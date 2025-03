Popularny serwis VOD ogłasza wielką promocję. 4 miesiące subskrypcji otrzymacie za ułamek ceny. Co zrobić, aby skorzystać?

Nowa promocja Disney+ – 4 miesiące dostępu za ułamek ceny

Disney+ ogłosił nową promocję, w ramach której dostęp do biblioteki platformy otrzymacie za ułamek ceny. Oferta specjalna dotyczy Pakietu Standard, za który na zasadach ogólnych trzeba zapłacić 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie. Korzystając z promocji, znacząco obniżacie ten koszt – do 7,99 zł miesięcznie przez 4 miesiące.

Przypomnijmy, że Pakiet Standard Disney+ to tańszy wariant subskrypcji platformy, oddający do Waszej dyspozycji:

Wideo w max. rozdzielczości Full HD (1080p),

Dźwięk max. 5.1,

Max. 2 urządzenia jednocześnie,

Filmy i seriale bez reklam,

Max. 10 obsługiwanych urządzeń.

4 miesiące Disney+ za 7,99 zł miesięcznie – jak skorzystać?

4 miesiące Disney+ za 7,99 zł miesięcznie to oferta skierowana zarówno do nowych, jak i kwalifikujących się, powracających klientów bez aktywnej subskrypcji, którzy mają co najmniej 18 lat. Nie mogą z niej skorzystać subskrybenci, których konto jest obecnie wstrzymane lub trwa okres jego karencji.

Promocja Disney+ obowiązuje od 4 do 30 marca 2025 roku. Aby się załapać, wystarczy, że, korzystając z przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym, podążycie za poniższą instrukcją:

Odwiedź stronę DisneyPlus.com i wybierz ZAREJESTRUJ SIĘ I OSZCZĘDZAJ,

Podaj swój adres e-mail i wybierz opcję ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ,

Utwórz hasło i wybierz opcję WYRAŹ ZGODĘ I KONTYNUUJ,

Zapoznaj się z Umową subskrypcji i wybierz opcję WYRAŹ ZGODĘ I KONTYNUUJ,

Wybierz subskrypcję miesięczną, aby skorzystać z oferty limitowanej Disney+,

Podaj dane dotyczące płatności, a następnie wybierz opcję WYRAŹ ZGODĘ I KONTYNUUJ,

Sprawdź subskrypcję i wybierz ZAPŁAĆ I SUBSKRYBUJ,

Wybierz opcję ZACZNIJ OGLĄDAĆ DISNEY+.

Po zakończeniu okresu promocyjnego Wasza subskrypcja będzie odnawiana w obowiązującej miesięcznej cenie planu Standard – a więc za 29,99 zł miesięcznie – o ile nie anulujecie jej wcześniej. Anulowanie następuje przy tym ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Źródło: Disney+