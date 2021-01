Firma MSI jest jednym z głównych graczy na rynku laptopów, a w jej ofercie znajdziemy sporo ciekawych konstrukcji. Niedawno producent zapowiedział ulepszone modele, które wkrótce trafią do sprzedaży – sprzęt ma szansę mocno namieszać na rynku gamingowych laptopów.

Podczas konferencji MSIology producent zaprezentował nowe modele z serii GE, GS, GP i GF, które szczególnie zainteresują graczy – znajdziemy tutaj zarówno potężne stacje, mogące zastąpić mocny komputer do grania, jak i kompaktowe konstrukcje, nadające się do mobilnej pracy. Czym wyróżniają się nowe modele?

Nowe notebooki zostały wyposażone w najnowsze karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3000 (Ampere), które oferują znacznie lepsze osiągi względem poprzednich modeli GeForce RTX 2000. Dodatkowo zastosowano w nich technologię „Resizable BAR”, pozwalającą zoptymalizować komunikację procesora z pamięcią wideo i uzyskać lepszą wydajność w grach – dzięki wykorzystaniu funkcji, płynność animacji podobno może wzrosnąć o 5 do 10%.

Oprócz lepszej wydajności, producent skupił się także na poprawie funkcjonalności. Laptopy dysponują bezprzewodową łącznością w najnowszym standardzie Wi-Fi 6E, dzięki czemu oferują możliwość znacznie szybszego przesyłania danych. Dodatkowo zostały one wyposażone w ulepszone chłodzenie, które pozwala ciszej i efektywniej schłodzić komponenty.

MSI GE66 Raider i GE76 Raider – topowy segment laptopów do grania

Najbardziej wymagający gracze powinni zwrócić uwagę na serię GE – znajdziemy tutaj dwa modele: 15,6-calowego GE66 Raider i 17,3-calowego GE76 Raider. Seria GE charakteryzuje świetnym designem i efektownym podświetleniem Mystic Light. Prawdziwą perełką jest tutaj model GE76 Raider Dragon Edition, którego stylistyka nawiązuje do starożytnej mitologii.

Oprócz efektownej stylistyki, producent zadbał też o dobrą wydajność – topowe konfiguracje wyposażono w procesor Intel Core i9 i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080. Producent zastosował też autorski system chłodzenia MSI Cooler Boost 5, składający się z 6 ciepłowodów i 2 wentylatorów, które zapewniają znacznie większy przepływ powietrza w celu szybkiego schłodzenia wnętrza maszyny.

Model MSI GE66 Raider MSI GE76 Raider Ekran 15,6 cala - 4K

15,6 cala - IPS Full HD 240 Hz

15,6 cala - IPS Full HD 300 Hz 17,3 cala - 4K

17,3 cala - IPS Full HD 240 Hz

17,3 cala - IPS Full HD 300 Hz Procesor Do Intel Core i9-10980HK Do Intel Core i9-10980HK Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3070 Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-3200 Do 64 GB DDR4-3200 Dyski 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 4-komorowa Li-Pol 99 Whr 4-komorowa Li-Pol 99 Whr Wymiary 358 x 267 x 23.4 mm 397 x 284 x 26 mm Waga 2,38 kg 2,9 kg

MSI GP66 i GP76 Leopard – laptopy do grania i do pracy

Sporą ciekawostką są także modele GP66 Leopart i GP76 Leopard, które sprawdzą się nie tylko jako laptopy do grania, ale również jako mobilne stacje robocze. Co prawda laptopy wyglądają dosyć niepozornie, ale to jedne z najwydajniejszych konstrukcji dostępnych na rynku.

Specyfikacja przewiduje najnowsze procesory Intel Core i7, a do tego nawet topową kartę graficzną Nvidii – model GeForce RTX 3080. Dodatkowo producent zadbał o bogaty zestaw portów (w tym możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu o rozdzielczości 8K – taka funkcjonalność zainteresuje projektantów i grafików).

Model MSI GP66 Leopard MSI GP76 Leopard Ekran 15,6 cala - IPS Full HD 144 Hz 17,3 cala - IPS Full HD 144 Hz Procesor Do Intel Core i7-10870H Do Intel Core i7-10870H Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-3200 Do 64 GB DDR4-3200 Dyski 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 4-komorowa Li-Pol 65 Whr 4-komorowa Li-Pol 65 Whr Wymiary 358 x 267 x 23.4 mm 397x 284 x 26 mm Waga 2,38 kg 2,9 kg

MSI GS66 Stealth – ten laptop imponuje osiągami i designem

Model MSI GS66 Stealth już na pierwszy rzut oka wygląda na wyjątkową konstrukcję - laptop wpisuje się w linie wzorniczą „Sharper in Core black” dzięki czemu zdobył wiele nagród za wzornictwo, takich jak IF Design Award czy Red Dot Winner of 2020. Ciekawostką jest też ekran o odświeżaniu 300 Hz (!).

Tegoroczna wersja korzysta z 8-rdzeniowych procesorów Intela, a do tego dysponuje nową kartą graficzną Nvidii (maksymalnie GeForce RTX 3060). Producent zastosował autorski system chłodzenia Cooler Boost Trinity. Dodatkowym atutem jest też długi czas pracy na baterii – w środku znalazła się bateria o mocy 99,9 Wh, więc nie będzie problemu, aby podróżować z laptopem w samolocie.

Model MSI GS66 Stealth Ekran 15,6 cala - 4K

15,6 cala - IPS Full HD 300 Hz Procesor Do Intel Core i9-10980HK Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-3200 Dyski 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 4-komorowa Li-Pol 99,9 Whr Wymiary 358.3 x 248 x 18.3-19.8 mm Waga 2,1 kg

MSI GF65 Thin i GF75 Thin – moc w kompaktowym wydaniu

Na pokazie nie mogło też zabraknąć nowych laptopów GF65 Thin i GF75 Thin. Podobnie jak w poprzednich wersjach, mamy do czynienia ze smukłą i lekką konstrukcją – sprzęt wygląda bardzo elegancko, a przy tym nie będzie problemu, aby zabrać go w podróż.

Nowe wersje wyposażono w procesory Intel Core i7 i nowe karty graficzne Nvidii (maksymalnie GeForce RTX 3060). Na uwagę zasługuje także specjalny ekran – producent postawił na szybką matrycę IPS o odświeżaniu 144 Hz, która dodatkowo wyróżnia się bardzo wąskimi ramkami.

Model MSI GF65 Thin MSI GF75 Thin Ekran 15,6 cala - IPS Full HD 144 Hz 17,3 cala - IPS Full HD 144 Hz Procesor Do Intel Core i7-10750H Do Intel Core i7-10750H Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-2933 Do 64 GB DDR4-2933 Dyski 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 2,5 cala HDD

M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 3-komorowa Li-Pol 51 Whr 3-komorowa Li-Pol 51 Whr Wymiary 359 x 254 x 21.7 mm 397 x 260 x 22~23.1

mm Waga 2,38 kg 2,3 kg

MSI Stealth 15M - najcieńszy na świecie 15-calowy laptop do gier

Jeżeli szukacie czegoś jeszcze bardziej kompaktowego, warto zwrócić uwagę na model MSI Stealth 15M – to najsmuklejszy na świecie 15-calowy laptop do gier (konstrukcja ma zaledwie 16,15 mm grubości i waży 1,7 kg). Obudowa notebooka została zainspirowana miejskim stylem, a przy tym zachowuje elegancką stylistykę.

Mimo kompaktowej budowy, producent zastosował całkiem wydajne podzespoły – topowa konfiguracja obejmuje nowe procesory Intel Core i7 i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Co więcej, producent zastosował też bardzo dobry ekran IPS Full HD 144 Hz.

Laptop będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Carbon Gray i Pure White.

Model MSI Stealth 15M Ekran 15,6 cala - IPS Full HD 144 Hz Procesor Intel Core i7-11375H Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-3200 Dyski M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 3-komorowa Li-Pol 52 Whr Wymiary 358.3 x 248 x 16.15 mm Waga 1,7 kg

MSI Creator 15 – kompaktowy laptop dla twórców treści

Nasze zestawienie kończy MSI Creator 15 – co prawda jest to model adresowany do twórców treści, ale zainteresuje też okazjonalnych graczy. Laptop charakteryzuje się indywidualnie skalibrowanym panelem 4K True Pixel i weryfikacją kalibracji barw zgodnie z systemem Calman oraz 100% pokryciem przestrzeni barw Adobe RGB. Ekran może być obsługiwany dotykiem.

Za odpowiednią wydajność odpowiada procesor Intel Core i7 i karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3000 – taka specyfikacja może znacząco przyspieszyć czas renderowania materiału wideo lub animacji 3D. Ponadto producent zastosował pojemną baterię, która przekłada się na dłuższy czas pracy bez podłączania do gniazdka.

Model MSI Creator 15 Ekran 15,6 cala - 4K

15,6 cala - IPS Full HD (dotykowy) Procesor Do Intel Core i7-10870H Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3070

Nvidia GeForce RTX 3060 Pamięć RAM Do 64 GB DDR4-3200 Dyski 2x M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Bateria 4-komorowa Li-Pol 99,9 Whr Wymiary 358.3 × 248 × 18.3 mm (niedotykowy)

358.3 × 248 × 19.8 mm (dotykowy) Waga 2,1 kg

Zaprezentowane laptopy mają trafić do sprzedaży na początku tego roku, ale ich ceny jeszcze nie zostały ustalone.

Źródło: MSI

