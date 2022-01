Zepter Therapy Air Smart nie patyczkuje się z zanieczyszczeniami powietrza - rozprawia się z nimi nie tylko za pomocą filtrów, ale również światła UV-C oraz generatora jonów ujemnych.

Problem smogu jak był, tak i jest. Jeśli nie weźmiesz spraw w swoje ręce, to nawet we własnym domu nie możesz liczyć na czyste powietrze. Jak sprawdzić jakość powietrza za oknem? Oczywiście za pomocą aplikacji do sprawdzania poziomu smogu. No i oczywiście samo sprawdzenie nie wystarczy - trzeba się jeszcze zaopatrzyć w odpowiedni oczyszczacz powietrza.

Zepter Therapy Air Smart - "wszystkomający" oczyszczacz powietrza do domu

Oczyszczacz powietrza Zepter Therapy Air Smart należy do wyższej klasy urządzeń, które świetnie sprawdzą się w domu. Doskonałą skuteczność w walce z zanieczyszczeniami i mikrobami zapewniają trzy filtry (HEPA13, antybakteryjny z nanocząsteczkami srebra i z węglem aktywnym), ale również generator jonów ujemnych oraz lampa generująca światło ultrafioletowe (UV-C). Ale oddajmy głos Joannie, która miała okazję zapoznać się z tym urządzeniem.

Zepter Therapy Air Smart - wideorecenzja

To co wyróżnia produkt Zeptera na tle tanich (i mało efektywnych) oczyszczaczy, to właśnie wysoce skuteczne kombo technologii. Therapy Air Smart przeznaczony jest do pomieszczeń o wielkości do 71 m2.

To drugi z trzech oczyszczaczy powietrza Zeptera, jakie mamy okazję recenzować. Wkrótce oczekujcie ostatniego, ale wcale nie najmniej interesującego urządzenia, czyli Zepter Myion!

Materiał powstał we współpracy z firmą Zepter