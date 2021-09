Ekologiczne produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Co jednak powiedzielibyście na… ekologicznego laptopa? Firma Acer zapowiedziała pierwszy na świecie model stworzony z surowców z recyklingu.

Model Acer Aspire Vero został zapowiedziany już w maju na konferencji GPC 2021, ale na jego oficjalną premierę musieliśmy poczekać aż do teraz – poznaliśmy specyfikację oraz szczegóły na temat dostępności sprzętu. Czego zatem możemy się spodziewać?

Acer Aspire Vero – pierwszy na świecie ekologiczny laptop

Aspire Vero już na pierwszy rzut oka wygląda na wyjątkową konstrukcję. Obudowa laptopa została wykonana z przetworzonego plastiku PCR (post-consumer-recycled) - producent postawił na niepolerowaną strukturę z efektem pigmentowania, która ma nawiązywać do ziemistego, ekologicznego stylu.



Jednym z wyróżników modelu Aspire Vero są odwrócone klawisze “R” oraz “E” - jest to bezpośrednie nawiązanie do teorii “3R” związanej z odpowiedzialną gospodarką odpadami (z angielskiego “Reduce, Reuse i Recycle”)

Warto dodać, że producent zadbał również o ekologiczne opakowanie laptopa. Aspire Vero będzie sprzedawany w pudełku, które wykonane jest z tworzywa sztucznego, pochodzącego w 100% z recyklingu. Karton nie posiada zbędnych naklejek i etykiet, dzięki czemu po rozpakowaniu może być ponownie oddany do przetworzenia. Co więcej, wszystkie elementy graficzne widoczne na pudełku są drukowane z wykorzystaniem tuszu sojowego!

Acer Aspire Vero to pierwszy laptop oparty o założenia naszej autorskiej platformy Acer – Earthion, której główną ideą jest pomóc społeczeństwu sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska. Co więcej, dołączając do inicjatywy RE100, zobowiązaliśmy się, że do 2035 przejdziemy w 100% na odnawialne źródła energii. Vero jest pierwszym urządzeniem, które jest częścią tego zobowiązania, jest również bardzo dobrym przykładem jak powinny wyglądać urządzenia przyszłości zorientowane na ekologię - powiedział Michał Senkowski, Product Manager w Acer Polska.

Ekologia to też praktyczne podejście do laptopa

Acer Aspire Vero został wyposażony w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px – zastosowany panel oferuje szerokie kąty widzenia i dobre odwzorowanie barw. Dodatkowym atutem są wąskie ramki wokół ekranu.

Laptop będzie dostępny w konfiguracji z procesorem Intel Core i5-1155G7 lub Core i7-1195G7. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci DDR4 (w konfiguracji 4 + 4 GB), dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB, a także łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Zastosowana bateria (48 Wh) wystarczy na 9,5 godziny pracy urządzenia, ale producent dostarcza oprogramowanie, które zmniejsza zużycie baterii oraz przedłuża żywotność akumulatora.

Podczas projektowania Aspire Vero, istotną rolę odgrywało też praktyczne podejście do konstrukcji. Producent chwali się, że laptop jest łatwy w naprawie i modernizacji, a także w późniejszym recyklingu.

Ekologiczny laptop – kiedy będzie można kupić i ile będzie kosztować?

Acer Aspire Vero ma trafić do sprzedaży na przełomie listopada i grudnia – w zależności od modelu ceny będą wahać się od 3199 do 3649 złotych. Myślicie, że znajdą się chętni?

Źródło: Acer