Szukasz zgrabnego gamingowego laptopa? Acer Predator Triton 300 został wyposażony w procesor Intel Core i7 9750H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650. Czy to aby wystarczy by cieszyć się wymagającymi grami?

Gamingowe laptopy można generalnie podzielić na dwa rodzaje - duże, ciężkie, drogie i wydajne oraz te mniejsze, lżejsze oraz mniej wydajne. Acer Predator Triton 300 należy do drugiego rodzaju - stara się łączyć przyzwoite rozmiary z równie przyzwoitymi możliwościami. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem gamingowego laptopa koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych laptopów gamingowych.

Acer Predator Triton 300 - gamingowy laptop z GeForce GTX 1650

Powiem szczerze - podchodziłem sceptycznie do gamingowego laptopa z układem graficznym GTX 1650. Jeśli bym już planował zakup gamingowego laptopa to raczej brałbym pod uwagę model co najmniej z układem GTX 1660 Ti.

Mój sceptycyzm dodatkowo potęgował fakt, że dekstopowa wersja GTX 1650 była generalnie słaba - miała niską wydajność i była dodatkowo źle wyceniona. Okazało się, że NVIDIA przygotowała małą niespodziankę - otóż GTX 1650 w wersji mobilnej nie jest słabszym układem od desktopowego. Mało tego. Jest mocniejszy - ma więcej procesorów strumieniowych. Ale o tym szerzej za chwilę.

Acer Predator Triton 300 - specyfikacja

Ekran - 15,6 cala, 1920 x 1080, 144 Hz, matryca IPS (3 ms)

- 15,6 cala, 1920 x 1080, 144 Hz, matryca IPS (3 ms) Procesor - Intel Core i7 9750H (6 rdzeni/12 wątków, TDP 45W)

- Intel Core i7 9750H (6 rdzeni/12 wątków, TDP 45W) Układ graficzny - mobilny NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5

- mobilny NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5 Pamięć RAM - 16 GB 2666 MHz

- 16 GB 2666 MHz Nośnik - Western Digital PC SN720 NVMe SSD 512 GB - 3400/2500 MB/s (odczyt/zapis)

- Western Digital PC SN720 NVMe SSD 512 GB - 3400/2500 MB/s (odczyt/zapis) Sieć LAN - Killer E2500

- Killer E2500 Sieć Wi-Fi - Killer Wi-Fi 6 AX1650x 160 MHz (+ BT 5.0)

- Killer Wi-Fi 6 AX1650x 160 MHz (+ BT 5.0) Inne - podświetlana klawiatura RGB, tryb Turbo

Wymiary laptopa to 22,9 mm x 363,4 mm x 259,1 mm, a jego waga wynosi 2,5 kilograma. Na tle ultrabooków to sporo, ale jeśli chodzi o gamingowe laptopy, to można powiedzieć, że jego waga jest całkiem przyzwoita.

Ramki ekranu mają grubość 8,6 mm, a stosunek ekranu do obudowy wynosi 77%. Generalnie wszystko ładnie - jest dobra jakość obudowy, szybka matryca, mocny procesor, wydajny dysk SSD PCI Express, odpowiednia ilość pamięci RAM, świetne układy sieciowe Killer i podświetlenie klawiatury RGB.

Acer Predator Triton 300 - cena

Acer Predator Triton 300 w konfiguracji z procesorem Core i7 9750H kosztuje...

w wersji w Windows 10 Home, 8 GB RAM i SSD 1 TB - 5599 złotych (w promocji 4999 złotych)

bez systemu operacyjnego, 8 GB RAM i SSD 1 TB - 5199 złotych (w promocji 4599 złotych)

Przypomnijmy tylko, że nasz testowy model był wyposażony w 16 GB RAM i w SSD 512 GB.

Acer Predator Triton 300 - budowa i porty

Po prawej stronie laptopa znajdziemy port słuchawkowy, jeden port USB 2.0, wskaźniki podłączenia do sieci elektrycznej i podświetlenia oraz gniazdko ładowania.

Po lewej stronie laptopa znajdziemy gniazdko Kensington, port LAN, wyjście obrazu mini DP oraz HDMI, USB typu C (3.1 Gen 1) oraz dwa USB 3.1 Gen 1.

To co jednak ciekawi nas najbardziej, to wnętrze, a konkretnie mobilny GTX 1650, więc porównajmy jego możliwości z desktopowymi odpowiednikami.

Mobilny GeForce GTX 1650 - specyfikacja

Model GeForce GTX 1650 (desktop) GeForce GTX 1650 (mobilny) GeForce GTX 1650 SUPER (desktop) Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU117 Turing TU117 Turing TU116 Jednostki cieniujące 896 1024 1280 Jednostki teksturujące 56 64 80 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 Rdzenie Tensor - - - Jednostki RT - - - Taktowanie rdzenia 1485/1665 MHz 1395/1560 MHz / 1525/1690 MHz w trybie Turbo 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 3,0 TFLOPS 3,19 TFLOPS / 3,46 TFLOPS w trybie Turbo 4,4 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 8000 MHz / 8444 MHz w trybie Turbo 12 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 128 GB/s / 135 GB/s w trybie Turbo 192 GB/s TDP (zasilanie) 75 W (brak) 50 W / b.d. o trybie Turbo 100 W (6-pin)

Tryb turbo, czyli odkurzacz mode on

Do obsługi laptopa służy nam oprogramowanie Predator Sense - znajdziemy tam między innymi opcje monitoringu, połączenia z aplikacjami mobilnymi (Android i iOS), sterowania wentylatorami, podświetleniem, czy właśnie przetaktowywaniem.

Jeśli chodzi o OC, to mamy do wyboru dwa poziomu przetaktowania, z którego najwyższy jest poziom ekstremalny. Ten sam efekt można uzyskać wciskając po prostu przycisk Turbo pod ekranem laptopa. Co to na przynosi? Podniesienie taktowania rdzenia graficznego oraz pamięci VRAM.





Fajnie nie? No tak. ALE. Wiąże się to z równoczesnym zwiększeniem prędkości obrotowej wentylatorów i laptop sekundę po wciśnieciu przycisku Turbo robi się głośny. Bardzo głośny.

3D Mark – porównanie mobilnego GTX 1650 z kartami desktop

Wracając do możliwości mobilnego układu GeForce GTX 1650 - wiadomo, że same jednostki cieniujące to nie wszystko. W przypadku mobilnego GTX 1650 dochodzi do głosu niższe taktowanie oraz niższe TDP. Porównaliśmy więc wydajność do desktopowych kart GTX 1650 oraz GTX 1650 Super.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 4777 Acer Predator Triton 300 (turbo) 3697 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3516 Acer Predator Triton 300 3481

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 11756 Acer Predator Triton 300 (turbo) 9746 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 9277 Acer Predator Triton 300 9134

Biorąc pod uwagę, że desktopowa (fabrycznie podkręcona) karta GeForce GTX 1650 pracowała razem z procesorem Core i9 9900K to wyniki Predatora Triton 300 są naprawdę przyzwoite. Oczywiście do osiągów znacznie szybszej desktopowej karty GTX 1650 Super będzie już daleko.

Kończąc z porównaniami z rozwiązaniami desktop, na jaką wydajność możemy liczyć choćby... w Far Cry 5?

Far Cry 5 na laptopie Acer Predator Triton 300

Far Cry 5 – 1920 x 1080

[kl./s.] ustawienia od normalnych do wysokich

Ustawienia normalne, tryb Turbo 69

58 Ustawienia normalne, standardowy tryb pracy 66

55 Ustawenia wysokie, tryb Turbo 65

54 Ustawenia wysokie, standardowy tryb pracy 61

52 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Acer Predator Triton 300 nie ma problemu z uzyskaniem średnio 60 klatek na sekundę, nawet w przypadku ustawień wysokich i przy standardowym trybie pracy.

Red Dead Redemption 2 - Optymalizacja? Panie, a komu to potrzebne

Generalnie najwyższe ustawienia Red Dead Redemption 2 sprawiają, że absolutnie każda maszyna się zagotuje. Zejdźmy więc niżej do ustawień Zrównoważonych (najniższy poziom) i sprawdźmy na przykładzie benchmarka wbudowanego w grę, na co możemy liczyć. Na materiale wideo zobaczycie po prawdzie "ustawienia własne", ale spowodowane jest to tylko i wyłącznie wyłączeniem synchronizacji pionowej.

Zejdźmy więc z wymaganiami jeszcze trochę niżej (do poziomu Nacisk Na Wydajność) i zobaczmy na jakie wyniki możemy wtedy liczyć.

Red Dead Redemption 2 – 1920 x 1080

[kl./s.] poziom ustawień - Nacisk Na Wydajność (od najniższego do najwyższego)

Najniższy poziom Nacisk Na Wydajność, tryb Turbo 62

50 Najniższy poziom Nacisk Na Wydajność, standardowy tryb pracy 58

47 Najwyższy poziom Nacisk Na Wydajność, tryb Turbo 51

37 Najwyższy poziom Nacisk Na Wydajność, standardowy tryb pracy 49

36 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Najwyższy poziom ustawień Nacisk Na Wydajność, znajduje się tylko stopień niżej od najniższych ustawień Zrównoważonych. Gra więc wygląda nadal dobrze i możemy średnio liczyć na około 50 klatek na sekundę. Może szału nie ma, ale rozgrywka jest jak najbardziej możliwa.

Zmniejszając ustawienia do minimalnych uzyskamy średnio tylko około 10 klatek na sekundę więcej, ale równocześnie jakość grafiki znacząco się pogorszy.

Acer Predator Triton 300 - czy warto kupić?

Podsumowując, warto pamiętać o kilku sprawach:

Mobilny GTX 1650 sprawuje się nieźle, ale żeby wykorzystać potencjał 144-hercowej matrycy to pozostają ci starsze, czy też mniej wymagające gry jak choćby Fortnite, czy Counter Strike: GO

Nasz laptop został wyposażony w 16 GB 2666 MHz, ale obsadzony jest tylko jeden slot, więc RAM pracuje w konfiguracji jednokanałowej, spowalniając działanie procesora. Z drugiej strony mamy wolny slot, by rozbudować pamięć w przyszłości, ale 32 GB RAM są potrzebne graczowi jak kozie katarynka. Warto jednak pamiętać, że konfiguracja pamięci RAM zależy głównie od sprzedawcy - laptop ten więc można będzie znaleźć w różnych konfiguracjach, bądź wręcz zamówić taką konfigurację pamięci jaka nam pasuje.

Zastosowanie mocnego procesora Intel Core i7 9750H (6 rdzeni/12 wątków) z pewnością miało na celu chęcią wyciśnięcia jak największej ilości klatek na sekundę (matryca 144 Hz), ale to nie procesor stanowi tu wąskiego gardła, a karta graficzna. Można wybrać model Triton 300 z procesorem Intel Core i5 9300H - który w konfiguracji z systemem operacyjnym, 8 GB RAM i SSD 512 GB kosztuje 4999 złotych (w promocji 4399 złotych).

Acer Predator Triton 300 to dobrze wykonany laptop gamingowy z układem graficznym z niższego segmentu. Jak jednak pokazały nasze testy i z niego da się wycisnąć odpowiednią ilość mocy - może nie do rozgrywki w najwyższych ustawieniach, ale jednak. Triton 300 oferuje też matrycę IPS 144 Hz, szybkie połączenia przewodowe i bezprzewodowe dzięki układom Killer, szybki SSD PCIe, no i na deser - podświetlana klawiatura RGB. To wszystko przy przyzwoitych rozmiarach i wadze - jak na laptop gamingowy oczywiście.

Producent chwali się również doskonałym dźwiękiem 360 stopni na każdych (wedle producenta) słuchawkach, a konkretnie WAVES NX 3D SOUND (z technologiami WAVES MAXXAUDIO, MAXXBASS i MAXXDIALOG). Jeśli audio jest dla ciebie szczególnie istotne, warto zwrócić na to uwagę.

Jeśli jednak mielibyśmy wybierać, to wskazalibyśmy na model z procesorem Core i5, który jest tańszy, a w przypadku gier różnica w działaniu nie będzie powalająca.

Na ten moment trzy modele Acer Predator Triton 300 (dwa z Core i7 i jeden z Core i5) można kupić w promocji 600 złotych taniej. To sprawia, że wycena tych modeli staje się naprawdę atrakcyjna. Owszem, w podobnych cenach można znaleźć laptopy z mocniejszą kartą GeForce GTX 1660 Ti, ale zwykle ustępują Tritonowi w innych aspektach, jak choćby starszymi rozwiązaniami sieciowymi (ac zamiast ax, czy jak wolicie Wi-Fi 5 zamiast Wi-Fi 6), czy matrycami o niższym odświeżaniu. Gdyby na promocyjnej liście wylądowałby jeszcze model z Core i5 w wersji BEZ systemu operacyjnego to... chyba sam bym się zastanowił nad kupnem.

Acer Predator Triton 300 - ocena

szybki procesor Intel Core i7 9750H (6 rdzeni/12 wątków)

tryb turbo zwiększający możliwości układu GeForce GTX 1650

szybkie układy Killer sieci LAN i Wi-Fi (ax)

szybki SSD PCIe o pojemności 512 GB

16 GB pamięci RAM

matryca Full HD 144 Hz 3ms

dobra jakość wykonania

podświetlana klawiatura (RGB)

sprzedawany aktualnie w atrakcyjnej (promocyjnej) cenie

bardzo głośna praca w trybie Turbo

RAM w konfiguracji jednokanałowej (może zależeć od konkretnego modelu)

94% 4,7/5

Może Cię również zainteresować: