Co to jest mAh? Jak przeliczyć pojemność baterii z Wh na mAh?

Zastanawiasz się, jak przeliczyć pojemność baterii z jednostek Wh na mAh? A może zastanawiasz się, co oznacza skrót mAh? Wszystko to jest dość proste do zrozumienia, jeśli tylko zna się odpowiedni wzór.

Akumulator, który wielu z nas nazywa po prostu baterią, to jeden z najważniejszych elementów każdego przenośnego urządzenia elektronicznego. Im większa jest jego pojemność, tym dłużej urządzenie jest w stanie pracować bez konieczności ładowania. To z kolei ma bezpośredni wpływ na komfort korzystania z telefonu, tabletu, laptopa itp. W praktyce, wielkość baterii jest równoznaczna z jej pojemnością.

Często zauważa się, że większe akumulatory są stosowane w tańszych telefonach, które kosztują do 1000 zł. W tej klasie cenowej, większość osób jest w stanie zaakceptować nieco grubszą obudowę urządzenia, jeśli w zamian otrzymają baterię o dużej pojemności. Na rynku można spotkać ogniwa o pojemności przekraczającej 5000, a nawet 6000 mAh. W przypadku telefonów flagowych, takie baterie są rzadko spotykane, ponieważ od tych urządzeń oczekuje się, że będą smukłe i eleganckie. Tutaj zazwyczaj można znaleźć ogniwa o pojemności do 4500 mAh.

W przypadku komputerów przenośnych, zasada dotycząca pojemności baterii jest nieco inna. Bardzo duże baterie są zazwyczaj spotykane w laptopach przeznaczonych do gier lub stacjach roboczych, które są wyposażone w potężne karty graficzne i procesory. Z kolei w lekkich i cienkich ultrabookach stosowane są mniejsze akumulatory. Mimo to, mogą one działać dłużej, ponieważ są wyposażone w słabsze komponenty, które zużywają mniej energii.

Co to jest mAh? Co oznacza skrót mAh? Jest to miliapmperogodzina, czyli jedna tysięczna amperogodziny (Ah). Służy do określania pojemności akumulatorów elektrycznych. W praktyce oznacza zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas. Ah = A x h (amper razy godzina), więc mAh = A x h / 1000. Miliamperogodzina określa całkowity ładunek elektryczny, jaki może wytworzyć dany akumulator.

Przeliczanie pojemności baterii w telefonach lub laptopach

Jak przeliczyć pojemność baterii z Wh na mAh i odwrotnie? Pojemność baterii wyrażana jest zazwyczaj w miliamperogodzinach (mAh) lub watogodzinach (Wh). Jednostki te można przeliczać między sobą jeśli znane jest napięcie baterii. Większość typowych urządzeń ultramobilnych dysponuje ogniwem o napięciu 3,7 V lub (rzadziej) 3,8 V.

Przykład:

42,5 Wh x 1000 / 3,7 V = ok. 11487 mAh

… i odwrotnie

11487 mAh x 3,7 V / 1000 = ok. 42,5 Wh

Warto pamiętać również o tym, że baterie (szczególnie w laptopach i tabletach) nie zawsze są jednokomorowe (1 cell). Często zdarza się tak, że na opakowaniu urządzenia podana jest wartość np. 3000 mAh 2 cell, co może oznaczać, że całkowita pojemność to 2x3000 mAh, czyli 6000 mAh (producent może stosować te wartości zamiennie – inną na opakowaniu, a inną w specyfikacji na stronie WWW).