsce zgięcia?

Jeśli patrzymy na włączony wyświetlacz prostopadle, to w zasadzie nie widać miejsca w którym AMOLED zgina się. Tutaj zdecydowanie nie trzeba się martwić - linia zgięcia nie przeszkadza, choć może być lekko wyczuwalna pod palcem.

Jeśli jednak przechylimy telefon i patrzymy na ekran pod kątem, to odpowiedź brzmi: tak, miejsce zgięcia może być widoczne, zwłaszcza w dzień.

Wydłużone proporcje 22:9 - dobre do gier i filmów?

Zasadniczo większość gier nie ma problemu z tak silnie wydłużonymi proporcjami. Obraz wyświetla się prawidłowo, a dla użytkownika może to być wręcz zaleta, bo lewy i prawy kciuk nie zasłaniają centrum kadru aż tak bardzo, jak na typowych smartfonach.

Natomiast filmy mają zazwyczaj proporcje 16:9, więc po bokach widoczne są czarne pasy, trochę większe niż w innych telefonach. Wideo można rozszerzyć na cały ekran, ale wtedy z kolei górna i dolna część jest mocniej obcinana.

Czy Galaxy Z Flip 3 nadaje się do oglądania filmów? Pod względem jakości obrazu w stu procentach tak. Dynamic AMOLED 2X ma bardzo nasycone kolory, dobry kontrast, HDR10+, wysoką jasność (do 1200 cd/m2 w szczycie) i świetną szczegółowość (425 ppi). Obraz jest po prostu ostry i atrakcyjny, jednak same proporcje nie są idealne do filmów. Można się do tego przyzwyczaić.

Czy składany wyświetlacz ma dodatkowe funkcje?

Po pierwsze składana konstrukcja może robić za podstawkę. Po prostu zginamy telefon np do połowy i kładziemy go na czymś płaskim. W ten sposób można prowadzić rozmowy wideo, robić zdjęcia nocne bez uchwytu i statywu, albo używać niektórych aplikacji.

Po drugie Po częściowym zgięciu niektóre aplikacje przechodzą do trybu elastycznego, w którym na górze wyświetlają obraz, a na dole elementy sterujące. Tak działa na przykład Aparat i YouTube. Obecnie nie ma wielu aplikacji społecznościowych i narzędziowych, które robią z tego użytek, ale może się to zmienić w przyszłości.

W kostkę, czyli tak jak trzeba

Sposób składania ma o wiele większe znaczenie, niż może się wydawać. Na przykład zaprezentowany w tym samym czasie model Fold po złożeniu ma grubość dwóch smartfonów, a jego wysokość nie zmienia się. Staje się po prostu węższy. Ma duży wyświetlacz zewnętrzny do normalnej obsługi, ale zajmuje sporo miejsca w kieszeni.

Natomiast Galaxy Flip3 po złożeniu zmienia się w relatywnie małą kostkę, która też ma podwójną grubość, ale mieści się nawet w małych kieszeniach. Flip jest o wiele poręczniejszy i moim zdaniem ładniejszy, choć warto zaznaczyć, że jest to telefon dość ciężki (183 gramy).

Składany i wodoszczelny

Nie sądziłem, że w najbliższym czasie zobaczę składany telefon, który będzie wodoszczelny. Przecież składana konstrukcja ma ruchome zawiasy i giętką powierzchnię wyświetlacza, do których ciężko jest dopasować odpowiednie uszczelki.

A jednak! Samsung Galaxy Z Flip 3 jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68 więc wytrzyma nie tylko zachlapania, zalania i deszcz, ale wręcz całkowite zanurzenie w wodzie. Byle, żeby to nie była woda morska, bo sól może powodować korozję niektórych elementów.

Słowem: Galaxy Z Flip3 to dobry telefon na każdą okazję - szybki, ładny, wodoodporny i z dobrymi aparatami.

Wyświetlacz do powiadomień, zdjęć i nie tylko

Na zewnątrz obudowy umieszczono wyświetlacz Super AMOLED 1,9 cala. Jest dotykowy, więc służy nie tylko do pokazywania powiadomień i pogody, ale też obsługi odtwarzacza muzycznego, alarmów, minutnika i innych widżetów.

Można wykorzystać go też do wyświetlania podglądu z obu aparatów tylnych. Wystarczy dwukrotnie, szybko nacisnąć przycisk zasilania, gdy telefon jest złożony. Wtedy na małym ekranie pojawi się podgląd - gestem palca z góry na dół albo z dołu do góry można przełączyć aparat podstawowy, na ultraszerokokątny.

Dwukrotne dotknięcie ekranu spowoduje krótkie odliczanie i wykonanie zdjęcia po około dwóch sekundach. Można je też zapisać naciskając klawisz regulacji głośności. Z kolei przesuwając palcem w bok wybierzemy tryb robienia zdjęć lub filmowania.

Przekątna niespełna 2 cale może nie jest duża, ale w zupełności wystarcza do podglądu kadru. Dzięki temu możemy robić selfiki i nagrywać wideo 4K tylnym aparatem, który ma lepszą jakość od przedniego.

Wyświetlacz zawsze włączony - jest taka opcja

Mimo, że telefon ma specjalny, mały wyświetlacz AMOLED do powiadomień na zewnątrz obudowy, to Samsung wciąż umożliwia włączenie opcji Always On Display. Dzięki niej można wyświetlić zegar, datę, stan naładowania akumulatora i ikony powiadomień również na dużym wyświetlaczu wewnętrznym.

Stylowy i praktyczny

Galaxy Z Flip3 to jedyny składany smartfon, którego mógłbym używać na co dzień. Wyróżnia się, a jednocześnie jest bardzo praktyczny, szybki i przyjemny w obsłudze.

Spodoba się osobom przykładającym dużą wagę do estetyki, jakości i nowoczesnego wyglądu, ale docenią go też ludzie nastawieni na wydajność i jakość zdjęć. Jest stylowy, ale w bardzo pozytywnym sensie. Zrobiono go z dobrych materiałów i podczas obsługi czuć, że jego konstrukcja nie jest dziełem przypadku.

wymiary (wy/sz/gr): 166 x 72,2 x 6,9 mm (zmierzona grubość: 7,1 mm), po złożeniu grubość wzrasta do 16,9 mm

masa: 183 g

wodoszczelność: IP68

materiały: szkło Gorilla Glass 7 Victus (przód i tył), aluminium (krawędzie boczne)

Materiały są bardzo dobrej jakości, a jedyną rzeczą o której warto pamiętać, jest śliska obudowa. Ten telefon trochę waży, a szkło jest bardzo śliskie, więc złożony Flip3 może łatwo wypaść z dłoni (np. podczas wyciągania z kieszeni).

Szybki czytnik linii papilarnych

W przypadku tego telefonu czytnik umieszczono w przycisku zasilania i odblokowywania. To dobrze, bo działa on bardzo szybko i bezproblemowo. Lepiej od czytników wbudowanych w wyświetlacz.

Dwa głośniki stereo, brak mini jacka

Galaxy Z Flip3 ma jeden głośnik nad wyświetlaczem, a drugi pod dolną krawędzią obudowy. Ich jakość jest po prostu w porządku. Nie są wybitnie dobre, ani wybitnie słabe. Są dość głośne, nie trzeszczą i spisują się nieźle w grach i filmach.

Wyjścia słuchawkowego mini jack nie ma. Trzeba użyć przejściówki z USB-C na 3,5 mm, ale jego też nie ma w opakowaniu, więc w razie potrzeby konieczny jest dodatkowy zakup albo używanie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek TWS.

Dual SIM z eSIM

Galaxy Z Flip3 ma jedno miejsce na kartę nano SIM, a drugi numer można zaprogramować w postaci eSIM (bez fizycznej karty). Na pokładzie jest też NFC do płatności zbliżeniowych, bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1 LE i oczywiście nowoczesna łączność komórkowa 5G.

Czas pracy na baterii - największa wada tego telefonu

Tutaj wiele pisać nie trzeba, bo sprawa jest prosta - Galaxy Z Flip3 5G działa 1 dzień na baterii. Często nawet niecały.

Przy bardzo intensywnym używaniu, ciągłym słuchaniu muzyki przez Bluetooth i jednoczesnym przeglądaniu Internetu przez sieć komórkową, a także okazjonalnym używaniu nawigacji i aparatu, ogniwo 3300 mAh wytrzymuje od 8:00 rano do 17:00 po południu. Czyli 1 dzień roboczy.

Jeśli używamy tylko Wi-Fi (bez internetu 5G/LTE) oraz nie spędzamy całego czasu w social mediach i na stronach, to faktycznie Flip3 wytrzyma od rana do nocy, a może nawet do następnego rana.

Jeden pełny dzień to realny czas pracy, ale więcej ciężko jest osiągnąć.

Czas ładowania baterii

Flip3 ma ładowanie bezprzewodowe, a także indukcyjne ładowanie zwrotne, czyli może naładować Twój smartwatch lub słuchawki TWS obsługujące taką funkcję.

Słabo wypada moc ładowania. Bezprzewodowo to max 10 W, a przewodowo 15 W, a zwrotne ładowanie to zaledwie 4,5 W. W obecnych czasach, gdy żyjemy intensywnie i niemalże w biegu, a obciążenie mediami społecznościowymi jest duże, są to wartości niewystarczające.

W dodatku Flip3 nie jest sprzedawany z ładowarką, a nie każdy ma w domu ładowarkę Samsung. Niektórzy przesiadają się z telefonów innej marki i będą ładowali Flipa niewłaściwą “kostką”, która może zmienić czas potrzebny do uzupełnienia energii (raczej wydłużyć niż skrócić). Ja na przykład mam kilkanaście ładowarek, ale wszystkie są Apple, Huawei, albo inne np. od Raspberry Pi. Niestety nawet podczas korzystania z 65 W ładowarki czas był równie długi.

do 40% - około 30 minut

do 50% - 43 minuty

do 70% - 1 godzina

do 100%: około 1 godzina i 40 minut

Szybkość i wydajność

Galaxy Z Flip 3 to prawdziwy telefon flagowy pod względem wydajności. Ma najwyższej klasy procesor Snapdragon 888, bardzo szybką pamięć masową UFS 3.1, 8 GB szybkiego RAMu, wyświetlacz 120 Hz i dobrze zoptymalizowany system Android 11, z przyszłą aktualizacją do Androida 12. O szybkość działania systemu, aplikacji, multimediów i gier nie trzeba się martwić. Flip3 pracuje płynnie w każdej sytuacji i szybko reaguje na obsługę dotykową.

W trybie Game Booster można wymusić stosowanie jednego z trzech poziomów odświeżania wyświetlacza: 48, 60 lub 120 Hz. W zależności od tego czy wolicie mniejsze zużycie energii, czy lepszą płynność.

W naszej porównywarce telefonów możesz sprawdzić jak Flip3 wypada na tle innych modeli.

6.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 116 kl/s GFXBench Manhattan 104 AnTuTu 8 615901 7.0 Parametry telefonu Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2640 px Waga 183 g 3.9 Bateria Bateria - rozmowy 1051 min. Bateria - internet 619 min. Bateria - filmy 689 min. 9.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.6

Wydajność jest na najwyższym poziomie, ale trochę ponarzekać muszę na nagrzewanie obudowy.

Przydatne funkcje

Widżety na małym ekranie - Zewnętrzny, mały ekran można aktywować dwukrotnym dotknięciem Wtedy włącza on obsługę dotykową, a my możemy przesuwać palcem w prawo lub w lewo, by przełączać widżety lub dodawać kolejne. Mamy np. pogodę, sterowanie odtwarzaczem muzycznym, alarmy itp. Jest też opcja zmiany tła, która pozwala ustawić ten sam motyw na telefonie i smartwatchu (można użyć np. własnego zdjęcia).

Tryb obsługi jedną ręką - Czyli funkcja pomniejszania interfejsu. W tym telefonie czasami się przydaje, bo wyświetlacz jest dość wysoki i nie ma możliwości dosięgnąć kciukiem w każde miejsce.

Panele przy krawędzi - Wysuwany pasek boczny, w którym można wyświetlać skróty do narzędzi, aplikacji, kontaktów, pogody itp. Bardzo przydatny, bo daje szybki dostęp do funkcji które są ważne dla danego użytkownika.

Konwertowanie multimediów - W Galerii znajdziemy opcje konwertowania zdjęć HEIF oraz nagranych filmów HDR10+ przy udostępnianiu. Przydatne gdy wrzucamy materiały do serwisu, który nie obsługuje tych formatów lub nie chcemy, by potencjalni odbiorcy mieli jakieś problemy z ich wyświetlaniem.

Kontynuacja pracy na innych urządzeniach - Korzyść płynąca z bycia zalogowanym do ekosystemu Samsung. Możemy dokończyć np. przeglądanie stron internetowych lub pisanie notatek na innym urządzeniu, niż zaczęliśmy.

Czy Samsung Galaxy Z Flip3 5G ma dobry aparat?

aparat tylny (podstawowy): 12 Mp, f/1.8, stabilizacja optyczna (OIS), 78 stopni, Dual Pixel AF

aparat tylny (ultraszerokokątny): 12 Mpx, f/2.2, 123 stopnie

aparat przedni: 10 Mpx, f/2.4, 80 stopni

filmy tył: 4K Ultra HD 60 kl/s

filmy przód: 4K Ultra HD 60 kl/s

stabilizacja optyczna: tak (plus cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Flip 3 to telefon za ponad 4500 zł (nie licząc ewentualnych zwrotów gotówki). Trzeba więc traktować go jak smartfon flagowy. Czy faktycznie oferuje flagową jakość i możliwości fotograficzne?

Po pierwsze warto pochwalić jakość wideo. Samsung zaoferował nagrywanie 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu, co jest posunięciem bardzo dobrym. Obraz jest ostry i płynny, a kolory nasycone. Nie ma opcji 8K, co uznaję za zaletę, bo z całą pewnością spadłaby płynność, a filmy zajmowałyby zdecydowanie więcej miejsca w pamięci telefonu. Obraz 8K większości osób daje znikome korzyści, no chyba, że ktoś go zmniejszy do 4K - wtedy mogą zmniejszyć się szumy, ale wciąż płynność będzie gorsza.

Słowem: Jakość wideo jest na poziomie flagowców, pomimo braku rozdzielczości 8K.

A co z jakością zdjęć? Z tyłu zastosowano dwa sensory o rozdzielczości 12 Mpx, więc osoby, które lubią duże cyferki mogą nie być zadowolone. Jednak w praktyce większe znaczenie ma rzeczywista jakość sensora i rozdzielczość optyki. Spójrzcie na poniższe zdjęcia i oceńcie sami.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Główny aparat tylny (zewnętrzny) zapewnia dobrą szczegółowość, niezłe kolory, odpowiedni poziom kontrastu i świetny automatyczny efekt HDR. Widać, że wyposażony jest w dobrej jakości obiektyw, bez nadmiernych wad optycznych na brzegach kadru.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Natomiast aparatu ultraszerokokątnego już tak dobrze ocenić nie mogę. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest ciemniejszy i słabiej wypada wieczorem i w pochmurne dni. Niestety widać też wyraźnie, że obiektyw jest znacznie gorszy, niż w aparacie głównym. Brak ostrości i inne drobne wady optyczne widać w różnych miejscach kadru.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

|

aparat tylny, ultraszerokokątny, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, ultraszerokokątny, tryb nocny

W jasny dzień można na to lekko przymknąć oko, zwłaszcza gdy publikujemy takie zdjecie pomniejszone na social mediach. Jednak wieczorem dochodzi do tego jeszcze silne odszumianie i aparat ultraszerokokątny staje się niezbyt użyteczny. W przeciwieństwie do głównego, który w trybie nocnym wypada całkiem dobrze.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Samsung Galaxy Z Flip3 nie ma obiektywu makro, ale ma tryb makro dzięki któremu możemy robić zdjęcia z odległości kilku centymetrów od obiektu.



aparat tylny, podstawowy, tryb makro



aparat tylny, podstawowy, tryb makro

Na pokładzie nie ma też tak zwanego zoomu optycznego. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć czy jest to wada. Mi tej opcji nie brakuje, bo korzystam z niej znacznie rzadziej, niż z obiektywu ultraszerokokątnego.

Aparat przedni ma tylko 10 Mpx, ale robi całkiem dobrej jakości zdjęcia i ma niezły tryb portretowy, z efektami w tle. Okulary nie zawsze są dobrze "wycinane".



aparat przedni - bez ulepszania



aparat przedni - z ulepszaniem



aparat przedni - efekt czarno-biały w tle

Czy warto kupić Samsung Galaxy Z Flip3 5G? Opinia

Jeśli szukasz nietypowego smartfonu, przyciągającego wzrok i nowoczesnego, a jednocześnie oczekujesz by był on w pełni praktyczny, to odpowiedź brzmi: tak, warto!

Galaxy Z Flip3 5G jest bardzo szybki, wodoszczelny i ma składany wyświetlacz. Robi dobre zdjęcia, nagrywa świetne filmy i znakomicie daje sobie radę ze wszystkimi aplikacjami oraz grami. Ma dużo pamięci, nowoczesną łączność bezprzewodową, dual SIM (w tym eSIM) i bezprzewodowe ładowanie akumulatora.

Jego obsługa jest wygodna, a składana konstrukcja może też pełnić rolę podstawki, na przykład podczas rozmów wideo lub fotografowania. Wyposażony jest również w bardzo przydatny zewnętrzny wyświetlacz AMOLED do powiadomień, obsługi muzyki i podglądu z aparatu.

Na temat wytrzymałości można będzie napisać więcej po roku lub dwóch. Jednak z całą pewnością Samsung zastosował w Galaxy Z Flip3 o wiele lepszą, wytrzymalszą powłokę ochronną na ekranie. Zawias też sprawia solidne wrażenie i raczej nie będzie z nim problemów.

Drobne wady ma każdy telefon. Tutaj jakość aparatu ultraszerokokątnego mogłaby być lepsza, ładowanie akumulatora powinno być znacznie szybsze, przydałoby się też wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm.

Jednak jedyną naprawdę doskwierającą wadą Galaxy Z Flip 3 jest mała bateria. Wystarcza ona na jeden, a często nawet mniej niż jeden dzień pracy. Przez 3 tygodnie testu ponad 10 razy telefon wytrzymał od rana do późnego popołudnia, po czym trzeba było podłączyć go do ładowania (jakiegokolwiek, bo ładowarki nie ma w zestawie).

Poza słabą baterią jest to bardzo dobry, szybki, wydajny i nowoczesny smartfon. Dajcie znać w komentarzach co o nim sądzicie. Czy Wasze opinie są podobne do mojej?

Opinia o Samsung Galaxy Z Flip3 5G [128 GB] Plusy składany wyświetlacz AMOLED 120 Hz o wysokiej jasności,

dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz AMOLED,

wodoszczelna obudowa IP68,

bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność,

dobra jakość zdjeć i filmów 4K60,

bardzo dobra jakość wykonania,

dual SIM (z eSIM), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC,

bezprzewodowe ładowanie akumulatora,

dwa głośniki stereo Minusy krótki czas pracy na baterii (często niecały 1 dzień),

wolne ładowanie akumulatora,

aparat ultraszerokokątny ma przeciętną jakość,

brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm