Co jest lepsze od darmowej gry? Oczywiście, że dwie darmowe gry. Wyznającym tę zasadę powinno podobać się obecnie na Epic Games Store.

Overcooked! 2 do pobrania za darmo

Większość graczy dobrze wie, iż Epic Games Store każdego tygodnia udostępnia posiadającym tam konto darmową grę. W ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną ofertą. Dopiero co można było zgarnąć Control i Genshin Impact z małymi bonusami, ale i tym razem trzeba mówić o liczbie mnogiej.

Pierwsza z dwóch darmowych gier przewidzianych na ten tydzień jest bardziej znana, to Overcooked! 2 z 2018 roku. Mowa o kontynuacji ciepło przyjętej gry akcji / zręcznościówki, która ponownie skupia się na kooperacji (chociaż można grać także samemu) i serwuje zabawę z kulinariami oraz porcją humoru w tle. Również w tym przypadku skończyło się na wielu pozytywnych recenzjach (średnia ocen ponad 80%) i pochlebnych opiniach graczy. Trudno się dziwić, ponieważ twórcy zdecydowali się na rozbudowanie sprawdzonych pomysłów z pierwowzoru.

Hell is Other Demons do pobrania za darmo

Hell is Other Demons, czyli druga dostępna aktualnie darmowa gra, może być dla niektórych bardziej tajemnicze. Może jednak warto dać temu tytułowi szansę. Nawet nie tylko z racji tego, iż jest dość świeży (z 2019 roku). Uwagę zwracają bardzo dobre oceny, średnia z recenzji to 85%, a wśród graczy 75%.

Wydaje się, że głównie z racji oprawy wizualnej nie jest to propozycja dla wszystkich, pod względem mechaniki mowa o platformowej strzelance z elementami roguelite. Jak sugeruje tytuł, trzeba przemierzać tu świat pełen demonów.

Obydwie gry dostępne są przez tydzień

Zainteresowani? Overcooked! 2 i Hell is Other Demons dostępne są za darmo do 24 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu. Nie ma tutaj haczyków, jedyny wymóg do posiadanie konta na Epic Games Store i przypisanie do niego wybranej z gier (lub obydwu) w określonym terminie.

W przyszłym tygodniu zarządzający Epic Games Store nie zamierzają zwalniać. Ba, nawet przyśpieszą, bo udostępnią kolejne dwie gry - Horizon Chase Turbo oraz Sonic Mania, a w nich szybkość ma przecież znacznie.

