Gracze często nie mogą się nadziwić, ile dodatków wychodzi do gier z serii The Sims. Prawda jest taka, że dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. W moim przypadku The Sims 4: Kompaktowe wnętrza to strzał w dziesiątkę, który pozwolił mi dostrzec sens strategii EA.

Są gry, które mają w sobie ten magiczny element, którego nie jestem w stanie rozsądnie wyjaśnić, a który przyciąga mnie do nich regularnie niczym neodymowy magnes. Nocki zarywałem już na Age of Empires II czy zgoła odmiennym GRID. Tak jest w też przypadku The Sims 4. Z każdym nowym dodatkiem mówię sobie "ale po co, przecież to już było...", by chwilę później mieć go już zainstalowanego i by godziny przy simsach zlatywały mi znacznie szybciej, niż chciałbym się do tego przyznać.

Tak, zgadzam się, że czwarta część wrzuciła w nowy silnik ogołoconą z dotychczasowego dorobku grę i drugi raz daje wydawcy zarobić na dodatkach z bliźniaczą lub wręcz uboższą treścią (jak w The Sims 4: Uniwersytet). Jednak we wcześniejszych odsłonach nie było chociażby zachcianek postaci, przez co nie czułem głębszego celu rozgrywki. A teraz sięgam po każdy dodatek, by na nowo spędzić ze swoimi simami kilka wieczorów i dążyć do ich życiowych celów i aspiracji.

The Sims 4, ach te dodatki, pakiety i pakieciki

Nigdy nie przypuszczałbym, że będę opisywał coś tak niewielkiego, jak pakiet akcesoriów. Tyle tylko, że dla mnie The Sims 4: Kompaktowe wnętrza to nie jest pierwszy lepszy zestaw sprzętów i skórek. Gdy tylko dowiedziałem się o przygotowywaniu tego rozszerzenia, przed oczami stanęła mi własna młodość w latach 90-tych w "jamnikowym" bloku z płyty. Miałem pokój dzielony z rodzeństwem, w który trzeba było wcisnąć dwa składane "półkotapczany", a monitor komputera wkomponowany był w biblioteczkę, między podręcznikami do przyrody, a zestawami LEGO.

Tak, nowy dodatek uderzył w nostalgiczną nutę. Co więcej, wpasował się też w coraz głośniej obśmiewany w Internecie trend wynajmowania niewielkich mieszkań. Jeśli jeszcze nie widzieliście ogłoszenia, w którym ktoś próbuje za 340 zł na miesiąc udostępnić w Szczecinie balkon przerobiony na pokój, nadróbcie zaległości. Znając te i inne przypadki, wymarzyłem sobie stworzenie w The Sims 4: Kompaktowe wnętrza właśnie takich "klatek" dla moich postaci. Tak po prostu, bo teraz już mogę.

Moje oczekiwania były bardzo duże, a zawiodłem się tylko odrobinę. Dostałem wymarzone składane łóżka, zamieniające się w komodę. I to nawet w kilku rodzajach. Do tego doszły niewielkie krzesła, kanapy, fotele czy podnóżki. Mam jednak wrażenie, że kilkadziesiąt elementów to trochę mało, a twórcy mogli wykazać się nieco większą kreatywnością.

Przeglądając katalog Ikei lub szukając w Internecie pomysłu na aranżację niewielkich mieszkań widzę masę pomysłów, które chciałbym mieć w grze - klasyczne rozkładane stoły, łóżka "na schodach", pod którymi jest komórka, czy małe lodówki to tylko część z nich.

The Sims 4: Kompaktowe wnętrza uderzył w nostalgiczną nutę. Ba, wpasował się też idealnie w coraz głośniej obśmiewany w Internecie trend wynajmowania niewielkich mieszkań takich jak choćby balkon przerobiony na pokój.

Mimo ich braku w The Sims 4: Kompaktowe wnętrza, dobrze się bawiłem wykorzystując niemal wszystkie nowe akcesoria. Rozbudziłem w sobie też nostalgicznego ducha z czasów wielkiej płyty i studenckiego wynajmu.

The Sims - wszystko zależy od Ciebie, drogi graczu

Zdążyłem sprawdzić kilka scenariuszy: nostalgiczne i masochistyczne. Na samym początku skorzystałem z gotowego, malutkiego domu tylko po to by pierwszego dnia mój sim zginął w nierównej walce z rozkładanym łóżkiem, które go przygniotło. Było to rozczarowujące, ale myślę, że to może być błąd do poprawy, podobny do tego z dodatku The Sims 4: Witaj w pracy, który powodował, że kosmici zbyt często losowo porywali i zapładniali simów (Simowie zawsze mają pod górkę).

Po śmierci jednej z postaci skorzystałem z rodzeństwa magików, które zostało mi po czarodziejskim dodatku. Postawiłem sobie za cel stworzenie domu podzielonego na dwa mieszkania, absolutnie najtańszym kosztem. Jedna z postaci potrafiła wyczarować jedzenie, więc o kuchence w swojej kuchni mogła zapomnieć. Choć tryb życia był taki, jak zawsze, to samo budowanie przyniosło mi naprawdę sporo frajdy – i rzeczywiście wyniosło mnie bardzo niewiele simoleonów.

Żałuję, że twórcy nie poszli od razu o krok dalej i nie zaimplementowali funkcji wynajmowania i podnajmowania mieszkań. Wtedy pakiet akcesoriów zamieniłby się w pełnoprawny dodatek, a ja miałbym jeszcze więcej frajdy. Oj tak, stałbym się „Januszem nieruchomości” i żerował na naiwnych lokatorach.

Założę się, że więcej graczy wpadłoby na podobny pomysł. W końcu słynne są w Sieci rozmaite pomysły z The Sims, takie jak zamykanie w piwnicy goblina-malarza, który tworząc arcydzieła utrzymuje właściwą rodzinę. Co więc mogłoby być lepszego od zamiany balkonów w przynoszące zysk pokoje czy tworzenia mieszkania, w którym wchodzi się z korytarza wprost do kabiny prysznicowej?

Kto wie, być może w tej lub następnej części twórcy udostępnią mi narzędzia do wykonywania moich niecnych planów. Muszę przyznać, że dawno nie pałałem takim zapałem do nowej zawartości simsów, jak przy The Sims 4: Kompaktowe wnętrza. Mimo, że nowości tu w sumie jak na lekarstwo, to główny koncept rozbudził moją wyobraźnię.

The Sims 4, czyli dla każdego coś dobrego

To tylko pokazuje mi jedno – aż do daty premiery The Sims 5, dodatki do obecnej części będą się ukazywać, bo każdy ma jakieś wizje i oczekiwania. Jasne, ja mam ochotę wynajmować komuś mieszkanie i opowiadać te same brednie, które wciskano mi w prawdziwym życiu („Po co panu kuchenka? Tu mamy mikrofalówkę, pełni tę samą funkcję!”). Jednak grający w Sims 4 są w tak różnym przekroju wiekowym, że każdy, nawet najbardziej zwariowany dodatek znajdzie swoich fanów.

Dlatego też, mimo że sam nigdy nawet nie pomyślałem o nabyciu rozszerzenia The Sims 4: Wampiry, to przyjmuję do wiadomości, że wiele osób wychowanych na filmowej serii Zmierzch, ma go w kolekcji. Z kolei gracze o dekadę starsi i wspominający Harry’ego Pottera pewnie na nowo uruchomili grę po premierze dodatku Kraina Magii.

I choć podobnie jak spora część graczy uważam kolejne dodatki za wyciąganie kasy od graczy, to jednak zaliczam się do grona „zadowolonych naiwnych”. Gdy w końcu zapowiedziane zostaną The Sims 5, pewnie zainteresuję się zamówieniem przedpremierowym, a później w promocyjnej cenie kupię wszystkie brakujące rozszerzenia „czwórki”.

Jasne, na co dzień gram głównie w strzelanki i staroszkolne RTSy, ale The Sims 4 mają w sobie moc przyciągania, a dodatki takie jak Komfortowe wnętrza tylko sprawiają, że mam nową motywację, by na parę wieczorów stworzyć nowe historie kolejnych postaci. I nie ma co się wstydzić - nawet „hardkorowi” gracze mają prawo do partyjki w The Sims 4, a jeśli nostalgicznie wspominają mieszkanie w wielkiej płycie, to najnowszy pakiet akcesoriów jest najlepszą okazją do spróbowania swoich sił w kultowej serii.

Ocena The Sims 4: Kompaktowe wnętrza

pomysłowy dodatek z interesującymi rozwiązaniami

gotowy dom do postawienia na dowolnej parceli

nowe gotowe pokoje do automatycznego dopasowania

można poczuć nostalgię



chciałoby się nieco więcej zawartości

niektóre akcesoria niewiele różnią się od podstawowych

80% 4/5

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: