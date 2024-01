Szukasz laptopa na nowy rok? Mamy świetną propozycję! Wspólnie z Acer przygotowaliśmy poradnik, który pomoże w wyborze gamingowego laptopa.

Zastanawiacie się nad nowym laptopem na 2024 rok? Wybór wcale nie jest taki prosty, jednak mamy ciekawy pomysł - dobrą propozycją może być nowy laptop do gier. Taki prezent nie tylko pozwoli miło spędzić wolny czas, ale też ułatwi naukę i pomoże rozwijać zainteresowania.

Jaki laptop będzie najlepszym wyborem? Okazuje się, że wybór wcale nie jest taki prosty. W sklepach znajdziemy najróżniejsze modele, więc mniej doświadczeni klienci mogą mieć problem z podjęciem decyzji. Wspólnie z Acer pokażemy Wam zalety konstrukcji opartych o najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce z serii RTX 40.

Smukła i lekka konstrukcja

Laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce z serii RTX 40 zostały zaprojektowane typowo z myślą o graniu. Producent zastosował chipy oparte o najnowszą architekturę Ada Lovelace, która przynosi znaczną poprawę wydajności w grach i programach. Dodatkowym atutem jest poprawa efektywności energetycznej, co przekłada się na mniejszy pobór mocy, mniej generowanego ciepła i dłuższy czas pracy na baterii.

Kluczową kwestią jest funkcja NVIDIA MAX-Q. Producent opracował szereg rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, które pozwalają zoptymalizować działanie laptopa i tym samym uzyskać świetną płynność animacji w grach przy kompaktowych rozmiarach urządzenia.

Warto zwrócić uwagę na kilka ciekawych rozwiązań. Technologia Dynamic Boost optymalizuje podział mocy pomiędzy procesorem a układem graficznym, natomiast Battery Boost ustala równowagę między użyciem mocy przez podzespoły, jakością obrazu i stopniem rozładowania akumulatora. WhisperMode zaś dostosowuje prędkość obrotową wentylatorów do temperatur komponentów.

Nowa architektura oczywiście ma przełożenie na działanie sprzętu. Firma Acer wykorzystała potencjał najnowszych układów graficznych NVIDIA GeForce z serii RTX 40, co pozwoliło opracować lekkie i smukłe laptopy do gier. Możemy liczyć na wydajny sprzęt, który można łatwo ze sobą zabrać do szkoły lub w podróż. Któż z nas nie marzył o odpaleniu ulubionej gierki w łóżku lub pociągu?

Świetna płynność i jakość animacji w grach

Karty graficzne GeForce z serii RTX 40 przynoszą też znaczną poprawę wydajności, więc oferują lepsze możliwości względem odpowiedników z poprzednich serii. Co więcej, nowe układy pozwalają wykorzystać pełny potencjał najnowszych gier. Funkcja Ray Tracing symuluje zachowanie światła w prawdziwym świecie, a technika Path Tracing lepiej oddaje działanie fizyki światła. Nowoczesne gry wyglądają dużo lepiej. Zresztą wystarczy zerknąć na porównanie screenów poniżej.

Gra Portal - porównanie grafiki bez aktywnej techniki Ray Tracing (po lewej) i z aktywną techniką Ray Tracing (po prawej)

Warto zwrócić uwagę na technologie, które pozwalają dodatkowo poprawić płynność animacji. Nowe karty NVIDIA obsługują funkcję skalowania obrazu DLSS (Deep Learning Super sampling) z techniką generowania dodatkowych klatek FG (Frame Generator). To prawdziwa rewolucja, bo płynność animacji w grach potrafi wzrosnąć nawet kilkukrotnie.

To jednak nie koniec! Najnowsza wersja technologii - DLSS 3.5 dodaje funkcję Ray Reconstruction, która poprawia jakość animacji przy wielu źródłach światła. Dzięki wykorzystaniu sprzętowych jednostek Tensor, możemy liczyć na lepszą płynność animacji w grach, jednocześnie uzyskując bardzo dobrą jakość obrazu.



Cyberpunk 2077 - porównanie grafiki bez aktywnej funkcji DLSS (po lewej) i z aktywną funkcją DLSS 3.5 z Ray Reconstruiction (po prawej)

Obsługa nowoczesnych technologii jest tutaj sporym atutem, bo takie funkcje już na dobre zadomowiły się w grach – można je spotkać w takich hitach, jak: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal with RTX (PT) czy Diablo IV. To na pewno nie koniec. Możemy być pewni, że niedługo trafią one do kolejnych głośnych tytułów.

Najlepsze narzędzie do nauki i pracy

Gamingowy laptop to wydajne narzędzie, które sprawdzi się także w profesjonalnych zastosowaniach. Karty GeForce RTX z serii 40 przyspieszają wykonywanie obliczeń – śmiało można je wykorzystać podczas nauki i pracy w narzędziach i aplikacjach STEM (naukowych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych).

Laptopy Acer z kartami graficznymi GeForce RTX z serii 40 zapewniają dużo lepszą wydajność w informatyce, analityce danych, ekonomii, a także inżynierii i architekturze względem standardowych laptopów ze zintegrowanym układem graficznym. Użytkownicy mogą liczyć na znaczne przyspieszenie wykonywania operacji. W niektórych przypadkach dopiero takie laptopy pozwalają na wykonywanie niektórych zastosowań.

Warto dodać, że NVIDIA udostępnia dla swoich kart graficznych sterowniki NVIDIA Studio. Oprogramowanie pozwoli przyspieszyć działanie aplikacji do zastosowań kreatywnych – ulepszają funkcje, zmniejszają powtarzalność i przyspieszając pracę. Co więcej, oprogramowanie przechodzi szeroko zakrojone testy, aby zapewnić wymaganą wydajność i niezawodność, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się obawiać o stabilność pracy komputera.

Co to oznacza w praktyce? Laptop z nowoczesną kartą graficzną GeForce z serii RTX 40 zapewnia szybsze renderowanie na potrzeby projektowania i modelowania 3D. Dodatkowo można liczyć na płynną wizualizację na potrzeby symulacji mechanicznych, strukturalnych i elektrycznych.

Szybsze tworzenie treści

Laptop do grania może być praktycznym narzędziem, które pozwala rozwijać zainteresowania. W przypadku najnowszych konstrukcji z kartami GeForce z serii RTX 40 ma to jeszcze większy sens, bo układy ułatwiają i przyspieszają wykonywanie niektórych zadań.

Karty graficzne GeForce z serii RTX 40 zapewniają sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1, który zapewnia nawet o 50% większą wydajność w porównaniu do starego kodeka H.264. Rozwiązanie powinni docenić streamerzy – zastosowanie nowego kodeka pozwoli zmniejszyć ilość danych przesyłanych przez łącze i jednocześnie poprawi jakość przesyłanego obrazu.

NVIDIA udostępniła dla twórców aplikację NVIDIA Broadcast, która bazuje na algorytmach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Streamerzy mogą pozbyć się niechcianych hałasów, ustawić wirtualne tło, poprawić jakość transmisji, a nawet symulować kontakt wzrokowy z widzami. Szybka zmiana, która pozwoli poprawić jakość transmisji.

Laptop do gier? Acer Nitro 5 nada się idealnie

Co kupić? Acer ma w swojej ofercie całą gamę różnych laptopów z kartami graficznymi GeForcez serii RTX 40. Warto zwrócić uwagę na modele Acer Nitro 5 AN515-58, czyli urządzenia oferujące wiele możliwości, w przystępnej niewygórowanej cenie.

Do naszej redakcji trafił model Acer Nitro 5 AN515-58 NH.QLZEP.00K. Laptop już na pierwszy rzut oka wygląda zjawiskowo. Uwagę zwraca efektowna stylistyka, wzbogacona podświetleniem RGB LED.

Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS Full HD (1920 x 1080 px), który może pochwalić się odświeżaniem obrazu na poziomie 144 Hz. Możemy zatem liczyć na porządny i płynny obraz, co powinno ucieszyć miłośników dynamicznych gier akcji.

W środku zastosowano całkiem niezłą konfigurację, która poradzi sobie z nowszymi grami. Producent zastosował kartę graficzną GeForce RTX 4060. Do tego procesor Intel Core i7-12650H, 16 GB pamięci DDR5 RAM (w konfiguracji dwukanałowej) oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. W razie potrzeby można tutaj łatwo zmodernizować pamięć RAM i dysk SSD. Co więcej, sprzęt współpracuje z autorską aplikacją Acer NitroSense, która pozwala na monitorowanie temperatury procesora i karty graficznej, a także dostosowanie prędkości wentylatorów.

Graczy powinna zainteresować też szybka łączność - przewodowa Killer Ethernet E2600 oraz bezprzewodowa Killer Wi-Fi 6 AX1650i. Oprogramowanie Killer Control Center 2.0 pozwala analizować i optymalizować ruch sieciowy np. z myślą o grach multiplayer.

Dobry laptop na 2024 rok? Acer z kartą graficzną GeForce z serii RTX 40

Jaki gamingowy laptop na 2024 rok? Warto wybrać modele Acer z kartą GeForce z serii RTX 40 – taki sprzęt idealnie sprawdzi się w najnowszych grach, zapewniając świetną wydajność i jakość animacji, ale przy okazji ułatwi naukę i pozwala rozwijać zainteresowania. Co ważne, nowoczesne konstrukcje są wyjątkowo kompaktowe, więc będzie można je łatwo zabrać ze sobą np. do szkoły lub na wyjazd. W ofercie firmy Acer znajdziemy najróżniejsze propozycje. Bez problemu znajdziemy dobre i niedrogie modele, jak opisywany Nitro 5. Nie brakuje też lepszych konstrukcji z serii Predator.

