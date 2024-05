Acer wprowadza na rynek nowego laptopa Chromebook Plus Spin 714, który korzysta z zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji od Google.

Acer Chromebook Plus Spin 714 - nowy model laptopa jest skierowany zarówno do firm, jak i instytucji edukacyjnych, oferując szerokie możliwości wsparcia dla działów IT dzięki aktualizacjom Chrome Enterprise Upgrade i Chrome Education Upgrade. Ułatwiają one rejestrację urządzeń, integrację z infrastrukturą, zaawansowane ustawienia zabezpieczeń oraz wbudowaną ochronę antywirusową.

Laptop z systemem ChromeOS

Dzięki Chrome Education Upgrade szkoły zyskują lepsze narzędzia do zarządzania systemem ChromeOS, co pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb każdej placówki oraz jej uczniów i nauczycieli. Dodatkowo funkcje zarządzania oferują administratorom IT całodobową pomoc zdalną i wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z ChromeOS.

Nowy Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) to kompaktowy, wytrzymały i wydajny laptop, który sprawdzi się w różnych zastosowaniach, od podróży, przez pracę, aż po projekty kreatywne. Laptopa mieliśmy możliwość zobaczyć podczas oficjalnej prezentacji w siedzibie firmy w Szwajcarii i zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie.

Specyfikacja Acer Chromebook Plus Spin 714

Wyposażony w procesory Intel Core Ultra 7, umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji Google i Adobe, które bazują na sztucznej inteligencji. Dzięki Google AI można łatwo tworzyć teksty i grafiki, a aplikacje Adobe Photoshop i LumaFusion usprawniają edycję zdjęć i filmów. Narzędzie Gemini w Google Docs, Sheets, Slides i Gmail pomaga generować i streszczać notatki oraz personalizować wiadomości e-mail.

„Acer Chromebook Plus Spin 714 wykorzystuje nowe możliwości Google AI, które są teraz częścią ChromeOS. Dzięki temu zapewnia użytkownikom Chromebooków jeszcze bardziej zaawansowane funkcje” - powiedział Massimiliano Rossi, VP Product Business Unit, Acer EMEA.

Massimiliano Rossi podczas konferencji w siedzibie firmy Acer Bioggio - Szwajcaria

Laptop posiada wytrzymałą, aluminiową obudowę z certyfikatem MIL-STD 810. Konwertowalna konstrukcja 2 w 1 z zawiasami 360 stopni pozwala na używanie go jako tradycyjnego laptopa lub tabletu, który można obsługiwać za pomocą opcjonalnego rysika USI.

Chromebook Plus Spin 714 został wyposażony w kamerę internetową o rozdzielczości 1440p QHD oraz wspieraną przez AI technologię audio i wideo, zapewniającą doskonałą jakość obrazu i dźwięku podczas rozmów online. Dźwięk jest dodatkowo ulepszony dzięki podwójnym mikrofonom i głośnikom DTS Audio.

Urządzenie oferuje łączność dzięki Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 oraz posiada szereg dodatkowych portów, takich jak HDMI 2.0, dwa porty USB Type-C z obsługą Thunderbolt 4 i USB Type-A. Bateria laptopa zapewnia do 10 godzin pracy, co czyni go idealnym wyborem dla osób potrzebujących niezawodnego sprzętu na co dzień.

Acer Chromebook Plus Spin 714 - cena

Acer Chromebook Plus Spin 714 będzie kosztował niespełna 700 dolarów, czyli około 2735 zł. Czy to dobra cena w waszej opinii? Dajcie znać w komentarzach.

źródło: Acer