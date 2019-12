Ciekawostki Co to jest podgrzewacz tytoniu i jak działa? 2019-12-23 opublikowano przez redakcja w dniu

Podgrzewacze tytoniu to zamienniki tradycyjnych papierosów, które w odróżnieniu od e-papierosów nie wykorzystują liquidów, ale wkłady tytoniowe, które nie są spalane, ale jedynie podgrzewane.

Redakcja benchmark prezentuje jedynie nowe rozwiązania technologiczne i w żaden sposób nie namawia do korzystania z urządzeń do podgrzewania tytoniu. Artykuł przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Postęp technologiczny to nie tylko najnowsze procesory, autonomiczne samochody elektryczne, czy telewizory 8K. Dotyka on każdej dziedziny życia, nic więc dziwnego, że nie ominął on również palaczy. Z papierosami elektronicznymi, czyli urządzeniami podgrzewającymi tzw. liquidy mamy już do czynienia od dawna, a jakiś czas temu na rynku pojawiły się również podgrzewacze tytoniu.

W naszej redakcji mieliśmy już okazję zapoznać się z podgrzewaczami tytoniu IQOS i dziś w naszych rękach znalazła się najnowsza wersja tego urządzenia, o nazwie IQOS 3 Duo.

Co to jest podgrzewacz tytoniu IQOS i jak działa?

IQOS to urządzenie do podgrzewania, a nie spalania tytoniu. Urządzenie nieco przypomina e-papierosa i również wyposażone jest w grzałkę, jednak zamiast liquidu stosuje się tu wkłady tytoniowe (w kształcie krótkich papierosów).

Głównym elementem zestawu jest powerbank z miejscem na właściwe urządzenie (holder). Wyjmujemy naładowane urządzenie, umieszczamy w nim wkład tytoniowy i uruchamiamy grzanie za pomocą przycisku. Urządzenie podgrzewa wkład tytoniowy w ciągu kilku/kilkunastu sekund i możemy zaciągać się aerozolem.

Proces trwa kilka minut, po czym urządzenie się rozładowuje, sygnalizując to za pomocą wibracji oraz diody LED. Wyrzucamy zużyty wkład tytoniowy i umieszczamy urządzenie w powerbanku.

Czy podgrzewacze tytoniu są obojętne dla zdrowia?

Dzięki rezygnacji ze spalania tytoniu na rzecz jego podgrzewania, uzyskano wiele korzyści. Między innymi bardzo mocno ograniczono wdychanie rakotwórczych substancji (które powstają głównie podczas procesu spalania). Wedle producenta dzięki podgrzewaniu w temperaturze około 300 stopni Celsjusza, wytwarzany aerozol zawierający nikotynę ma średnio od 90 do 95% procent szkodliwych substancji mniej. Dodatkowo nie wytwarza on dymu, a aerozol, a jego zapach jest znacznie mniej intensywny niż zapach papierosów.

Ważne - Nie oznacza to, że IQOS jest wolny od ryzyka (producent IQOSa, firma Phillip Morris).

Czym IQOS 3 Duo różni się od poprzednich modeli?

Główną zmianą w modelu IQOS 3 Duo jest możliwość użycia dwóch wkładów tytoniowych jeden po drugim - stąd też dwie widoczne diody na urządzeniu, zamiast jednej. Pierwsza dioda gaśnie po pierwszym wykorzystaniu, a druga sygnalizuje dalszą gotowość do działania.

Zmiany nie ograniczyły się do tego ulepszenia. Producent zapewnia, że IQOS 3 Duo może działać znacznie dłużej i można się spodziewać jeszcze krótszych czasów ładowania. Podobnie jak wersja 3, również Duo pozbawiona jest Bluetooth, który był obecny w wersji 2.4. Najwidoczniej producent uznał to za całkowicie zbędny "bajer".

Producent zaprezentował już kilka wersji urządzenia plus odmienną konstrukcję IQOS Multi. Wersja Multi jest bardziej kompaktowa i umożliwia 10-krotne wykorzystanie bez konieczności ładowania.

