Otwierając po raz pierwszy konsolę PS5 do czyszczenia po długim okresie użytkowania można przeżyć lekki szok. Ilość nagromadzonego w niej kurzu, i to w czasami trudno dostępnych miejscach, potrafi bowiem przytłoczyć. Zobacz jak bezpiecznie sobie z nim poradzić czyszcząc PS5.

Gdy PS5 próbuje odlecieć…

Kojarzycie może filmiki z Youtube z PlayStation 4 Pro, które po włączeniu bardziej wymagających gier robiły się głośne niczym startujący odrzutowiec? Jeśli tak to wiecie dobrze co było powodem takiego zachowania konsol. Sam miałem podobny objaw i pamiętam jak dziś moment otwarcia konsoli i swoją reakcje na to wówczas zobaczyłem w jej wnętrzu. Krótko mówiąc - szok i przerażenie. Co prawda z PlayStation 5 nie miałem jeszcze takiego kłopotu, bo konsola wciąż działała całkiem cicho, ale w końcu trzeba było się za nią zabrać i ją przeczyścić. Wszak od jej postawienia pod telewizorem upłynęło już półtora roku.

No dobra, nie była to tak do końca spontaniczna decyzja, bo wcześniej kupiłem już nowe panele do konsoli, a na horyzoncie pojawił się dysk wewnętrzny SSD M.2 od Corsaira, który trafić miał do nas na testy. Co tu dużo pisać – powód był, trzeba było więc zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Jak mi poszło możecie zobaczyć na naszym filmie. A, i wybaczcie występujące tu i ówdzie moje delikatne „zwiechy”. Niestety, wciąż jeszcze nie doszedłem do pełnej sprawności po Covidzie i jego późniejszych, średnio miłych konsekwencjach.

Konsola przeczyszczona, co dalej?

Jeśli obejrzeliście już nasz film to wiecie mniej więcej czego się spodziewać. Jedna drobna uwaga – zarezerwujcie sobie lepiej na to pierwsze czyszczenie PS5 co najmniej godzinę. Nam nie wszystko zawsze szło zgodnie z planem (czego Wam oszczędziliśmy, bo wówczas film trwałby wieki), a otwierając konsolę lepiej się nie spieszyć. Skoro jednak czyszczenie PS5 mamy już za sobą czas najwyższy zabrać się za ulepszanie naszej konsoli. I to właśnie zobaczycie w naszym kolejnym wideo, na które już teraz gorąco Was zapraszamy.