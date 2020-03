Testujemy Moto G8 Power ze średniej lub nawet dolnej półki cenowej, który mimo to ma mieć kilka mocnych i istotnych dla użytkownika stron. W tym bardzo długi czas pracy na baterii.

Motorola Moto G8 Power to ciekawy smartfon z grupy produktów prawie budżetowych (jeden z trzech ogłoszonych modeli serii Moto G8). Ba, dla wielu osób nawet budżetowych, bo 999 złotych nie jest jeszcze fortuną. Prawie, bo nie jest to telefon do 500 zł. Ale za to w tak pupularnej grupie telefonów do 1000 zł. Co prawda w czasie, gdy zarobki spadają podobnie jak szanse na ich szybkie zwiększenie, możemy inaczej patrzeć się na ceny produktów. W każdym razie Moto G8 Power, następca testowanego przez nas Moto G7 Power, to dolna średnia półka produktowa, ale też smartfon, który ma nas zaskoczyć. Trzy podstawowe filary tego pozytywnego wrażenia to:

wydajny akumulator o pojemności 5000 mAh,

dobry dźwięk stereo,

niezłe zdjęcia jak na produkt w klasie cenowej < 1000 zł.

Poza tym Motorola umieściła w Moto G8 Power chipset Snapdragon 665, który demonem prędkości nie jest, ale powinien dać nam akceptowalny komfort pracy. Do tego 4 GB RAMu i 64 GB pamięci rozszerzalnej za pomocą nośników microSD. Ekran LCD jak można się spodziewać w produktach tej klasy cenowej będzie miał charakterystyczną niebiesko-fioletową dominantę.





Rzut okiem na Moto G8 Power - tani smartfon, a nie wygląda

Motorola całkiem dobrze radzi sobie z wzornictwem swoich smartfonów. Nie są one może zjawiskowe, nie można jednak im zarzucić, że nie są eleganckie. Moto G8 Power wpisuje się w ten trend. To ładny smartfon, który kupimy w dwóch wersjach kolorystycznych - z dominującymi czerniami na tylnej ściance (Smoke Black) lub błękitami (Capri Blue). Ramka jest aluminiowa, a tylna ścianka plastikowa, ale i tak wykończenie jest dobre. Z tej perspektywy nie poczujemy, że trafił nam w dłonie produkt za niespełna tysiąc złotych, a droższy.

system Android 10 z gestami Moto,

6.4-calowy ekran IPS, Full HD+ (1080 x 2300 pikseli),

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610,

4 GB pamięci RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD,

kamera główna 16 Mpix f/1.7 + 8 Mpix f/2.2, 118° + teleobiektyw 8 Mpix f/2.2 + 2 Mpix f/2.2 do zdjęć makro,

kamera przednia 16 Mpix f/2.0,

Bluetooth 5.0, WiFi, dual SIM,

głośniki stereo,

bateria 5000 mAh, ładowanie 18 W,

waga 197 gramów,

wymiary 159,85 x 75,84 x 9,63 mm.

Jedynym elementem, który sugeruje pozycjonowanie produktu, jest czytnik linii papilarnych umieszczony na tylnej ściance. Okrągła płytka dotykowa ma niewielkie rozmiary, ale szybko ją namierzymy palcem. Czytnik działa bardzo dobrze jak na tę klasę sprzętu.

W przypadku Huawei Mate Xs, czyli smartfonu po drugiej stronie smartfonowego i cenowego wszechświata, brak opcji odblokowywania twarzą był konsekwencją konstrukcji. W Motoroli kamerka jest, ale opcji odblokowywania twarzą brak. Prawdę mówiąc dla mnie nie jest to problem, bo inne cechy stanowią tutaj o sile produktu. Zapoznajmy się z nimi po kolei.

Akumulator czyli pierwszy atut Moto G8 Power

Moto G8 Power to nie pierwszy smartfon z tej serii i nie pierwszy którego ważnym wyróżnikiem jest pojemny akumulator. Jednak pojemność 5000 mAh nie musi od razu oznaczać, że urządzenie będzie pracować „bez końca”. W Motoroli na długi efektywny czas pracy smartfona składa się kilka czynników - niewielkie wymagania prądowe (chipset, ekran), zoptymalizowany system, no i jednak… pojemność akumulatora.

Chipset jak wspomniałem nie jest najszybszy, a zatem nie drenuje znacznie baterii. Ubytek energii jest marginalny gdy ze smartfona nie korzystamy. Jeśli zostawimy go nawet na dwa tygodnie, by sobie leżał i działał, to po tym czasie wciąć będzie można używać go przez dzień czy dwa.

A skoro już mowa o czasie pracy, to Motorola chwali się na obudowie 3 dniami pracy. Użytkując Moto G8 Power jako główny smartfon przez dwa tygodnie przekonałem się, że nie są to przechwałki. Faktycznie smartfon wytrzyma dwa i więcej dni nawet przy dość intensywnym użytkowaniu. Na koniec czas włącznenia ekranu (SOT) jaki udało się uzyskać sięgał 10 godzin. Fotografowanie i inne obciążające akumulator czynności nadal pozwalały utrzymać SOT na poziomie co najmniej 6 godzin.

Oczywiście znajdą się osoby, które i w jeden dzień wydrenują akumulator Moto G8 Power, ale wciąż to jest cały dzień. A przeciętny użytkownik i tak będzie bardziej niż zadowolony z wydajności akumulatora.

Czy w obliczu takiej wydajności ładowarka 18 W nie jest przeoczeniem? Istotnie gdy akumulator jest w pełni rozładowany, ładowanie zajmie sporo ponad 2 godziny. Lecz nie musimy przecież dopuszczać do takiej sytuacji, co zresztą jest wskazane przy każdym akumulatorze, i doładowywać Moto G8 Power w wolnych chwilach. Poza tym biorąc pod uwagę wydajność akumulatora, nawet kilkunastominutowe ładowanie postawi smartfon na nogi.

Dobry przestrzenny dźwięk stereo czyli drugi atut Moto G8 Power

Motorola chwali się, że po raz pierwszy w tym segmencie cenowym dostajemy dźwięk stereo. Wydobywa się on z głośnika głównego, standardowo umieszczonego za kratką na dolnej krawędzi smartfona. Drugi głośnik to słuchawka.





Głośnik na dolnej krawędzi i głośnik-słuchawka poniżej złącza mini-jack. Na zdjęciach widać tez port USB i otwory mikrofonowe

Brzmieniem zarządza aplikacja Dźwięk Moto. Mamy tu standardowo opcję Inteligentny dźwięk i ustawienia dedykowane trzem podstawowym aktywnościom. Jest też opcja samodzielnej korekty najważniejszych pasm dźwięku i jego uprzestrzenniania. Moim zdaniem w tym przypadku bardzo przydatna, bo choć mamy rozstawione dość szeroko głośniki w poziomej orientacji, to przestrzenności nigdy za wiele.

Sam dźwięk, który dobywa się z Moto G8 Power w przypadku filmów, gier daje sporo satysfakcji. Podobnie jak przy odtwarzaniu muzyki, ale w tym przypadku daje o sobie znać zbytnie skupienie sceny dźwiękowej (stąd chęć nadania jej pewnej przestrzeni). Standardowo dostajemy dość płaskie przenoszenie, czyli żadne z pasm nie wyróżnia się na tle innych.

W zestawie nie znajdziemy słuchawek, to źle i dobrze. Źle bo zestaw nie jest kompletny, dobrze bo dobierzemy sobie takie, które nam najbardziej odpowiadają. A także wydobywają zalety brzmienia Moto G8 Power, które jak na klasę cenową jest całkiem niezłe.

„Niezłe” zdjęcia w swojej klasie cenowej czyli trzeci atut Moto G8 Power

Tytuł akapitu to oczywiście nie stwierdzenie, a założenie, które Moto G8 Power powinna spełnić. Patrząc się na specyfikację jest nieźle. W smartfonie znalazły się aż cztery aparaty z tyłu i jeden z przodu:

8 Mpix ; f/2,2 - aparat o ultraszerokim polu widzenia

16 Mpix ; f/1,7 ; PDAF - aparat o szerokim (standardowym) polu widzenia

8 Mpix ; f/2,2 ; PDAF - teleobiektyw x2 zoom optyczny

2 Mpix ; f/2,2 - aparat dedykowany fotografii makro

16 Mpix ; f/2 - aparat przedni do autoportretów



Cztery aparaty Moto G8 Power



Ustawienia aparatu Moto G8 Power

Czy liczba (tyle samo aparatów ma przecież Moto One Zoom) przekłada się na jakość. Zobaczmy. Najpierw za dnia, ale też nie przy bardzo słonecznej aurze.

Zestaw czterech obiektywów jaki oferuje smartfon zapewnił przyjemne rezultaty bez większych problemów na krawędzi kadru, czego najczęściej się obawiam. Chętniej niż się spodziewałem sięgałem po ultraszeroki kąt i to nawet przy wideo (FullHD jest poprawne, a 4K jeszcze lepsze). Zarówno główny aparat jak i tele również się sprawdziły.





Trzy aparaty, trzy kąty widzenia - ultraszeroki, szeroki (standardowy) i wąski (tele)

W słoneczny dzień bez zarzutu, w pochmurny powoli dawały o sobie znać artefakty przetwarzania. Również gdy zdjęcia powiększymy, na poziomie pikseli dostrzeżemy braki w odwzorowaniu szczegółów. Mimo to, dopóki nie będziemy wnikać w szczegóły, zdjęcia należy uznać za dobre o ładnych nasyconych kolorach i sporej szczegółowości.





Zdjęcia wykonane teleobiektywem

Aparat makro tak jak się obawiałem ma przede wszystkim dać nam poczucie solidnego zbliżenia. Jakościowo zdjęcia makro wypadają podobnie jak wykadrowane fragmenty zdjęć wykonanych głównym aparatem z 16 Mpix sensorem.



Warunki ekstremalne - zdjęcie z makro z bardzo bliska i zdjęcie w ciemnym pomieszczeniu

Kontrastowe sceny są tym, co potrafi Moto G8 Power sprawić problem. Aparat stara się ratować zakres dynamiczny, ale cierpią na tym zazwyczaj cienie. Ratować możemy się tutaj HDRem, który w Motoroli potrafi być nieprzewidywalny. Mimo to wątpię by potencjalny użytkownik nie był zadowolony z tego co uzyska tym smartfonem. Dzień to jednak jedna strona medalu. Zanim padną cierpkie słowa, przykładowe filmy nagrane w pochmurny dzień.

Fotografowanie oraz filmowanie nocą, nawet przy światłach miasta to druga nieprzyjemna niestety strona medalu. Ogólnie rzecz ujmując jest słabo. Jeśli tutaj Motorola czegoś nie zdziała oprogramowaniem to nie będę mógł wystawić pozytywnej opinii o fotografowaniu w słabym oświetleniu. Największy problem tkwi tutaj nie w zbyt dużych szumach, bo te są akceptowalne, czy zbyt ciemnym obrazie, ale w bardzo dużym spadku detaliczności.

Ekran FullHD+, ale Netflix chyba o tym zapomniał

W Motoroli G8 Plus znalazł się wyświetlacz LCD o przekątnej 6.4 cala. Czyni on bryłę smartfona sporą, porównywalną gabarytami z Moto One Zoom, ale też bardzo dobrze układającą się w dłoni. Rozdzielczośc 1080 x 2300 pikseli daje zapas w pionie, który umożliwia ukrycie oczka aparatu selfie podczas oglądania filmów. A nawet jeśli to oczko zmieści się w kadrze to za bardzo nie dokucza swoją obecnością. Jest znacznie subtelniejsze niż oczko, które Motorola stosowała w modelu One Action.

Gdy obejrzymy sobie film na Moto G8 Power bez urządzenia porównawczego będziemy bardzo ukontentowani efektami. Porównanie z wysokiej klasy ekranem LCD pokaże przypadłość tanich paneli, o której wspominałem na początku. To jednak problem marginalny, bo doświadczenie z oglądania filmów na Moto G8 Power i tak jest pozytywne. Szczególnie, że akumulator pozwala urządzić sobie 22 godzinny maraton filmowy bez doładowywania.

Nie wszyscy dostawczy treści pozwolą nam jednak z tego skorzystać w pełni. Netflix nie wiedzieć czemu pozwala na odtwarzanie treści na Moto G8 Power tylko w wersji SD. To może zmienić się wraz z aktualizacją, ale warto wiedzieć, że ograniczenia mogą być konsekwencją oprogramowania, a nie samego niedomagania sprzętu.

Dwa minusy, które nie dają o sobie zapomnieć

Chciałem napisać o tych wadach na początku, ale przyćmiłyby one wartość jaką produkt stanowi dla użytkownika ze względu na jego bezsprzeczne zalety. Nie można jednak przejść obok nich milcząco. Pierwszy problem to brak NFC.

Drugi mniej istotny, ale w moim zatłoczonym eterze Wi-Fi ważny, to jedynie jednozakresowa sieć 2,4 GHz. Za to jest wbudowane radio i słuchawkowy port minijack. Z radia można nawet próbować korzystać bez podłączonych słuchawek, choć przypomina to polowanie na ciekawe stacje na falach krótkich (o ile jeszcze pamiętacie co to jest). Aplikacja radia ma opcję rejestracji materiału dźwiękowego.

Na pokładzie Android 10 - prawie czysty, ale z esencją serii Moto

Moto G8 Power dostaniemy z najnowszym systemem Android 10 na pokładzie (w trakcie testów aktualizacje były datowane na 12.2019) . System jest praktycznie czysty, ale to jednak nie Android One. Mamy tu kilka usprawnień charakterystycznych dla Motoroli w tym wsparcie dla wszystkich możliwych gestów, którymi chwali się od dawna seria G.





Ciemny interfejs w Android 10 i standardowy zestaw aplikacji w Moto G8 Power (po lewej)

System zabiera około 14-15 GB z 64 GB pamięci masowej. Motorola chwali się, że możemy użyć dowolnych nośników microSD jako bezbolesnego rozszerzenia pamięci wbudowanej - odpowiednie oferty z kartami w zestawie znajdziecie w sklepach.

To po części konsekwencja tego, że w smartfonie znalazły się jedynie moduły pamięci eMMC 5.1, ale i tak pamiętajcie by kupując kartę pamięci zadbać o to by miała wysoką prędkość zapisu, a nie tylko odczytu co jest głównym elementem reklamowanym na opakowaniach.

Podczas normalnego użytkowania z 4 GB pamięci zajęte jest około 2,2-2,8 GB. Tę informację uzyskamy uruchamiając narzędzie Pomoc dotycząca urządzenia (ikona ze znakiem zapytania).

W ustawieniach znajdziemy opcję Automatyczna wydajność, która wykorzystuje algorytmy SI i przewidywanie dla sprawniejszego uruchamiania aplikacji. Samych wyników wydajnościowych jednak nie zwiększa.

Kilka liczb dla zwolenników cyferek, czyli wydajność Snapdragona 665

Jestem człowiekiem cierpliwym dlatego ewentualne zająknięcia się systemu w przypadku Moto G8 Power uchodziły jej na sucho, ale nie da się uniknąć konkluzji że zastosowanych chipset nie jest mocną stroną tego smartfona, ale też nie dyskwalifikuje jej w codziennym użytkowaniu. Subiektywnie rzecz ujmując, tak jak wspomniałem, używałem Moto G8 Power i nie było mi z tym źle.

2.6 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 25011 GFXBench T-Rex 32 kl/s SunSpider JavaScript 774 ms GFXBench Manhattan 18 JetStream 49.145 3DMark (Sling Shot) 1725 AnTuTu 8 174055 5.8 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2000 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6.4 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2300 px Waga 197 g 9.2 Bateria Bateria - internet 1800 min. Bateria - filmy 1320 min. 9.2 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.1 Jakość zdjęć 5.2 Jakość wykonania 5.8

Czy Moto G8 Power spełnia pokładane w niej nadzieje? - z drobnymi potknięciami tak

Porównaj wydajność telefonów w rankingu

Gdyby wszystkie filary działania Moto G8 Power były spełnione to mielibyśmy hattrick dla Motoroli czyli 3:0 w pojedynku oczekiwania vs rzeczywistość. Nie brakowało do niego wiele, ale pojawiły się problemy przy zdjęciach nocnych. Mimo że lista zalet oraz wad jest podobna jak w Moto G7 Plus, to uważam, że jest producent wywiązał się z pokładanych w Moto G8 Power nadziei. Gdyby jeszcze zdjęcia nocne były lepsze, ale nic na to nie poradzimy.

Ze wspomnianych braków, tak jak poprzednio kluczowy dla niejednego klienta będzie brak NFC. Mnie to nie przeszkadza tak bardzo, lecz nie jestem jeszcze przyzwyczajony do płatności smartfonem. Nie uzależniony, bo takie określenie miałoby negatywny wydźwięk.

Czy smartfon Moto G8 Power jest wart polecenia? - jak najbardziej tak

Motorola dobrze poczyna sobie w segmencie średnio- i dolno-średniopółkowym, a Moto G8 Power jest tego bardzo dobrym przykładem. Jest też dowodem na to, że istnieją cechy smartfona, które potrafią przyćmić wszelkie niedociągnięcia. W tym przypadku jest do doskonała wydajność akumulatora. Dźwięk i jakość zdjęć nie są już tak wybitne, ale gdybym miał rekomendować smartfon, to wciąż są to jego mocne punkty.

Motorola Moto G8 Power kosztuje 999 złotych. W tej lub zbliżonej cenie możemy szukać starszych modeli niegdyś wyżej pozycjonowanych smartfonów. Z nowszych produktów z wydajnym akumulatorem konkurencją może okazać się Oppo A5 2020, również z chipsetem Snapdragon i dwuzakresowym Wi-Fi a także NFC, za to z gorszym ekranem i bez bardzo przydatnego fotograficznego tele. Poza tym nie każdy musi preferować stosowaną przez Oppo nakładkę ColorOS.

Jeśli preferujecie prawie czysty Android, w najnowszej wersji i naprawdę długą pracę bez doładowywania, to Moto G8 Power was nie zawiedzie. A jeśli zależy wam na NFC to zawsze w odwodzie pozostaje Moto G8 Plus.

Argumenty za i przeciw Moto G8 Power

atrakcyjne wzornictwo

bardzo długi czas pracy na akumulatorze

dobry przestrzenny dźwięk stereo

gniazdo słuchawkowe mini-jack

dobre zdjęcia za dnia

niezłe wideo 4K 30 kl/s

przydatny obiektyw tele i ultraszeroki

sprawnie działający Android 10

gesty Moto dostępne w pełnej krasie

hybrydowy slot SIM i microSD



brak NFC

tylko jednozakresowe Wi-Fi

słabe zdjęcia/filmy nocne i w słabym oświetleniu

nie ma odblokowywania twarzą

82% 4,1/5