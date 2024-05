Abonament telefoniczny dla całej rodziny. Którą opcję wybrać?

Abonament telefoniczny dla całej rodziny to ciekawa opcja, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze, a do tego ułatwi zarządzanie usługą. Taka oferta szczególnie powinna zainteresować rodziców z dziećmi. Sprawdzamy, który pakiet nju warto wybrać.

Płatna współpraca z marką nju

Posiadanie telefonu stało się nie tylko czymś powszechnym, ale wręcz niezbędnym w naszym życiu. Smartfon ułatwia pracę, pozwala na szybki dostęp do informacji, ale przede wszystkim daje możliwość szybkiego kontaktu z rodziną i znajomymi. Nie bez przyczyny telefon jest obecnie jednym z najbardziej praktycznych prezentów dla dzieci na komunię.

Jeśli w rodzinie korzystacie z kilku telefonów, dobrym pomysłem może być zakup także kilku abonamentów – taka opcja ułatwi zarządzanie płatnościami, a przy okazji pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Operator nju oferuje kilka takich pakietów. Sprawdziliśmy, która opcja będzie najlepsza.

Dlaczego warto wybrać abonament dla całej rodziny?

Zakup kilku numerów często wiąże się z oszczędnościami. nju pozwala na wygodne złożenie zamówienia w wariancie odpowiednim do aktualnych potrzeb. Otrzymujemy wtedy korzystniejszą ofertę niż w przypadku wyboru osobnych abonamentów. Co ważne, operator pozwala na dokupienie dodatkowego numeru, który można na przykład przekazać dziecku otrzymującemu swój pierwszy telefon.

Zakup kilku numerów u jednego operatora ułatwia też zarządzanie usługą. nju umożliwia kontrolowanie jej poprzez aplikację lub stronę internetową – taka opcja nie tylko jest wygodna, ale też pozwala na szybkie i sprawne zarządzanie płatnościami. Wszystkie usługi mamy zgromadzone w jednym miejscu.

nju wykorzystuje nadajniki Orange, największej sieci telefonicznej w Polsce. Co ważne, klienci mogą korzystać także z zasięgu superszybkiej sieci 5G. Wszystkie rachunki otrzymujemy na papierowej fakturze i mamy możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie.

Który pakiet nju wybrać?

Atrakcyjna oferta abonamentowa nie musi oznaczać wysokich kosztów. Warto sprawdzić różne propozycje, analizując ceny, zakres usług i warunki umowy. nju pozwala na zakup kilku numerów w korzystnych cenach. Który pakiet warto wybrać?

Podstawowa oferta operatora pozwala na zakup pojedynczego abonamentu w różnych wariantach. Dokupując dodatkowy numer, dopłacamy niewielką kwotę i otrzymujemy lepszą propozycję, jednak operator pozwala na obsługę maksymalnie trzech numerów na jednym koncie. W przypadku przenoszenia numeru od innego operatora (z wyjątkiem Orange) przewidziano zniżkę – 3 miesiące za 0 zł.

Operator przewidział nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na obszarze UE, dzięki czemu nie musimy się obawiać wyczerpania puli i dodatkowych kosztów. Do tego w pakiecie otrzymujemy pakiet podstawowy telewizji mobilnej (takiej jak w tradycyjnej telewizji), którą można oglądać w aplikacji Orange TV GO.

Jedyne różnice między abonamentami właściwie sprowadzają się do limitu transferu danych w Polsce oraz w ramach roamingu UE (przy czym limit w Polsce jest dzielony między numerami). Co ważne, operator zwiększa limit transferu danych za staż, co na pewno będzie dodatkową zachętą do pozostania w nju.

Abonament na 2 numery Rozmowy nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane GB (do podziału) 80 GB GB za staż Po pół roku: 120 GB

Po roku: 150 GB

Po 2 latach: 210 GB Po pół roku: 160 GB

Po roku: 200 GB

Po 2 latach: 240 GB Po pół roku: 100 GB

Po roku: 250 GB

Po 2 latach: 300 GB GB w UE 8,49 GB Telewizja mobilna pakiet podstawowy pakiet podstawowy pakiet podstawowy Cena 38 zł

(29 + 9 zł) 48 zł

(39 + 9 zł) 58 zł

(49 + 9 zł)

Abonament na 3 numery Rozmowy nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane GB (do podziału) 90 GB GB za staż Po pół roku: 140 GB

Po roku: 175 GB

Po 2 latach: 210 GB Po pół roku: 180 GB

Po roku: 225 GB

Po 2 latach: 270 GB Po pół roku: 220 GB

Po roku: 275 GB

Po 2 latach: 330 GB GB w UE 12,63 GB Telewizja mobilna pakiet podstawowy pakiet podstawowy pakiet podstawowy Cena 57 zł

(29 + 19 + 9 zł) 67 zł

(39 + 19 + 9 zł) 77 zł

(49 + 19 + 9 zł)

Którą opcję wybrać? Wszystko zależy od naszych potrzeb, jednak należy tutaj brać pod uwagę wszystkie osoby korzystające z pakietu. Jeśli wykorzystujemy internet tylko do podstawowych zastosowań typu media społecznościowe, przeglądanie stron i komunikatory, bez problemu powinien wystarczyć najbardziej podstawowy wariant. W przypadku częstego oglądania filmów na YouTube lub platformach VOD warto zastanowić się nad pakietami z większą pulą transferu GB. Dopłacimy niewielką kwotę, ale nie będziemy musieli obawiać się wyczerpania limitu transferu danych.

Jeśli już posiadamy abonament w nju, operator przewidział możliwość dokupienia dodatkowego numeru – za podstawowy wariant dopłacamy 9 zł, a za pakiet rozszerzony o 10 GB (lub większy przy dłuższym stażu) już 19 zł. Warto jednak pamiętać, że na jednym rachunku można mieć maksymalnie trzy numery: jeden numer dodatkowy za 9 zł i jeden za 19 zł.

Abonament dla rodziny może być najlepszą opcją

Smartfony z dostępem do internetu stały się nieodłącznym elementem życia wielu rodzin, wliczając w to dorosłych, ale też dzieci – jest to szczególnie ważne przy zakupie pierwszego telefonu dla dziecka. Przy wyborze odpowiedniego abonamentu warto wziąć pod uwagę pakiet dla całej rodziny.

Abonament telefoniczny dla całej rodziny to wygoda i oszczędności. nju oferuje korzystne oferty dla dwóch lub trzech numerów, a obecni abonenci w razie potrzeby mogą po prostu dokupić dodatkowy numer za niewielką dopłatą. Co ważne, przy dłuższym stażu otrzymujemy też korzystniejszą ofertę, co na pewno będzie zachęcać obecnych klientów do pozostania z operatorem.

