Absolute Drift nie kosztuje wprawdzie majątku, ale być może niektórym szkoda było na ten tytuł nawet kilkudziesięciu złotych. Aktualnie można zgarnąć go bez uszczuplania swojego portfela.

GOG rozdaje Absolute Drift za darmo

Pewnie słyszeliście już, że Epic Games Store rozdaje Overcooked! 2 i Hell is Other Demons, ale to nie jedyne promocje dla graczy korzystających z PC. W sklepie GOG cały czas trwa wyprzedaż Summer Sale z rabatami sięgającymi nawet 90%. W jej ramach co pewien czas pojawia się oferta specjalna pozwalająca zgarnąć wybraną grę zupełnie za darmo. Tym razem jest to Absolute Drift.

Zasady nie są skomplikowane. Skorzystać może z tego każdy posiadający konto w omawianym sklepie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to oferta ograniczona czasowo, trwa jeszcze niespełna 24 godziny - do jutra do godziny 15:00 polskiego czasu.

Absolute Drift to wyścigi, ale nietypowe

Absolute Drift przygotowało niezależne studio Funselektor Labs Inc. To produkcja, która ma już kilka lat, debiutowała w 2015 roku. Jej przyjęcie należy określać mianem mocno przeciętnego, ale jeśli sami nie mieliście z nią do czynienia to być może lepszej okazji już nie będzie. A przecież nie jest tajemnicą, że najlepiej nie sugerować się w pełni opiniami innych, ale wystawić własną.

Twórcy lubią określać Absolute Drift mianem gry wyścigowej innej niż wszystkie. To całkiem trafne. W głównej mierze skupiono się tutaj na driftowaniu, nie sposób nie zauważyć minimalistycznej (co nie znaczy, że brzydkiej) oprawy graficznej, a dodatkowo w tle podczas rozgrywki słychać oryginalną muzykę elektroniczną.

Źródło: gog