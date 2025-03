Dosłownie przed chwilą firma Apple zaprezentowała nowe modele MacBook Air M4. Największe nowości to układ Apple Silicon M4 oraz kamera ze wsparciem dla Center Stage.

MacBook Air M4 - premiera

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji, tym razem do wyboru są także modele z 13-calowym i 15-calowym ekranem. Co więcej, wygląd nowych komputerów jest taki sam jak w przypadku tych z układem M3.

Nowe MacBooki Air dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych:

Północ,

Księżycowa poświata,

Błekitny (nowy wariant) ,

, Srebrny.

MacBook Air M4 w kolorze błękitnym

MacBook Air M4 - specyfikacja

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od układu Apple Silicon M4. W nowych MacBookach Air wykorzystano dwie wersje czipa:

z 10‑rdzeniowym CPU, 8‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine (tylko w 13-calowym modelu),

i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine (tylko w 13-calowym modelu), z 10‑rdzeniowym CPU, 10‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine (w obu modelach).

Przepustowość pamięci wynosi 120 GB/s, co stanowi niewielki skok w porównaniu do 100 GB/s w poprzedniej generacji.

W podstawowej konfiguracji pojemność pamięci RAM wynosi 16 GB, ale rozbudować można ją do 24 lub 32 GB. Najtańsze modele mają dysk SSD o pojemności 256 GB, ale maksymalnie wybrać można 2 TB.

Specyfikacja ekranu nie uległa zmianie. Apple nadal stosuje wyświetlacz z podświetleniem LED, który wykonany jest w technologii IPS. Rozdzielczość mniejszego modelu to 2560 na 1664 piksele, a w przypadku większego wynosi ona 2880 na 1864 piksele. Maksymalna jasność to 500 nitów.

Nowe komputery posiadają port MagSafe 3, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz dwa porty USB-C obsługujące ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s) i USB 4 (do 40 Gb/s). Kolejna nowość to ulepszona kamera. Firma zastosowała kamerę o rozdzielczości 12MP Center Stage z obsługą funkcji Widok blatu.

W przypadku mniejszych modeli mamy do czynienia z baterią o pojemności 53,8 Wh (nieco więcej niż w poprzedniej generacji), a w większych wynosi ona 66,5 Wh (tyle samo co w poprzedniej generacji). Deklarowany czas pracy na baterii wynosi do 18 godzin odtwarzania filmów w aplikacji Apple TV lub do 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu. MacBooki Air z M4 ładować można zasilaczami o mocy 35 oraz 70 W.

13-calowy MacBook Air z M4 ma system czterech głośników, a większy model dysponuje systemem sześciu głośników z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling. Oba mają wsparcie dla dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Atmos. Na koniec dodajmy, że MacBook Air M4 obsługuje Wi‑Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3.

MacBook Air M4 - cena w Polsce

Cena 13-calowego MacBook Air M4 rozpoczyna się od 4999 złotych. Za tę kwotę otrzymamy laptop z układem M4 wyposażonym w 10-rdzeniowe CPU, 8-rdzeniowe GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Za najdroższą konfigurację zapłacić trzeba 10999 zł. Taki komputer ma na pokładzie między innymi czip M4 z 10‑rdzeniowym CPU, 10‑rdzeniowym GPU, 32 GB zunifikowanej pamięci RAM oraz 2 TB pamięci masowej SSD.

W przypadku 15-calowych modeli cena rozpoczyna się od 5999 zł. Podstawowy model ma 10-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU, 16 GB zunifikowanej pamięci RAM i dysk o pojemności 256 GB. Najdroższy MacBook Air z 15-calowym wyświetlaczem ma ten sam czip (10-rdzeniowe CPU i 10-rdzeniowe GPU), 32 GB zunifikowanej pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej SSD, a zapłacić trzeba za niego 11999 zł. Nowe MacBooki Air zamawiać można już dziś, a dostępne będą od 12 marca.

Modele z układami M2 i M3 zostały wycofane z oficjalnej sprzedaży.

Źródło: Apple Newsroom