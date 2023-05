Abonament RTV w 2024 roku będzie obowiązywał – to kolejny rok, w którym nie zastąpi go powszechna opłata audiowizualna. Potwierdziła to KRRiT, zdradzając przy okazji stawki obowiązujące w przyszłym roku.

Abonament RTV w 2024 roku. Ile wyniesie?

Abonament RTV w 2023 roku podrożał o kilkanaście procent. Dlatego też – pomimo inflacji – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadecydowała, że w 2024 roku stawki zostaną utrzymane na aktualnym poziomie. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że tak jak obecnie zapłacimy:

8,70 zł miesięcznie lub 94 zł rocznie za radio

27,30 zł miesięcznie lub 294,90 zł rocznie za telewizor (i radio)

Warto przypomnieć, że abonament RTV powinien być regulowany przez każde gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo korzystające z urządzeń do odbioru telewizji i sygnału radiowego. Jest jednakże kilka wyjątków – to między innymi osoby po 75. roku życia, renciści, weterani czy zarejestrowani bezrobotni. Płatności należy dokonać najpóźniej do 25. dnia danego miesiąca – albo przez internet, albo na poczcie.

Abonament RTV nigdzie się nie wybiera

Pochodząca z serwisu Wirtualnemedia.pl informacja o stawkach na przyszły rok stanowi też potwierdzenie tego, że abonament RTV po raz kolejny nie zostanie zastąpiony przez (zapowiadaną już lata temu) opłatę audiowizualną. Miała to być stała, pobierana w ramach rachunku za prąd, opłata, niezależna od tego, czy ktoś ma, czy nie ma zarejestrowanego odbiornika. Miała być powszechna, ale za to wyraźnie niższa. Wygląda na to, że na razie nie ma co liczyć na taką zmianę.

