Mobilne rutery 5G są super, bo są mobilne i mają 5G. Do naszej redakcji trafił właśnie ZTE MU5120, który oprócz tego, że jest mobilny i ma 5G chwali się też wielką baterią i uniwersalnością.

Tak długo, jak długo w sprzedaży będą mobilne urządzenia, których sensem jest dostęp do internetu, nie mające wbudowanej możliwości dostępu do internetu, tak długo potrzebne będą przenośne rutery. Niestety, w tabletach z Androidem modemy komórkowe to rzadkość, niedostępna najczęściej nawet jako opcja, a o notebookach nawet szkoda wspominać.

Ruter ZTE MU5120 jest mobilny, ale trochę większy, niż jego bracia

ZTE MU5120 to mobilny ruter przeznaczony do pracy w podróży - mówi o tym znacznie więcej, niż tylko fakt, że jest mobilnym ruterem i materiały reklamowe producenta. Przede wszystkim, imponuje długa lista obsługiwanych pasm 5G, zarówno z zakresu NSA jak i SA, obsługa agregacji pasma, a także, jak obiecuje ZTE, szybkie przełączanie między 5G i LTE. Słowem, powinien być globalny dostęp, duża szybkość i porządny zasięg, a także brak męczącego trzymania się słabiutkiego 5G tam, gdzie jest porządne LTE.

Podoba mi się jego prostota i łatwość obsługi

Już po pierwszych kwadransach spędzonych tym urządzeniem mogę powiedzieć, że podoba mi się jego prostota i łatwość obsługi. Na obudowie jest jeden przycisk, dotykowy ekran nie czaruje rozdzielczością czy jakością kolorów, ale jest czytelny i doskonale reaguje na dotyk, a interfejs działa szybko i nie przycina. Dostępne opcje konfiguracyjne, funkcje i informacje są podane tak, że jak na razie nie miałem problemu ze znalezieniem czegokolwiek, czego szukałem.

Ekran dotykowy ZTE MU5120 ma czułość "w sam raz" i jest wystarczająco czytelny. Zobaczymy, jak będzie na słońcu

No, chyba, że tego nie było - niepokoi mnie na przykład brak blokady tego jedynego przycisku na obudowie. Jest wystający i ma miękki klik, naciśnięty budzi ekran, a naciśnięty i przytrzymany - wyłącza urządzenie. To może nie działać najlepiej jak się ruter wrzuci do plecaka czy torby.

Czy połączenie rutera z powerbankiem to dobry pomysł?

ZTE MU5120 nie ma możliwości podłączania zewnętrznych anten, co odpowiada jego charakterowi urządzenia w pełni mobilnego - jednak w tym kontekście zastanawia spora waga (240 g) ruterka. Już teraz czuję, że zabieranie go ze sobą podczas wyjść do miasta nie będzie bardzo przyjemne, ale zakładam, że po kilkugodzinnej podróży pociągiem mogę docenić potężną baterię 10 000 mAh. Być może rozwiązaniem będzie pozbyć się z codziennego ekwipunku awaryjnego powerbanku? Z pewnością sprawdzę.

Supermoc ZTE MU5120? Może służyć też za powerbank

Prostota, prostota, prostota - nie ma tu nic, tylko złącze ładowania i klapka pod którą jest karta SIM

Bardzo, naprawdę bardzo podoba mi się funkcja łączenia telefonów z siecią WiFi rutera ZTE MU5021 za pomocą NFC. Jedno dotknięcie i magia! W mobilnym ruterku, dostępem do którego często dzieli się ze znajomymi to naprawdę genialne ułatwienie. Natomiast póki co z dwóch telefonów, z którymi to wypróbowałem zadziałało z jednym. Cóż, będzie co testować!

