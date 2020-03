Wybierając myszkę w pierwszej kolejności należy określić rodzaj stosowanego chwytu. Przestawiamy specyfikę Palm Grip, Claw Grip oraz Fingertip Grip wraz z dopasowaniem do nich rodzajów myszek. Dobrze dobrany gryzoń gamingowy zdecydowanie zwiększa efektywność przy rozgrywkach.

Myszka to partnerka wybierana z myślą o wieloletnim związku. Bogate wnętrze to podstawa, jednak jest jeszcze jedna istotna kwestia - idealne dopasowanie. Na szczęście wystarczy określić rodzaj chwytu, który stosujesz, a następnie dobrać do niego najlepszą kandydatkę. Jeśli więc zastanawiasz się jak trzymać myszkę w CS GO lub innej grze - dobrze trafiłeś.

Jak trzymać myszkę do gier - cel to osiągnięcie maksymalnego komfortu chwytu

Kluczem w idealnym dopasowaniu z myszką jest komfort waszej wspólnej pracy. Wybierając gryzonia, warto zwrócić uwagę na dobór jego kształtu do sposobu, w jaki trzymasz mysz. Z pewnością swój chwyt już znasz.

Dłoń zazwyczaj sama podczas wieloletnich rozgrywek stworzyła pozycję, w której czuje się najwygodniej i najstabilniej.

Pozostaje zbadać, czy mysz, którą posiadasz lub ta, z którą dopiero planujesz wspólne spędzanie czasu, rzeczywiście jest Twoją drugą połówką.

O kwestiach technicznych, takich jak wybór sensora, pisaliśmy w artykule: Jaką myszkę do gier wybrać?

Dobór myszy do chwytu - od czego zacząć?

Po pierwsze, określamy rodzaj gripa, który stosujemy. Do najpopularniejszych rodzajów chwytów należą:

Palm Grip - paski chwyt nastawiony na szybkość i wygodę

Claw Grip - szpon zwiększający precyzję

Fingertip Grip - pełna kontrola z uniesionym śródręczem

Kluczową rolę w określeniu różnic chwytów myszy wyznacza ułożenie palców oraz kontakt śródręcza z jej powierzchnią (część dłoni zaznaczona na poniższym zdjęciu).

Palm Grip - chwyt nastawiony na szybkość i wygodę

Najpopularniejszym chwytem jest Palm, przy którym dłoń w całości położona jest na myszce. Przyciski główne obsługuje cała powierzchnia palców. Mysz sterowana jest nadgarstkiem i przedramieniem.



palm grip

Palm Grip może występować w kilku wersjach. Dolna część śródręcza może być oparta o podkładkę lub nie stykać się z nią w żadnym miejscu. Palmy dzielą się też ze względu na ułożenie palców:

Palm Grip klasyczny - lewy przycisk oraz rolkę obsługuje palec wskazujący, na prawym przycisku spoczywa palec środkowy. Po lewej stronie znajduje się kciuk, natomiast po prawej dwa pozostałe palce (serdeczny i mały).

Palm Grip z palcem na scrollu - na lewym przycisku spoczywa palec wskazujący, na rolce palec środkowy, na prawym przycisku palec serdeczny. Po lewej stronie myszy mieści się kciuk, po prawej mały palec.

Palm Grip z palcem wskazującym obsługującym scroll uznawany jest za wygodniejszy, jednak pod względem kontroli myszy wypada gorzej.

Jaka mysz do Palm Grip?

Pod ten rodzaj chwytu zalecana jest myszka duża, ergonomiczna, profilowana (śródręcze dłoni oraz palce po bokach powinny spoczywać w całości na myszy).

Claw grip - chwyt z pazurem dla maksymalnej precyzji

Claw grip to rodzaj chwytu przypominający szpon, w którym przyciski obsługiwane są za pomocą opuszków palców.



claw grip

Klasyczny Claw Grip opiera się na 6 punktach styku, aby uzyskać maksymalną kontrolę nad gryzoniem. Szpon tworzą dwa palce kontrolujące opuszkami klawisze główne. Kciuk opuszkiem dotyka lewej strony myszy, mały oraz serdeczny palec znajdują się po prawej stronie. Dolna część śródręcza oparta jest na końcu myszki. Można się również spotkać z wersją 5 punktową, przy której rezygnuje się ze styku śródręcza z końcem myszy.

Jaka mysz do Claw Grip?

W przypadku chwytu Claw zalecane są myszki mające:

wysoki profil

symetryczny kształt (brak profilowania pod prawą lub lewą rękę)

(brak profilowania pod prawą lub lewą rękę) nie może być ani za długa, ani za krótka (krótka - dobra dla claw bez styku)

(krótka - dobra dla claw bez styku) grzbiet uniesiony, cofnięty ku tyłowi (pozwalający na dopasowanie do tyłu śródręcza)

(pozwalający na dopasowanie do tyłu śródręcza) wgłębienia w klawiszach na szpony

Fingertip Grip - palce ułożone płasko i uniesione śródręcze

Ten chwyt można uznać za połączenie palm i claw gripa. Z palmem łączy go płaskie ułożenie palców na przyciskach, a z clawem brak kontaktu śródręcza z myszką. Śródręcze uniesione jest w powietrzu, jedynie jego dolna część ma styczność z podkładką. Przy fingertip gripie kontrolę nad gryzoniem sprawują palce oraz nadgarstek. Ten rodzaj chwytu występuje w dwóch wersjach.



fingertip grip

Klasyczny Fingertip - kontakt dłoni z myszką przy klasycznym Fingertip gripie opiera się na ułożeniu końcówek palców na głównych przyciskach w pozycji leżącej, śródręcze jest nisko uniesione, dłoń w innych punktach nie ma już kontaktu z myszką.



finger-palm

Fingero-palm - drugą popularną odmianą chwytu fingertip jest fingero-palm. Z palmem łączy go ułożenie palców płasko na powierzchni przyciski główne i grzbiet myszy. Reszta powierzchni myszy nie styka się z dłonią.

Jaka mysz do fingertip grip?

Najlepiej przy chwycie Fingertip sprawdzają się małe myszki, ponieważ w ich przypadku tylko minimalna część śródręcza ma styczność z gryzoniem.

Palm Grip - zalety, wady i rodzaje gier

Wciskanie przycisków głównych: cała powierzchnia palców płasko ułożonych

Styczność śródręcza z myszką: całe śródręcze

Ruch wykonywany przez: nadgarstek i przedramię

Komfort chwytu: najwygodniejszy

Rodzaj gier: Low sense

Zalety: szybkość ruchów

Wady: przy małych ruchach mniejsza precyzja niż przy innych chwytach

Claw Grip - zalety, wady i rodzaje gier

Wciskanie przycisków głownych: tylko opuszki palców

Styczność śródręcza z myszką: dolna część śródręcza lub całkowity brak styku

Ruch wykonywany przez: nadgarstek

Komfort chwytu: mniejsza wygoda niż przy pozostałych rodzajach

Rodzaj gier: Mid i High sense

Zalety: szybkość kliku

Wady: kwestia mniejszej wygody szybciej męczy dłoń

Fingertip - zalety, wady i rodzaje gier

Wciskanie przycisków głównych: końce palców

Styczność śródręcza z myszką: brak

Ruch wykonywany przez: palce i nadgarstek

Komfort chwytu: wygodny

Rodzaj gier: Low/Mid i High sense

Zalety: duża kontrola nad myszką, przytosowanie do szybkich zmian ruchu

Jak dobrać rozmiar myszki do chwytu?

Metod doboru rozmiaru gryzonia do preferowanego chwytu jest kilka. Najpopularniejsza polega na pomiarze odległości przedstawionej na zdjęciu, czyli linii od najdłuższego palca do miejsca tworzącego kąt prosty z kciukiem.

Opierając się na wykonanym pomiarze:

Palm Grip : dodajemy od 0 do 1 cm

: dodajemy od 0 do 1 cm Claw Grip : wersja 6 pkt - odejmujemy 0,5 do 2 cm, wersja 5 pkt - odejmujemy minimum 1, możemy wybrać mniejszą jeśli uznamy, że utrzymamy ją w dłoniach

: wersja 6 pkt - odejmujemy 0,5 do 2 cm, wersja 5 pkt - odejmujemy minimum 1, możemy wybrać mniejszą jeśli uznamy, że utrzymamy ją w dłoniach Fingertip Grip: odejmujemy minimum 1 cm

Nie jest powiedziane, że preferujesz tylko jeden rodzaj chwytu. Wysoce prawdopodobne jest to, że w zależności od rodzaju gry odruchowo zmieniasz pozycję dłoni. Najlepiej przed zakupem myszy chwycić ją realnie w dłoń i przetestować przy kilku rodzajach chwytów, które preferujesz. Często, dopiero jak już masz ją w dłoni, to jesteś w stanie powiedzieć "tak, to ta jedyna".

